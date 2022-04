"La sinceridad sin empatía se vuelve crueldad"

Miss Caffeina abren el ciclo de Conciertos de Primavera del TCM. Con la llegada del año nuevo chino, el grupo madrileño aprovechó para celebrar el estreno de su 5º disco de estudio, El año del tigre, que ha servido de punto de partida para una gira con su primer Wizink a la vuelta de la esquina. En el nuevo espectáculo, con un directo extremadamente bailable, los camaleónicos recursos de ‘Missca’ se adaptan a la iconografía asiática para presentar un disco que aúna la búsqueda permanente de nuevos registros con sus habituales maneras compositivas. El concierto será muy especial, según nos cuentan Alberto Jiménez y Toni Pozas. Y es que, tras la salida de Álvaro Navarro, la banda se ha convertido en un trío, pero cuentan también con el abrazo de compañeros como Varry Brava, con los que acaban de presentar una nueva gira de ‘Dancetería’, fiesta sin prejuicios ni etiquetas que recorrerá España este verano.

Alberto, El año del tigre coincidía con el año nuevo de la comunidad china. ¿Cómo habéis llegado a este rollo oriental?

Alberto: Fue totalmente de casualidad, porque sí que teníamos muy claro que queríamos todo el imaginario y lo estético del disco, que tuviese que ver con lo oriental y con el contraste de lo oriental en Madrid, en nuestra ciudad, en el barrio donde está el ‘chinatown’ aquí…

¿Usera?

Alberto: Exacto. Y cuando teníamos claro esto, dio la casualidad de que cuando nos reunimos con la compañía para ver la fecha de lanzamiento, justo era la semana del año nuevo chino, y que era justo el año del tigre, y nos pareció que todo se había ordenado de una forma increíble para que ese fuese el nombre del disco. Y luego, una vez puesto el nombre, tiene muchos significados y mucho de propósito de año nuevo y del propósito que tiene en el disco, que es de esperanza, de fuerza y de salir de los sitios donde no estamos cómodos.

Eso seguramente es lo que ha hecho que mucha gente relacione este título y algunas canciones del disco con la pandemia.

Alberto: No habla explícitamente de la pandemia, porque dentro de unos años igual no podrías identificarte tanto con las canciones, o no perdurarían en el tiempo tanto si hablas específicamente de eso, pero hay como una especie de poso y de vibra y sentimientos que hemos tenido durante la pandemia, durante el tiempo de encierro, de la imposibilidad de trabajar como lo hacíamos antes; la preocupación que hemos tenido todos de no saber qué iba a pasar, a dónde íbamos a ir. Eso sí que queda en el disco, en otras temáticas más personales, pero sí se puede intuir algo.

La grabación del disco ha sido todo un ejercicio de adaptación a la pandemia. Tonino viviendo aquí, el resto en Madrid. ¿Cómo lo habéis llevado a cabo?

Toni: Gracias a Dios, con las tecnologías no ha sido tan difícil. De hecho, M C estamos acostumbrados a trabajar a distancia, nuestras reuniones diarias y demás, pero hacer música ya es otra cosa. Las dos primeras canciones (Punto muerto y Me voy) fueron grabadas así: cada uno en casa, el productor en Londres, que nos iba pidiendo que grabásemos cada uno nuestras pistas, se las íbamos mandando, pero era un poco fría la cosa. Luego ya pudimos al año siguiente reunirnos en un estudio y grabar, aunque fue durante una gira, que nunca lo habíamos hecho, girar y grabar a la vez, un poco lío, pero ya no fue tan frío como grabar cada uno desde casa. Como experiencia vale, está bien, ya lo hemos hecho, pero yo creo que todos nos quedamos con el estudio y con estar allí juntos.

¿Habéis buscado expandir vuestro sonido, como venís haciendo prácticamente desde el primer disco?

