"Hoy en día, las grandes bandas no nos dicen absolutamente nada"

Si usted creció escuchando a The Sound o cualquiera de sus primos, Yugoslavia le sonarán a ese momento en que las bandas que reflejaron la oscuridad de los 80 dejaban de tomarse la última cerveza un sábado - casi siempre innecesaria- para poder aprovechar de verdad la mañana del domingo. Si, en cambio, usted se hizo adulto yendo a conciertos de gente que se colocaba detrás de un sintetizador y se subía la capucha de la sudadera negra -y por lo tanto no se ha mojado ni los pies en el talibanismo guitarril-, colocará a Yugoslavia en el cajón de bandas de gente que ya está en el momento de intentar llevar la música de un punto A a un punto B. Formado por Teresa Garrido y Fran Hernández, el dúo murciano -catalogado en algún sitio como ‘raw cold minimalist’- va camino de dejar de ser un secreto. Mañana darán otro paso en esa dirección. Tocarán junto a sus compadres de AVI en la Yesería. Será a las 21 horas.

A la espera de que editen su primera referencia, sus conciertos serán, junto a las dos canciones que han publicado en recopilatorios, la mejor manera de observar cómo se encuentran dos maneras de entender los aledaños de lo gótico y el postpunk

Yugoslavia nació en pleno confinamiento. ¿Cómo fue?

Todo empezó cuando nos fuimos a vivir juntos. Fran tenía sus cacharros en casa, tocar era algo que hacíamos por separado, cada uno en lo suyo. Al final el confinamiento hizo que escribiéramos una canción bastante mala sobre ello y que nuestro ocio se redujera a tocar, por lo que el proceso se aceleró, pero hubiese pasado de igual manera con o sin encierro.

¿Empezaron como guitarra y bajo o ya tenían en mente los sintetizadores?

Fue al contrario. Primero tocábamos solo con un Casio, una caja de ritmos y el bajo. La guitarra vino después.

Han formado parte de varias bandas. ¿Fue diferente arrancar con algo sin saber exactamente cuándo se podría entrar en la rueda de ensayos-conciertos-grabaciones?

Comenzamos en casa y no hemos salido de allí. Ensayamos y grabamos en el mismo sitio. Quizás lo más complicado fue llevarnos eso al directo. Ir al local se convirtió en esa parte que nos faltaba, en un espacio de ensayo para ver si dar un concierto era posible.

"No veníamos de esferas muy separadas, pero hemos tenido que fusionar dos estilos o maneras que para el otro eran desconocidas, el sonido surgió de una conjunción lógica de eso"

¿Se negoció un punto de partida, un sonido?

No veníamos de esferas muy separadas, pero dentro de eso hemos tenido que fusionar dos estilos o maneras que para el otro eran desconocidas, el sonido surgió de una conjunción lógica de eso. Teníamos claro que queríamos hacer algo que sonara viejo, comenzamos a componer utilizando un órgano Jen bastante antiguo y al final todo se desarrolló en torno a ese sonido, sin ponernos muchas trabas. Inconscientemente sabemos a lo que queremos llegar, si algo de lo que hacemos está fuera o dentro de eso.

Desde fuera se ve Yugoslavia como el principio de un periodo musical. Sobre todo en su caso, Teresa, que incluso había dejado de estar en los locales de ensayo. ¿Necesitaba aire?

Lo cierto es que abandoné los locales de ensayo, como abandoné otras tantas cosas, porque estaba en un momento en el que no quería hacer nada. Necesitaba parar, cogí un avión y al volver quise cerrar una etapa.

¿Qué le ahogaba?

Me ahogaba la incompatibilidad entre el futuro que yo quería y el presente que estaba llevando. Pero las cosas son diferentes ahora. Ha llovido desde entonces.

"Inconscientemente sabemos a lo que queremos llegar, si algo de lo que hacemos está fuera o dentro de eso"

La mayoría de bandas que se han creado o han compuesto en la época más profunda del confinamiento ha grabado en cuanto la cosa ha mejorado. De lo suyo, en cambio, solo hay dos canciones publicadas en recopilatorios. ¿Qué traman?

Editar en físico. No queríamos hacer una cosa sin la otra, publicar sin haber editado. Al grabarnos nosotros el proceso ha sido más lento. Nuestro sello tiene largas listas de espera para hacer copias en vinilo. Las grandes producciones han desplazado a los sellos más underground, pero aun así, estamos encontrando alternativas. Todo llegará.

Lo que sí han hecho ya es tocar. ¿Cómo ha sido sacar a la luz un proyecto tan de su salón, creado en un momento en que todo era íntimo, se quisiese o no?

Inusual. Nuestro primer concierto fue en Lituania, frente a gente desconocida y con instrumentos prestados, aquí todo seguía parado. Buscábamos romper esa intimidad, sin saber cómo iba a ser recibido. Al no haber nada formalmente editado, de alguna forma, sigue siendo algo íntimo entre la gente que viene a los directos y nosotros, cuestión de fe ciega.

Fran, en sus paisajes sonoros se escucha siempre, pese a la oscuridad final, un espíritu experimental que parece muy encauzado con lo lúdico, con el ensayo-y-error en una habitación con la puerta cerrada. ¿Cómo es sujetarse, aunque sea relativamente, a un ‘formato canción’ de entre dos y tres minutos?

Personalmente necesario, ya que nunca he tenido el valor de hacer canciones en ese formato. El cerrarse todos los espacios donde ir a hacer ruido me supuso grabar algo que permaneciese en el tiempo, y no algo de lo que después no quedase nada. Adaptarme a ese formato me ayuda a ordenar y discriminar ideas, a finalizar otras tantas.

"Hemos adaptado gran parte de nuestra vida a la música y construido nuestra personalidad en base a ella"

Teresa, vivió un año en Lituania, y precisamente uno de los conciertos que han dado ha sido, como decían, en Kaunas. ¿Qué sacó de aquello?

Disfruté mucho de volver a Kaunas y tocar en Emma, uno de los sitios donde más tiempo pasé mientras estuve allí. Me emocionó mucho saber que hay nuevos espacios para la experimentación artística en esa ciudad y en la capital. Lo cierto es que cuando viví allí me sentía en un bucle gris lleno de gente sin esperanza que está deseando escapar. Quizás fuera solo un reflejo de cómo estaba yo en ese momento porque, el volver allí, años más tarde, me hizo ver las cosas de una manera distinta.

La música suele ser uno de los asideros más firmes durante la adolescencia y también la Gran Respuesta a casi todo. ¿Qué queda de eso en ustedes, una vez que se sobrevive a ese apocalipsis nuclear diario que es tener 16 años?

Hemos experimentado desde entonces, sigue siendo esa respuesta, las preguntas han cambiado. Nos hemos desprendido de muchos ídolos, que han pasado a la nostalgia. Hoy en día, las grandes bandas no nos dicen absolutamente nada. Hemos adaptado gran parte de nuestra vida a la música y construido nuestra identidad en base a ella. Seguimos siendo espectadores. En definitiva, mantenemos las ganas de hacer cosas sean mejores o peores.