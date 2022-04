Míriam Martínez Abellán: Tu obra es lo que eres

Estos días podemos disfrutar de Hand Motiv, 70 espléndidas piezas en el marco maravilloso de las casas andalusíes del Museo de Siyâsa. Su autora, Míriam Martínez Abellán, es una fascinante artista plástica que estudió danza clásica, es licenciada en Historia del Arte, pianista y profesora de Música en el IES Sabina Mora de Roldán. Domina muchas técnicas plásticas y confieso que siempre he tenido debilidad por sus mágicos, exquisitos y sugerentes collages, llenos de belleza, poesía y mensaje, no exentos de humor, ironía o crítica social, y realizados con una pulcritud y un manejo del bisturí insuperables. Me recibe en su bonito y ordenado estudio, en pleno centro de Murcia. No nos habíamos visto desde antes de la pandemia, su sonrisa es perfecta y sus ojos habrían cautivado al mismísimo Julio Romero de Torres. Me regala un cálido abrazo y me dice que hay que empezar a recuperar la afectuosidad y el encuentro. Nos ponemos a hablar en torno a una de sus mesas de trabajo y le recuerdo que lo último que hicimos juntos fue Preciosa de Murcia, aquella colectiva en homenaje a La Gitanilla de Cervantes.

Me da un montón de información sobre su obra, catálogos, un amplio dosier con lo más importante subrayado en rojo y amplias notas en los márgenes y me promete que también me mandará unos correos. Se le nota su vocación pedagógica y reconoce que también es «muy perfeccionista», me dice, y yo le advierto que lo que más disfruto de estos encuentros es una conversación que luego es imposible transcribir. Ha estado unos días de baja pero ya está reincorporada a sus clases y más relajada tras el abrumador éxito de su exposición en Cieza. «Es que lo somatizo todo», me confiesa, y me insiste: «Soy analógica, lo mío no es lo digital, sino perderme en las revistas y libros antiguos, recortar, pegar… soy muy táctil, en todo, me gusta tocar el material y a la gente, soy muy afectiva y, en estos momentos, es muy liberador».

Lleva en la sangre la enseñanza y está encantada con sus alumnos, que teniendo en cuenta que son adolescentes, ya se imagina uno que esta mujer, además de ternura, tiene sabiduría y vocación. Sus padres y gran parte de su familia son maestros. Descubro que conozco a su padre por su labor de defensa del patrimonio de las norias de Abarán. En nuestra conversación se van entretejiendo los recuerdos, el feminismo y su visión sobre su propia obra, de la que tiene un discurso muy elaborado. Realmente no necesita a nadie que le escriba en los catálogos y debería probar a ejercer de crítica de arte. En su actual exposición, entre otras cosas, hay un homenaje a las manos y está dedicada a su abuela, Consuelo Soler Herrero, una figura inspiradora para ella y cuya pérdida aún no ha superado. Me cuenta la hermosa historia de amor de aquella mujer adelantada a su tiempo, pero me advierte que no quiere que escriba cosas personales, sino que hable de su obra, «como Umbral, de su libro» le digo en broma. Lo cierto es que aquella mujer de Villena tocaba el piano, tenía voz de soprano, un gran talento y sensibilidad musical y mucho talento para tejer o diseñar ropa… Así que de casta le viene.

Míriam es una gran trabajadora y es evidente que se ha dado un palizón para elaborar su actual muestra. Le pregunto cómo hace para tener este taller tan confortable y ordenado: «Para trabajar necesito mucho silencio, orden, soledad… y mi música de jazz. Y sobre todo, tal como decía Virginia Woolf: toda mujer tiene que tener dinero y una habitación propia».

Me cuenta los entresijos de su labor de búsqueda, recuperación y reinterpretación de fotografías antiguas, tiene mucho de poético y de mágico: «Me gusta dar vida a las cosas que pertenecieron a personas que ya no están, cosas que ya habían dejado de significar para alguien. Es una apropiación de unas memorias ajenas que estaban muertas y que yo puedo revivir y reinterpretar». Tal vez lo de Martínez Abellán son viajes en el tiempo porque le gustan esas revistas del siglo pasado, pero también las vanguardias y es por eso que, en su obra y en su vida, además de gustarle la historia, se preocupa tanto por el mundo actual como por el futuro: «Me gusta el arte que no es meramente decorativo, sino que tiene mensajes transformadores, el arte que te hace pensar y replantearte cosas, el arte que se implica con la igualdad de la mujer, la justicia, con los refugiados o contra las guerras».

«Me nutro de la belleza, la necesito como al oxígeno, no rehúyo los temas duros y hostiles, pero nunca dejo de buscar la belleza, incluso cuando presento la realidad resquebrajada. Mis obras son enérgicas, pero delicadas, a veces místicas y espirituales pero, a la vez, muy corporales» y añade: «El tecnocapitalismo nos está invadiendo y haciendo mucho daño. Intento que mis alumnos sobrevivan a la dependencia que los adolescentes tienen de lo virtual y las pantallas, que se acerquen a lo primigenio y a la naturaleza. Lo único que nos puede salvar es la vuelta a las raíces», y se me viene a la cabeza una de sus obras del Museo de Siyâya: Desnuda en el paraíso de su memoria. Tenéis que ver estas hermosas y profundas reflexiones con su desbordante creatividad cargada de símbolos y metáforas, unas obras que son pura poesía y que siguen patrones rítmicos. Es una exposición, con sus variaciones, repeticiones y cadencias, que es pura música. No es de extrañar esa mágica composición musical que para ella ha escrito Gio Croatto.