Toni: Suele pasar sin buscarlo demasiado, la verdad. De repente, por la música que estamos escuchando, o lo que nos interesa que va saliendo y demás, o cosas que solemos escuchar de siempre, al final sale como influencia, pero no buscamos y decimos: «Ahora vamos a hacer esto»”, sino que hacemos lo que piden las canciones, lo que hemos hecho durante el tiempo en el que hemos compuesto las canciones, y así pensamos en la producción. De hecho, en este disco, aunque mucha gente me ha dicho que está muy definido el sonido, sí que hay mucho tipo de canción diferente. Hay música de baile, música mucho más urbana, incluso coqueteos con el rap y el reguetón. Al final se ven las inquietudes que tenemos, de lo que escuchamos, pero hay como una base muy definida de lo que es M C al final. Así que por ejemplo nos hemos dado cuenta de que, al quitar capas, hay canciones que se acercan mucho más a lo que hacíamos al principio al ser todo mucho más orgánico, que era lo que hacíamos antes, pero no hemos tenido miedo de repente a que pudiese recordar a los inicios o algo así. La verdad es que hemos hecho, una vez más, el disco que nos ha dado la gana.

Oh Long Johnson era un disco de cambios. ¿Qué nuevas vías, aparte de esos coqueteos con el reguetón y otros ritmos urbanos, habéis explorado? El nuevo disco, en conjunto, resulta más pop.

Alberto: Sí. Al final, nosotros, yo creo que somos una banda de pop, y además sin ningún complejo, y muy a gusto en ese género por lo permisivo que es, que no te limita explorar y probar nada. El pop es tan amplio que todo cabe, no hay nada que nos coarte a la hora de ‘esto suena muy esto’. Sí, somos una banda de pop. Es verdad que este disco las melodías son más luminosas, las estructuras son más clásicas de pop, entonces es un disco un poco más pop incluso que los anteriores, pero en ese género es donde nos movemos a la perfección.

¿Cómo surgió hacer un tema con Ana Torroja? ¿Lo teníais en cartera durante tiempo?

Toni: Lo habíamos comentado alguna vez como sueño en el camerino, porque somos muy fans. Luego ya vino más adelante, porque creo recordar que Alberto estaba interesado en ir a un concierto de Ana, y habló con su staff, y de ahí surgió: «¿Por qué no hacéis algo juntos?», y para nosotros fue: «Por supuesto que sí». Ha sido un verdadero placer trabajar con ella, un sueño cumplido, es muy guay, porque nos ha tratado increíble, ha estado pendiente de nosotros, cantamos con ella en su concierto en Madrid.

¿Es el amor lo que ha inspirado este disco?

Alberto: Sí, casi siempre lo hace, porque la final el amor también es muy amplio: no solo las relaciones sentimentales, sino las personales, de amistad, familiares, el amor por lo que hacemos y el amor por lo que creemos. Hay canciones como No entiendo nada que habla más de una temática social, posicionándonos en lo que nosotros creemos que debería ser y no es, o lo que nos llama la atención de lo que está pasando en el mundo. Al final, queda un poco cursi, pero el amor es un sentimiento superfértil para hacer música. Casi todas las canciones hablan de amor de una u otra manera.

Es la canción que habéis dejado para el final, y parece que hayáis querido dar rienda suelta a vuestra indignación. ¿Qué os indigna?

Alberto: Casi siempre la injusticia y la falta de empatía; al final la falta de empatía lleva a la injusticia. Leía el otro día que la sinceridad sin empatía se vuelve crueldad. Muchas veces vivimos en un mundo en el que todo el mundo opina de todo, pero no tiene en cuenta que a lo mejor hay gente detrás, sobre todo en nuestro trabajo. Yo creo que también está bien dejar un hueco en el disco o en las cosas que hacemos para tener un altavoz y decir: «Oye, pues esto no me gusta, y ahora que me dais un pequeño altavoz, que en este caso es un disco, también quiero hablar de las cosas que me parecen injustas y con las que no estamos de acuerdo». Es bastante liberador. De hecho, en el concierto es un momento bastante ‘power’, bastante potente, y nos gusta siempre tener una parte así también en el disco.

¿Qué sensaciones tenéis tras el lanzamiento de El año del Tigre?

Alberto: El feedback ha sido bastante bueno, y pasa una cosa que nos gusta mucho: cuando preguntas cuáles son las favoritas de la gente, cada uno te dice una diferente, y eso es un éxito, porque a lo mejor hay discos que están los 3 singles claros y son los que les gustan a todo el mundo, y el resto pasa un poco más desapercibido, y en este caso no. De hecho, yo he notado que cuando hemos sacado singles sueltos, a la gente le han gustado, pero hasta que no ha llegado el disco con su orden y su colección de 11 canciones, no lo han entendido bien, o no lo han disfrutado más hasta la publicación del disco, y tiene mucho que ver con la importancia que le damos nosotros al álbum, y la reacción ha sido muy buena. En ventas fue muy bien, hemos hecho una promo superbuena, y tenemos una gira que para mí es la mejor que hemos hecho nunca, porque todo está muy pensado, muy preparado.

