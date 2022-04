Señoras y bedeles: "Si puedes decir algo con una nota, no uses dos"

Hay bandas de veteranos de guerra que suenan a intento desesperado por triunfar. Como si supiesen exactamente la razón por la que no están tocando esta noche en el Madison Square Garden. Otras suenan liberadas: a conversación de discos y chistes estúpidos que sirven para inaugurar camaraderías. Suelen ser las mejores. Señoras y bedeles, el trío formado por David García ‘Libi’, Pit y Borja Téllez suenan justo a eso. El pop 60’s, la new wave y los ramalazos garajeros son solo señales que indican que los zaragozanos montaron una banda por las razones correctas. El viernes presentarán en Murcia su segundo disco, Las cosas que no puedo ver. Será a las 21 horas en La Yesería. Abrirán los ‘powerpoperos’ murcianos TranquiloRayo!

Ustedes fueron parte activa de diversas subculturas y tribus urbanas en Zaragoza. ¿Son las mejores escuelas musicales, en un momento dado?

Ayudaban a establecer unos vínculos y unas afinidades musicales, a no encontrarte solo en esa época en la que todo el mundo está contra ti, el mundo te odia y nada tiene sentido. Recuerdo sentir la música con una intensidad enorme, todo era increíble, lo nunca oído, te parecía estar inventando el mundo (en realidad lo que hacías era descubrirlo, pero entonces no lo sabías). No sé si eran una buena escuela musical. Supongo que la mejor escuela es la que cada persona haya vivido.

Dicen que era cuestión de tiempo un entendimiento musical entre los tres, que venían de escenas diferentes. ¿Son los años lo que hace más flexible o la acumulación de discos escuchados?

Los años te enseñan a dejarte de tontadas. Lo de los discos es una cuestión coyuntural, inevitable. Cuanto más te sumerges más te das cuenta de que estás en la superficie. Así que hagamos música juntos.

¿Con los años se pierde algo sobre un escenario?

Pelo, pero poco más. El resto que pierda cada uno no tiene que ver con los años, sino con las ganas que tenga de seguir en esto, de lo motivado que esté.

En su sonido se nota una gran riqueza de referencias, pero nunca llegan a sonar dispersos. ¿Son más de ir añadiendo capas o de quitar hasta que quede solo lo necesario?

No tenemos un sistema definido, la verdad. Lo que si puedo decirte es que cada vez me atraen más las cosas cuanto más simples mejor. Si puedes decir algo con una nota, no uses dos.

La pandemia ha arrasado especialmente los nodos de las redes alternativas. ¿Cómo ha sido en su entorno?

Lo único que he notado yo en lo que a la pandemia se refiere es que tuvimos mucho tiempo para hacer canciones. También ha ayudado a ver quién estaba en esto de la música de verdad y quién no. Para eso sirven los baches, para comprobar la solidez de la amortiguación.

A finales de enero de 2020 publicaron Las cosas que no puedo ver, su segundo disco. Apenas lo presentaron en directo.

Pues sí. Lo sacamos junto antes de la pandemia y no lo pudimos presentar como es debido. Desde entonces hemos compuesto un montón, así que tenemos canciones para grabar un tercer disco cuando sintamos que es el momento. Además, hemos cambiado de formación (salió Willy y ha entrado Pit) y estamos redefiniendo un poco el grupo. Ya no hay bajo eléctrico, lo sustituye el teclado y ahora la voz principal la lleva Borja [Téllez, batería]. A mí me suena igual, no creo que a una banda la definan sus instrumentos . Lo que queremos es ‘bedelear’ todo lo que podamos.