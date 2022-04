Álex Juarez: "No hace falta ser un entendido en nada para escribir una buena canción"

Álex Juarez envía whatsapps con versos de Bill Callahan. «Mira el cabrón», suele decir. De un tiempo a esta parte, uno de los músicos más emocionales de la Región registra con ahínco la caja de herramientas de los más grandes. Si a su carisma melódico se le suman letras escritas a machete, el resultado comienza a ser memorable. Ahí, justo ahí, se sitúan las tres canciones que acaba de publicar como adelanto del que será su nuevo disco. Se llamará, claro, Visitante.

Publica las primeras canciones de Visitante dos años después de grabarlas. ¿Qué ha pasado, además de una pandemia?

Un poco de todo. Las canciones han pasado por dos mezcladores con agendas muy apretadas. Uno de ellos estaba en Lisboa y le pilló justo cuando se cerró todo allí, que fue un poco después que aquí, así que no podía ir al estudio. También he tenido dudas sobre la publicación de esto, y al final he decidido publicarlo en un formato especial. Con Maestro Espada también estamos muy a saco, grabando con Raúl [Refree], ensayando con Guitarricadelafuente [a quien acompañarán en la gira de presentación de su nuevo disco], y todas esas cosas me han servido para airearme de estas canciones y, al mismo tiempo, para no tomar decisiones.

Hablaba de un formato especial para publicar el disco. ¿Qué tiene de especial?

He subido a Spotify y voy a subir a Youtube tres canciones [Tan murciano, La noche original y Elizabeth Rose] y serán las únicas que haya en plataformas digitales. El resto del álbum estará solo en formato físico, que será una cinta. Son canciones que alguna gente conoce porque ya las he tocado, y me gusta la idea de que estén grabadas en algún sitio sin tener que convivir con ellas en el entorno digital. Un poco por replicar ese componente aleatorio de los directos, donde suenan canciones inéditas que tú no puedes elegir, cada noche suena una o se te olvida el concierto o no quedan entradas...me interesaba replicar ese rollo aleatorio con una cinta que podrás escuchar si te topas alguna vez con una pletina.

¿Le chirriaba algo de las canciones?

Tengo muy en mente el factor tiempo. Aún no he conseguido ganarle la partida. Por un lado, quieres trabajar mucho las cosas. Por otro, conforme las trabajas más, te alejas de esa idea primigenia. En ese proceso se pierden cosas. Ahora las escucho y me gustan menos. Pasarán los meses y sí que me gustarán...el hecho de no trabajar con un equipo en esto me hace ser un poco tirano conmigo mismo a la hora de juzgar mis propias ideas.

¿Qué ha sacado del proceso?

Cuando empiezo un proyecto me gusta que haya algún tipo de lógica interna, un espacio, por ejemplo. En este disco, el espacio lo fue todo, encontré una sala y la propia acústica del lugar es la que le da coherencia. Intento aferrarme a cosas de ese tipo, a tener algún tipo de amarre que me proporcione algo de cordura. Cosas técnicas he aprendido muchas, pero lo próximo que haga será completamente diferente. Me gusta sentir al principio de algo que no sé del todo qué estoy haciendo.

Decía que no ha trabajado en equipo, pero en el disco aparecen Raúl Refree, Salva Susarte, Mavica, Pablo Serrano, su hermano, Víctor, de Rey Lobo...¿pidió colaboración o ayuda?

Pedí ayuda. Estaba solo en esto y es una de las cosas que acuso de este disco. Creo que es su virtud y su defecto. Cuando lo miro desde una perspectiva insegura, veo que es un disco con arreglos muy austeros, pero, por otro lado, creo que es una virtud, todo está muy visible, las letras muy desnudas, el espacio se corta...pedí ayuda técnica, sobre todo.

De un tiempo a esta parte venía empapándose de electrónica. Pablo und Destruktion decía a propósito de su último disco que quiso grabar las gaitas como si fueran sintetizadores. ¿Hay algo de eso en Visitante?