¿Qué novedades traéis en esta nueva gira?

Bastantes cosas. Para empezar, es la primera gira que metemos visuales. Hemos contado con Abel Molina, que ha hecho un trabajo increíble, ya lo veréis, unos visuales que visten todo el escenario. Aparte hemos seguido con la estética oriental, nuestros farolillos chinos, columnas… Tampoco quiero desvelar mucho.

Supongo que uno de los momentos para abrazarse será “Las Vegas”. ¿Es la canción de amor por excelencia del disco? ¿Una historia real?

A: Es la canción de amor más sin tapujos, y de amor absoluto, de este de cuando te enamoras y piensas que va a durar toda la vida, y es una de las canciones que yo creo que más están gustando a la gente, y en directo también se nota, porque es como el baremo que también tenemos, Estamos muy orgullosos del resultado de la canción, porque en la demo era bastante diferente, y de repente no tuvimos complejo en hacerlo muy ‘old M C”, que sonase a nosotros de los comienzos, y salió una cosa bastante guay, pero sí, es una canción muy bonita. Como tener un recuerdo que te has traído de un viaje, y tenerlo ahí para siempre.

Venís con nueva gira presentando nuevo disco, pero también con Dancetería, el show arrasador junto a Varry brava. El último concierto que disteis fue aquí en Murcia en la sala Gamma. Luego pilló todo lo demás. ¿Qué podéis adelantar de este nuevo regreso de Dancetería?

T: Que vamos a continuar, efectivamente, con aquello que tuvimos que cortar, pero que es una sinergia de dos bandas que se quieren mucho y tienen que decir mucho con la música. Para nosotros ha sido muy fácil trabajar con ellos porque nos entendemos superbién a la hora de los grupos que escuchamos, la música que nos gusta, la manera de entender la música. Es una fiesta, pero una fiesta hecha con mucho gusto y mucho cariño, porque no es fácil que de repente dos bandas se junten y hagan música y estén tan a gusto como estamos nosotros. Eso es una celebración. El concierto es eso, y lo que vamos a hacer este verano va a ser ponerlo en festivales para que todo el mundo disfrute de ello, porque lo que hicimos la otra vez fue gira de salas, solo 4 conciertos. No llegamos a llevarlo a festivales.

Ahora habéis anunciado de momento 4 conciertos.

T: De momento sí, pero yo creo que va a haber alguno más.

De hecho, tenéis un montón de cosas en común con V B. Aparte de que os admiráis mutuamente y sois muy amigos, tenéis en común a Ana Torroja, a Mecano, ¿habéis versionado “Raffaella”?

A: Sí, lo hicimos en el estudio en plan casero para apoyar la candidatura de Varry en Eurovisión, y es que la canción nos flipa. Yo creo que lo que más compartimos con V B es el concepto de la visión musical. Aunque no nos parezcamos demasiado musicalmente, sí compartimos un concepto de lo pop, de lo que para nosotros es pop, el imaginario pop de la música. Ya no solo nos fijamos en lo estrictamente musical, sino en todo, en la iconografía, el vestuario, los artistas que admiramos. Dancetería, como lo creamos y lo pensamos en su momento, era un sitio donde no hubiese complejos de nada, donde todo el mundo es bien recibido y todos los ‘outsiders’ del mundo pudiesen tener cabida. Dancetería era una discoteca de Nueva York donde se juntaban desde Andy Warhol a los Kennedy, un montón de gente diferente que, en principio, no pegaba, pero que al final se unían por la música y por la diversión, Esa es la filosofía de Dancetería, y creo que las dos bandas tenemos eso muy claro.

-¿Tenéis pensado sacar un single conjunto, como hicisteis la vez anterior?

T: Sí, vamos a hacer una canción. Esta semana nos juntamos en Madrid, y a ver qué sale de ahí; seguro que un temazo.

A Varry Brava no le ha salido nada mal su aventura eurovisiva con “Raffaella”. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?

