Sara Cano: "El folclore es un arte vivo que admite el cambio"

Dice Sara Cano que «transformar lo que uno conoce como tradicional es posible». Es una de las conclusiones a las que la bailarina y coreógrafa manchega llegó mientras ideaba Vengo!, la obra que tomará el viernes las tablas del Teatro Villa de Molina. En ella, Cano, que completa con brillantez la pirueta de sentar en una misma mesa a la tradición y la vanguardia, parte de la canción tradicional La Molinera y le imprime su corazón, huesos y hasta cartílagos.

¿Por qué La Molinera?

El tema de La Molinera que utilizo en el espectáculo es una versión maravillosa compuesta por el grupo de percusión Ibérica llamado Coetus. Cuando descubrí este tema, me atrapó tanto que supe desde el primer momento que tenía que hacer algo con este tema musical. Tuvieron que pasar cuatro años desde su descubrimiento hasta el estreno de Vengo! En este tiempo pude investigar tanto en la historia del folclore tradicional en diferentes zonas de nuestra península como en mi propio movimiento, el discurso coreográfico que quería llevar a cabo, cómo iba a abordar el espectáculo, y muchas otras cuestiones necesarias para gestar cualquier espectáculo. En este tiempo, descubrí que La Molinera es un referente en el folclore segoviano y que en su momento fue popularizado por Agapito Marazuela, una figura crucial en el folclore castellano. Por tanto, la danza de ese tema ya me daba pistas de que iba a ser de la zona de Castilla. Si bien la zona castellana es muy amplia, me siento muy cercana a parte de ella, ya que nací en la provincia de Toledo. Además, la propia letra de la canción repite reiteradamente la palabra ‘vengo’, y esta palabra resonaba cada vez más dentro de mí, ya que la primera relación que tuve con la danza fue precisamente a través del folclore. Por lo tanto, el hecho de usar reiteradamente la palabra ‘vengo’, incluso en el propio título del espectáculo, es mi forma de decir que yo vengo de ahí, vengo del folclore y me siento profundamente conectada a él y a todo lo que me aporta.

"Quería encontrar una visión personal y renovada de la danza tradicional

Sobre Vengo! se habla de «relectura de nuestras raíces». ¿Qué ha sacado en claro durante el proceso?

En primer lugar, ser consciente de la inmensa riqueza que posee el folclore de nuestro país, lo diferente que es en una zona de otra y, dentro de una zona, las claras diferencias que existen, dependiendo de cada pueblo. Ser también consciente de la responsabilidad y el compromiso que he elegido adquirir como creadora a la hora de gestar este espectáculo, en el sentido se querer crear un folclore personal y visto desde un prisma contemporáneo, pero buscando siempre ser fiel a la esencia de lo que yo considero que es el folclore. Que poder transformar lo que uno conoce como tradicional es posible, siempre y cuando se haga desde el respeto y el amor a esas tradiciones y a esas raíces.

Usted ha profundizado en las vanguardias. ¿Le permitió ese prisma otro punto de vista para analizar el folclore?

Claramente, sí. De hecho, esa es mi propuesta artística con este espectáculo: el poder encontrar una visión personal y renovada de la danza tradicional, partiendo de premisas propias de la danza y la composición contemporánea.

Esa doble vertiente suya, ¿convierte la relación entre la tradición y la modernidad en un diálogo constante?

Absolutamente. Considero que el folclore, tanto en música como en danza, es un arte vivo, que admite el cambio y la convivencia con la actualidad, permitiéndose a sí mismo evolucionar y estar en concordancia con las cosas de la gente que vive el ahora.

"Cualquier arte es una manifestación de lo que vivimos en nuestros días

¿Sigue dando respuesta o consuelo, como ha hecho históricamente, a los avatares cotidianos?

Sí, claro. Al igual que cualquier manifestación artística, ya sea danza, música, cine, fotografía o pintura. Cualquier manifestación artística es un reflejo de lo que vivimos en nuestros días.

"Considero que la propia esencia es algo cambiante y subjetivo

¿Dónde marca la línea para que la tradición con la que trabaja no se desnaturalice y pierda su esencia?

Considero que la propia esencia es algo cambiante y completamente subjetivo. Lo que para mí es absolutamente esencial, para otra persona puede ser completamente superfluo. Partiendo de esa idea, creo que la propuesta artística que uno haga como creador con danzas que provienen de la tradición debe ser sincera y consecuente con uno mismo. Por supuesto, siempre es necesario buscar la calidad artística y tratar con respeto ese material con el que uno está trabajando y transformando. Lo que hoy consideramos tradicional es una evolución de algo que en su día fue novedoso pero que ha perdurado en el tiempo y, a través de esa permanencia, se ha establecido como tradición. No sé hacia dónde va a evolucionar la tradición, ni tampoco sé definir donde está la línea que separa y desnaturaliza esa tradición. Lo que sí tengo claro es que concibo el trabajo desde el rigor y el compromiso con uno mismo para encontrar tu propia esencia como creador. Después ya están los demás para decidir hasta qué punto lo que haces tiene esencia o no.

Dice que la danza le coloca en un «estado de verdad». ¿En qué se transforma esa fuerza con el paso de los años?

Se transforma en saber estar presente de otra manera, en ser consciente de universos de los que una no se daba cuenta en la juventud. La energía desbordada, con el tiempo da paso a saber pararse, a saber modular y dosificar ese exceso de energía, saber sacarlo cuando procede y saber retenerlo también. A saber observar, a entender qué es estar presente y qué es lo que hace que la escena esté viva. A saber definir qué es lo que una quiere contar como creadora y cómo lo quiere contar. A no tener miedo de mostrarse como una es, sin máscaras ni ornamentos superfluos, lo que hace que ese estado de verdad sea aún mayor. En definitiva, el paso de los años hace que una madure y esa madurez se ve también en el escenario.