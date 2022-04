The Exploited traen a Garaje Beat un irreverente pedazo de la historia del punk

The Exploited actuarán esta noche en Murcia dentro de su gira europea ‘Real Punk Rock Tour 2022’. Será en la sala Garaje Beat Club, junto a The Casualties, Lion’s Law y Rat-Zinger

Liderados por Wattie Buchan, The Exploited son uno de los más grandes grupos de punk de la historia. Formados a finales de los 70 en Edimburgo, han logrado sobrevivir y se han mantenido fieles a su esencia callejera y obrera, a pesar de los problemas de salud de Buchan (que a lo largo de su vida también ha ejercido de carnicero, skinhead, tirador de élite y pendenciero en general): en 2014 sufrió un infarto durante una actuación en Lisboa, y 3 años después ocurrió lo mismo en Bélgica.

Iconos del movimiento UK82, que dio origen al ‘street punk’, The Exploited han vendido más de 750.000 copias de sus 8 discos de manera independiente en todo el mundo. En su concierto repasarán los hits de 40 años de trayectoria en la estela de grupos como The Sex Pistols o The Vibrators. El título de su primer álbum, Punk’s Not Dead (Secret Records, 1981) respondía a quienes daban el género por muerto en pleno auge de la new wave y el post-punk; con Fuck the System (Nuclear Bast, 2003), su último disco publicado, fueron aún más explícitos. Nunca han sido de callarse: por ejemplo, criticaron la guerra de las Malvinas en Let’s Start A War... Said Maggie One Day. Otros títulos suyos son Fuck the USA, Sex&Violence, Chaos in My Life, Dogs of War, I Believe in Anarchy o Sexual Favours.

En esta gira acompañan a los Exploited tres invitados de lujo: los mohicanos estadounidenses The Casualties, destructora ‘punk machine’ neoyorquina; los parisinos Lion’s Law y su punk oi!; y los bilbaínos Rat-Zinger, irreverentes, macarras y salvajes.