A: Lo hemos vivido te juro que como si fuésemos a salir nosotros ahí a cantar, porque estábamos de los nervios. Como nos conocemos tan bien, ya era como “venga, que no se ponga nervioso Oscar al cantar”, y lo disfrutamos muchísimo, y nos pareció muy buena idea todo el tema de meter otro tipo de música en la candidatura de Eurovisión, y yo creo que ellos eran una de las dos mejores canciones que había para Eurovisión.

¿La otra era la de Rigoberta?

A: Para mí personalmente sí, pero yo qué sé, es que la canción nos parece superbuena, que encajaba perfectamente, y que es V B 100%, y además hizo que la gente, el gran público que ve la televisión, que puede ser diferente a la de los festivales, conociese su rollo y su universo, y eso me parece que les ha venido superbién.

¿Os veis vosotros, ahora que Varry Brava han pasado por allí, en este papel eurovisivo? Tanto ellos como vosotros encajáis perfectamente. Desde luego el beneficio que le ha aportado a ellos es indudable.

T: Eso es lo que dice Alberto siempre, que nos gusta verlo en otros, pero no nos gusta en nosotros mismos, como una prenda de vestir. Dices; “Joé, qué bien le queda esa chaqueta”, pero luego me la pongo y no me gusta. Es eso.

Lo mismo vuestra discográfica no piensa igual que vosotros, o vuestra agencia.

T: No, pero en eso las decisiones las tomamos nosotros. Nunca hemos tenido presión de ningún tipo, pero es lo que te digo, no lo vemos. Ni ahora ni supongo que en un futuro.

A: No lo vemos, pero supongo que justo ese ejemplo, una chaqueta que ves en un amigo, qué bien, pero yo no me la pondría porque me quedaría mal. Aparte de que sería también porque no estamos hechos mucho para competir, para que tanta gente fuera a ver… o nuestros seguidores opinen.

Vamos, que os da un poco de canguelo, que se dice.

A: No, es como qué necesidad de ponerse en esa tesitura si tampoco te haría una ilusión excesiva, como si me da miedo volar, para qué me voy a poner a hacer puenting. Que no.

¿En el TCM vais a poner todo lo que traéis de montaje escénico, o lo reserváis para festivales?

T: Lo vamos a dar absolutamente todo, no vamos a dejar nada.

De hecho va a ser la semana previa a vuestro paso por el WiZink Center, que se quedó pendiente por la pandemia. Supongo que es, no un reto, una de vuestras ilusiones.

T: Sí, siempre hemos ido pensando, soñando en el WiZink, y por fin va a llegar esa fecha, muchísimas ganas, y efectivamente no es un reto, pero sí una ilusión, y justo 4 días antes aquí en Murcia, lo cual, para mí concretamente... Además es mi semana grande, porque encima el sábado es mi cumpleaños, entonces mi cumpleaños, Murcia y WZ, o sea, perfecto, y no nos vamos a dejar nada, incluso puede que salga vestido el martes aquí en Murcia.

Alberto, ¿le habéis dicho que se cuide? El Bando de la Huerta es bastante ‘destroyer’.

A: [Risas] Ya es mayorcito para hacer lo que quiera, pero esos coros hay que cuidarlos.





En la misma semana tocáis aquí (lunes 18 en Murcia) y unos días más tarde en el WZ C. ¿Será más especial el concierto del WZ C? ¿Habrá sorpresas?

A: - Sí, habrá sorpresas. No todas las que queríamos, porque todo el mundo está de gira ahora mismo. Teníamos pensado a lo mejor invitar a gente que no puede venir, pero simplemente por el hecho de que es un concierto más largo, que es más grande todo y es nuestra ciudad, aunque ahora sea Tonino murciano, pero al final Madrid es nuestra ciudad.

¿Aquí se subirán V B al escenario?

T: Podría ser. Amigos, tenemos. Alguna sorpresa en Murcia también podría haber.

-¿Sois positivos a la hora de afrontar las adversidades?

A: Sí, no sé si positivos, pero nos ponemos a currar rápido en “vale, esto ha pasado, ¿qué hacemos?”

T: Exacto, reaccionamos bien, y sí, yo creo a de una manera positiva, porque además lo bueno es que tiramos el uno del otro. Cuando uno está un poco de bajón, el otro siempre le levanta, y en general el poso es que somos positivos.

Lunes 18. Teatro Circo Murcia. 21,00h. 20€