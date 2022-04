El murciano Ginés Sánchez gana el Gran Angular de novela juvenil con ‘El mar detrás’

Ginés Sánchez (Murcia, 1967) no ha podido tener un mejor debut en la novela juvenil. Y eso que su primer libro no-adulto, 'El mar detrás' (2022), apenas lleva un puñado de horas en el mercado. Pero, como quien dice, esta historia viene con un pan debajo del brazo; y ese pan tiene formar de premio. Además, de uno de los más importantes en su categoría (quizá el más, al menos, si atendemos al prestigio que le precede y a la dotación económica del mismo, 35.000 euros): el Gran Angular de SM, que hoy ha anunciado a los ganadores de su certamen literario anual. La soriana Cristina Fernández Vals se hizo con El Barco de Vapor al mejor libro de literatura infantil por Jack Mullet de los Siete Mares (2022), mientras que el murciano se impuso a otros 107 originales con una historia que, en cierto modo, también tiene que ver mucho con el océano.

Y es que Ginés, que se ha convertido en una de las grandes voces de la literatura en la Región desde que debutara con Libisón (2012) –con aquel ganó el premio de nuevos talentos de Fnac y, con el siguiente, Los gatos pardos (2013), el Tusquets–, ha querido reflexionar en esta ocasión sobre lo fortuito y determinante que puede ser para un niño (o un joven) vivir a un lado o a otro del mar. «Es una reflexión sobre el azar y la casualidad, en el sentido de cómo la vida es diferente según el lugar en el que te toca nacer», explica el autor, que incide en esta idea: «Tú naces en España y tienes una serie de problemas. Tienes que ir al colegio, tus amigos esto y lo otro, y tus padres no te entienden, o no tienes saldo en el móvil, o no te dan los suficientes likes en las redes sociales, o pierde tu equipo o a alguien no le gustas. Pero resulta que hay otros chicos, iguales que tú, que viven en otros sitios y a los que un día empiezan a caerles bombas en el tejado y tienen que agarrar lo primero que pillen y salir corriendo. Y ya no tienen nada. Nada de nada. Iban a piano y al instituto, como le pasaba a Dibra. Y, de pronto, no hay vida».

Dibra es una de las protagonistas de 'El mar detrás. Es adolescente y vive en un campo de refugiados junto a Isata, una niña huérfana que se ha quedado sin voz y que prácticamente se ha convertido en su hermana. «Ella los eclipsa a todos –señala sobre su joven protagonista–, es la heroína incombustible, rebelde y furiosa, pero también humana, llena de compasión. Da la impresión de que está a punto de quebrarse a cada momento..., y es dura, pero le cuesta trabajo serlo; a veces, de hecho, ni siquiera quisiera serlo», apunta Sánchez, que en esta novela coloca a Dibra al frente de la búsqueda de Wole, un niño del campo de refugiados que ha desaparecido y que ambas –ella y la pequeña Isata– se lanzarán a buscar. Y aunque esta sea una historia ficticia –él prefiere decir «no real, al menos en todos sus términos»–, responde con un «lamentablemente sí» a si los personajes de El mar detrás existen de verdad. «Es decir, existen miles de Dibras, de Isatas y de Woles. Habrá varios equivalentes a cada uno de ellos en cada campo de refugiados del mundo», señala.

En este sentido, la obra ganadora del Gran Angular 2022 es una novela de denuncia. «De denuncia de la comodidad e indiferencia con las que la sociedad occidental asiste a determinados problemas. Ojalá que, con la lectura de la novela, nos pongamos en la piel de estas personas y comprendamos que no son más que eso, personas con vidas tan normales como las nuestras», asegura. Por eso El mar detrás es también «un ejercicio de empatía», aunque su intención no este texto no es ayudar a hacer de éste un mundo mejor o más justo (al menos, no en primera instancia). «Yo me planteo ahora el libro, ahora que está, y pienso en la gente que lo va a leer. Los chavales. Y me digo: lo mismo muchos de estos chicos nunca han pensado en esto. Y bien, sigo: lo mismo alguno de los chicos se interesa por el tema y, entonces, pregunta o se informa o lo que sea. Y, claro, eso sería genial», reconoce el murciano.

De hecho, él mismo se ha lanzado a escribir esta historia al conocer la realidad de aquellos campos. «Cristina y yo (Cristina es mi pareja y fue la encargada de hacer todo el trabajo de documentación), tenemos, por ‘suerte’, amigos que habían trabajado en sitios como el que aparece en el libro. También conocemos gente que ha tenido que salir huyendo de sus países con situaciones semejantes a las de los personajes. Así que hablamos con ellos, mucho. Después hubo que comprender lo que era, verdaderamente, uno de estos campos», dice. Y, una vez que lo consiguió, se dispuso a contárselo a los demás. «El tema de los refugiados siempre nos ha preocupado mucho, pero la gente no sabe lo que son realmente estos sitios. Así que nuestra intención era ajustar esta historia para que otros chicos pudieran leerla», explica Ginés Sánchez, que reconoce haberse lanzado «a ciegas» en el mundo de la literatura juvenil. «Es mi primera experiencia en el sector y no tenía muy claros los límites: qué cosas se podían hacer y qué cosas no, el tratamiento de las escenas más duras (muertes, naufragios...), hasta dónde se podía llevar a los personajes...». Y, pese a ello, la experiencia ha sido todo un éxito; o, al menos, así lo ha entendido el jurado de SM, que se ha referido a El mar detrás como «una novela comprometida, capaz de nombrar una realidad silenciada que pone voz a la situación de los refugiados en el mundo. Porque es una historia urgente y necesaria muy pocas veces tratada en la literatura, y porque la suya –la del murciano– es una voz inédita y con mucha fuerza, a la vez que deliberadamente sencilla y poética».

Cristina Fernández Vals se lleva El Barco de Vapor con una de piratas

La obra ganadora del premio El Barco de Vapor 2022, Jack Mullet de los Siete Mares, de Cristina Fernández Vals (Soria, 1983), ha sido elegida por ser una novela «exuberante, que retoma elementos de géneros clásicos de la literatura infantil para dar lugar a una ficción nueva, sorprendente y fresca».

Es un libro para niños a partir de 8 años, elegido por lo «atractivo de su voz narrativa» y por tener un discurso que mezcla la «lucha por la autonomía personal con nuestra relación con la Naturaleza, y por integrar en la narración un discurso novedoso y original sobre el género y sobre las distintas formas de relacionarnos con los demás y con uno mismo».

Según explica la escritora soriana, la obra empezó con la primera frase, y a partir de ahí creó el mundo de esta pirata llamada Jack. «Quería hacer un libro con el que la gente se lo pasara bien, y poco a poco yo oía a los personajes, llegaba a ese nivel», añade.

Jack Mullet de los Siete Mares tiene como protagonista a esta niña pirata que vive en isla Cangrejo con sus padres adoptivos, dos piratas retirados y de buen corazón: John Mullet, el más feroz del mar Caribe y James de los Siete Mares, el más valiente de las Bahamas. La desaparición repentina de ambos dará comienzo de inmediato a una búsqueda por parte de la pequeña aventurera y sus amigos, personajes a los que la autora ha dado la libertad de «ser lo que quieran ser».