Emociones y magia para La Noche de los Museos de Cartagena

Bajo el lema ‘Una noche de emociones’, ayer se presentó en Cartagena el cartel de la decimocuarta edición de La Noche de los Museos, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo. El concejal de Juventud, David Martínez Noguera, fue el encargado de desvelar los primeros detalles del programa, así como de desvelar la obra que ilustrará este evento y que ha corrido a cargo del artista Juan Miguel Sánchez Nieto, responsable a su vez de la imagen del año 2020, cuando, finalmente, la covid no permitió su celebración. De hecho, la sentencia escogida para esta edición hace alusión a este esperado regreso. «Hemos escogido el lema ‘Una noche de emociones’ porque con él queremos representar lo que significa volver, no sólo a nuestros museos y espacios de interés, si no a nuestras calles y nuestras plazas, después de estos dos duros años», explicó el edil.

En cuanto al cartel, en el que se puede ver a tres personas volando sobre el cielo del Teatro Romeano, Martínez Noguera aseguró este miércoles que «una fiesta de la cultura como ésta necesita una imagen capaz de transmitir la magnitud de este gran proyecto, y así lo ha entendido su autor. Esta obra ha tenido que esperar lo que dura una pandemia para ver la luz, ya que fue la primera propuesta que el autor nos presentó en 2020, año en el que este evento dejó por primera vez de realizarse en el formato que conocíamos. Con ella cerramos un ciclo, sintiendo que estaba destinada a representar esa ‘Noche de emociones’ tras este tiempo de espera». Por su parte, el artista tuvo palabras de agradecimiento para la Concejalía de Juventud por la confianza que ha vuelto a depositar en él, y explicó que, cuando ideó esta obra, lo hizo pensando en que «la experiencia de acudir a un espacio museístico tiene algo de mágico, algo que representé con la levitación de una parte del público ante el asombro del resto. Ahora este cartel cobra sentido ya que estamos de nuevo ante una noche plena de júbilo para disfrutar de la experiencia», detalló Sánchez Nieto. Inscripción para las rutas Dentro de la programación prevista para La Noche de los Museos de este año, el próximo jueves 5 de mayo se abrirá el plazo de inscripción a las ya tradicionales rutas y visitas guiadas que ya se pueden consultar en la web del evento. Estas plazas son para las personas que requieran una visita más personalizada ya que, al igual que en años anteriores, todos los espacios museísticos del municipio se podrán recorrer de forma libre. Hay un total de mil plazas repartidas entre cincuenta rutas y visitas guiadas de dieciséis temáticas diferentes. Entre las que se podrán realizar ese día 21, el edil destacó la ‘Ruta Senderista de Cartagena’, que permitirá a los participantes ver las principales áreas urbanas de la ciudad, de sus puertos y de todo el municipio desde las alturas de ese «inmejorable mirador natural» ques es la Atalaya. También destacó la ruta ‘Los Dioses de las V Colinas’, con la que descubrir los secretos que las envuelven y cuyo itinerario incluye un recorrido por las cinco colinas que rodean el casco histórico de Cartagena: El Molinete, Monte Sacro, Monte de Despeñaperros, San José y el Castillo de la Concepción. Por otro lado está la visita a la exposición del Anfiteatro Romano de Cartagena. «Presente, pasado y futuro un recorrido histórico por nuestro Coliseo, acercándonos a los diferentes elementos patrimoniales que han condicionado su evolución y que, además, contará con un aliciente especial el día del evento, gracias a un proyector holográfico proporcionado por la Universidad Politécnica de Cartagena que permitirá al visitante disfrutar de una experiencia inmersiva que nos trasladará a una lucha gladiatoria en el Anfiteatro de Carthago Nova del siglo I», explicaron ayer fuentes consistoriales. No faltarán tampoco las rutas relacionadas con el paisaje, la historia y la cultura del Campo de Cartagena y su zona oeste, como son la ‘Ruta por los Molinos de Viento y el Museo Etnográfico de Cartagena’, gracias a la colaboración de la Unidad de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento y la Liga Rural, así como la ‘Ruta del Oeste de Cartagena’, en colaboración con Soldecocos y la Asociación de Vecinos de La Magdalena. Voluntariado El concejal finalizó su intervención con un agradecimiento a todas las personas que hacen posible esta noche, especialmente a los voluntarios, que constituyen «un pilar fundamental para que eventos como este puedan llevarse a cabo. Las personas voluntarias –detalló– desarrollan diferentes funciones, tanto antes como durante el evento, entre las que destacan los controles de aforo, el asesoramiento informativo, el apadrinamiento de piezas y el apoyo logístico en las rutas y visitas guiadas». El programa Implica2 es el encargado de la coordinación de estas personas voluntarias, junto a la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Murcia e Isen, dado que los estudiantes de estas universidades reciben créditos por la realización de su voluntariado. El plazo para participar de esta manera en La Noche de los Museos está ya abierto y las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal web del evento. La presentación del programa completo tendrá lugar el próximo miércoles 4 de mayo.