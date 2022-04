Los ‘Conciertos de Primavera’ regresan hoy al Teatro Circo de la mano de Sweet California, la girlband española de mayor éxito de los últimos años. El trío formado por Sonia Gómez, Alba Reig y Tamara Nsue tomará esta noche el escenario del TCM para presentar Land of the free (2021), su último proyecto musical, el que ha terminado con tres años de espera y que presenta nuevas canciones –tanto en español como en inglés– con una producción y un sonido renovado. Además, el regreso de Sweet California llega con una imagen «rompedora y arriesgada», señalan desde el teatro murciano, que promete «un espectacular show que no dejará indiferente a nadie y en el que, además, ofrecerán también algunos de sus grandes éxitos».

Conviene recordar que los menores de 16 años deberán ir acompañados por el adulto firmante de una autorización que se puede descargar en teatrocircomurcia.es. Fecha: Jueves, 21.00 horas. Lugar: Teatro Circo, Murcia. Precio: 15/18/20 euros.