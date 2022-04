Una memoria necesaria

Debo empezar por el principio de aquel día siniestro: 13 de abril de 1997, cuando José María Párraga, pintor, a primeras horas de la mañana, se levantaba de la cama y entró al baño, como cada día, a afeitarse; también fue cuando el espejo le devolvió la imagen de la muerte temprana y acechante. Algo más que un dolor profundo en el pecho y esa falta de oxígeno en el cerebro, tan abundante en él, que debía descargarlo continuamente dibujando. Se han cumplido 25 años de luto intenso; ni siquiera un medio luto que desestima el negro y acaba en gris y blanco. ¡Ay, como sus obras primerizas! Su muerte también fue un collage de dolores y sentimientos; lágrimas en la radio, donde le esperábamos para la tertulia semanal desbordante de humanidades. Aquel día el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma suspendió su reunión ante la urgente e inesperada noticia de un desgarro tan profundo. La Presidencia dio instrucciones precisas: corremos con todos los gastos, que se vele en San Juan de Dios y que su cuerpo sea embalsamado. Así se hizo mientras nuestras venas se helaban de sangre y desamparo.

No lo hicimos bien con Párraga en vida; aceptamos sin condiciones su generosidad; contábamos y lo seguimos haciendo, cómo conseguimos un dibujo, una tienta o una paloma mensajera, a cambio de un café con leche; confundiendo con claridad valor y precio. Párraga compuso una copla para el cante: «Me duelen las manos de dar sin tener, pero las manos son mías».

Estoy seguro de que en todos los que le conocimos existe un halago interno con aquella oportunidad que nos dio la vida. No lo dudo, tampoco lo hago cuando, en los días felices que compartimos sus vivencias, su obra y el ejercicio de sus manos creativas, le asignáramos un lugar especial en nuestro ánimo y espíritu.

Más allá de cuánto ocurrió aquel día, hemos dado poca cosa a su memoria, seguimos devaluando una obra que no puede, en ningún caso, ser tenida en cuenta midiéndola con la calderilla del intercambio realizado con el artista. Un pintor mágico e irrepetible; de corazón salvaje y desmedido que terminó por romperse. Aun cuando, después de la consternación de los primeros momentos, de los primeros años, sus amigos los plásticos reunidos, sufragándolo de sus propios bolsillos, lograron levantar un dibujo suyo como escultura y monumento, el tiempo ha demostrado que quedó pequeña, casi insignificante, acosada, hoy, por un olivo municipal nada bíblico y con una salud envidiable. Se pudo y se debió hacer mucho más para valorar su obra muy extensa, no solo en metálico, si no moralmente. Vacío general, olvido, negligencia colectiva. Resultado: no nos merecimos ni su vida ni su obra; lo escribo pese a quien pese.

Párraga dibujó mucho con rotuladores de color al alcohol, el paso del tiempo –ese que dicen que pone a todos en su sitio- y la luz, la de los soles de mañana y tarde, los están haciendo desaparecer, desvaneciéndose, como por arte de magia; poco a poco pero incesantemente. Es lo que hay. De José María se cuentan anécdotas a millón, todas ellas agridulces, como si contásemos hazañas que cada vez me parecen más crueles y debidas a un ser especial, tocado de la excelencia de los únicos.

Se editó un libro catálogo, muy bueno escrito por la familia Cruz; se hizo una exposición antológica, se dedicó su nombre a un centro cultural, en Murcia que se proyectó como su museo; la Comunidad Autónoma dispone de una colección formidable. Aquí, repito, poca cosa para su grandeza de hombre y de artista. Han pasado 25 años y a algunos todavía nos enlutece ese tiempo. A ver si fuese verdad la Resurrección de los justos y pudiéramos sentirlo redivivo; sería lo suyo aunque fuese de lejos.

Con tristeza enorme, aún, y desconsoladamente.