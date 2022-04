Unos imprescindibles del ska de tercera ola toman Garaje Beat

The Toasters popularizaron el ska como música urbana más allá de su propia escena con el característico sonido ‘East Side Beat’. De la formación original solo queda su cantante: Robert Hingle, que, además de ser el dueño de una tienda de cómics en Nueva York, también es el fundador y propietario del sello Moon Ska Records. Le suele acompañar en los conciertos Andy Pearson (The Beat) al bajo, junto a otros componentes de la escena skatalítica.

Fecha: hoy, a las 20 horas

Lugar: Garaje Beat Club

Precio: 15/18 €

Cuando la influencia del sonido 2Tone, incorporando elementos punk, se expandió en EEUU, The Toasters fueron de los primeros que formaron parte de la ‘tercera ola ska’, surgida en los 80, con otras bandas como Orange County o Uptones. Muchos critican esta tercera ola por alejarse de los sonidos jamaicanos originales; de hecho influyó en grupos que derivaron hacia el hardcore u otros estilos.

Acompañan a The Toasters los londinenses Buster Shuffle, que presentan Go steady, su quinto álbum. Irrumpieron en escena hace 10 años, a caballo entre los géneros ska, punk y rock and roll. En su segundo álbum, Do Nothing, colaboraron Roddy Radiation (TheSpecials) y Micky Gallagher (TheBlockheads, The Clash). A partir de ahí, Madness los invitaron a tocar en su House of Fun Weekender dos años consecutivos.