"Empecé la grabación con la idea de que en los arreglos no hubiera nada orgánico a excepción de la guitarra. Al final, las historias se impusieron y todo en el disco se puede ver y tocar

Sí. A estas canciones les probé muchos vestidos. Una de las ideas era que no hubiera ningún arreglo orgánico a excepción de la guitarra, por ejemplo. Texturas más frías, más de otros géneros. Luego, conforme pasaban las semanas, esas demos se iban cayendo e iban imponiéndose las historias, y todo aquello me pareció muy accesorio y gratuito. He ido quitando y quitando hasta que se sostuviera con los mínimos elementos posibles. Al final, todo son elementos orgánicos. Algún sintetizador, pero todo se puede ver y tocar.

Las canciones pidieron eso.

Sí. No sé si es porque no las supe arreglar mejor y los arreglos que planteé no me cuadraban y quise dejarlas más austeras, pero así están.

¿Es la primera vez que las letras están en el centro de su música?

Es una cosa que el cuerpo me lleva pidiendo tiempo, según he ido haciendo directos, que han sido mi campo de pruebas. Creo que el viraje es que las cosas son cada vez más concretas, y ahí es donde creo que en los directos me emociono más y se ha creado una atmósfera más especial. Creo que es natural que vayan por ahí las letras.

"Estoy intentando escribir siendo quien soy, ni más culto, ni más guay...escribir desde un sitio real

Lleva años estudiando la lírica de gente como Dylan, Cohen, Callahan o Kozelek.

Sí. Esa gente me inspira mucho. A veces me acompleja escucharles tan de cerca, pero al final es una forma de escribir muy limpia. Últimamente me lo estoy tomando por ahí: escribir siendo quien eres, ni más culto, ni más guay, ni mejor músico...escribir desde un sitio real.

Líricamente también ha habido una labor de quitar paja, entonces.

Totalmente. Mucho descartar, eso también es nuevo. Escribir mucho y quedarme con poco, aunque entiendo que es una cosa de aprendizaje. Le leí una vez a Bill Callahan algo así como que cuanto menos escribas, mejor. Supongo que cuanto más en contacto estás con tu intuición, mejor. Al final, la gracia del pop, que recoge desde el death metal hasta la electrónica o el folk, es que una buena canción la puede escribir cualquiera. No hace falta ser un entendido en nada.

En Tan murciano habla de esa especie de arraigo desapegado tan común por aquí.

Esa energía, ese arraigo desapegado del que hablas, lo identifico en mis amigos y en la gente con la que más me identifico de Murcia. También, generacionalmente, es una gente que, a diferencia de sus padres, ha salido de Murcia y ha tenido muy presente la posibilidad de dejar su entorno. Eso conecta con una realidad más amarga. Para mí es una canción de amor. De amor no complaciente. Yo me siento más murciano aquí en Barcelona que en Murcia. Aquí, en la gran ciudad, he encontrado actitudes muy provincianas y muy cutres que me han hecho liberarme de prejuicios con Murcia y encontrar belleza en la limpieza y generosidad de la gente murciana, que es mucho menos sofisticada y menos estética y más abierta. Al mismo tiempo, hay cosas de Murcia que desde la distancia me parecen aún más cutres. También me encanta el hecho de que aquí no se conoce Murcia. Muchos no saben ni ponerla en el mapa. En ese espacio perdido que parece el Lejano Oeste sí que me ubico. Es un espacio que podemos definir nosotros.

"Estar en Barcelona me regala el privilegio de tener un sitio al que volver, aunque sea mental

Es un relato menos contado. Todo el mundo sabe las historias de los gallegos en Barcelona y los asturianos en Madrid.

Totalmente, la gente ya percibe que hay mucho murciano fuera, pero todavía no saben bien cómo caminamos. Hace poco me quisieron hacer una coña y me imitaron con acento sevillano. Vamos a ver, tío, Sevilla está a seis horas de mi casa.

Vivir en Murcia hablando de irse de Murcia no deja de ser otra forma de pasar el tiempo. ¿Pasa lo mismo con vivir fuera de Murcia y hablar de volver?

Sí. Creo que en espíritu es la misma cosa. Son dos personas que se hacen esa pregunta y da un poco igual el sitio en el que estés. Estar en Barcelona me regala el privilegio de tener un sitio al que volver, aunque sea mental. Esa distancia me permite que la ambivalencia que siento no sea tan feroz como cuando estaba allí. Además, creo que me viene bien para escribir. Esa idea del stranger que cantaba tanto Cohen: yo no pertenezco a Barcelona, y lejos de ser negativo, eso me ayuda a mirarme a mí mismo desde fuera.