Hoonine: "Creo que nunca me he implicado tanto con algo a nivel emocional como con ‘Roca Roja’"

El nombre de Carmen Alarcón (Murcia, 1994) lleva sonando fuerte en los mentideros musicales de la Región desde hace ya unos cuantos años. Primero, tras ganar el CreaMurcia en la categoría de ‘Canción de Autor’ en 2015 junto a Pablo García; después, como el rostro más visible de Estúpido Flanders y –más recientemente– AA Mamá, proyectos que le han servido para exhibir una sensibilidad poco común, casi en peligro de extinción. Y, a su vez, para dejar constancia de una fuerza arrolladora, de una voz compositiva lo suficientemente devastadora como para derribar barreras estilísticas. Además, y por si fuera poco, tiene –pese a su juventud– el descaro de utilizarla sin complejos. Tal vez hasta ahora lo haya hecho de manera algo más comedida, pero con Hoonine, su nuevo y personal propuesta, parece haberse desatado. Ya dio muestras de ello con Charco y Lo que queda, sus dos primeros ‘singles’, pero la aparición completa de su primer disco, Roca Roja (Son Buenos, 2022), hace apenas unos días, viene a confirmar lo que para muchos ya era un secreto a voces: Carmen tiene algo (mucho) que decir. Y lo hace por medio de la electrónica, pero también de los sonidos acústicos que le habían acompañado hasta ahora; de paisajes oníricos, pero también de estampas castizas (Vida en Moreras). Un cóctel imposible que desborda imaginación y del que ella es (prácticamente) la única responsable. Apunten su nombre (si no lo habían hecho ya).

Carmen, ¿qué es Hoonine (con respecto a AA Mamá)?

Vitalmente no dejo de ser la misma, son las canciones las que intento que hablen por mí. AA Mamá fue la banda que construí junto a mis compañeros de grupo y todos aportábamos algo distinto. En este proyecto puedo explorar todo lo que soy, con lo bueno y lo malo.

Tengo entendido que aprender a producir ha sido clave a la hora de poner en marcha (esta vez de verdad) el proyecto. ¿Por qué?

Aprender a producir me dio la capacidad de ver la composición desde otra perspectiva, además de aportarme herramientas para crear nuevas texturas. Esto último fue clave para dar con un sonido propio y, con ello, la identidad del proyecto.

Desde Son Buenos hablan de conceptos como ser tu propia «jefa» o el sempiterno ‘Do It Yourself’. ¿La pandemia (o, más bien, la cuarentena) ha tenido algo que ver en esa necesidad suya de poder funcionar de forma autónoma?

En general soy una persona bastante independiente y autónoma, es algo que forma parte de mi personalidad y que no responde a un hecho puntual. Ese matiz me lleva a tener siempre la ventaja de poder remar contra viento y marea y al mismo tiempo ser un poco cabezona y perfeccionista de más. Me gusta tenerlo todo siempre controlado y no dejar nada al azar en cuanto a trabajo se refiere.

Hace unos días, Al Dual nos decía en una entrevista que muchas veces le costaba delegar en el estudio, y que por eso al final acaba ocupándose él de todas estas cuestiones (aún a sabiendas de que puede haber gente más dotada que él para llevarlas a cabo). En su caso, sin embargo, ha contado finalmente con Lalo GV para mezclar los temas de Roca Roja. ¿Por qué?

Tengo muy claro que hay cosas que no sé hacer, y no me cuesta delegar en gente en la que confío. Nunca he mezclado (a pesar de que parte de la producción implique algo de mezcla), así que tenía claro que alguien tenía que desempeñar ese rol. Lalo era la persona perfecta para ese puesto: ha entendido desde el minuto uno el proyecto y ha sabido sumar, además de brindarme libertad creativa en todo momento.

"Vengo del pop de guitarras y la música americana; eso forma parte de mí y no lo puedo negar. Pero este es un disco para explorar también un nuevo mundo. Es lo analógico y lo digital

Y... ¿contenta con el resultado? Desde luego, es uno de los (muchos) puntos fuertes del álbum.

Es el disco que quería hacer y se ha hecho como lo quería hacer. Para mí era muy importante encontrar mi voz en todo este proceso, y por eso he trabajado las letras y las melodías con especial dedicación y atención. Creo que nunca me he implicado y vaciado tanto a nivel emocional.

Por otro lado, muchos artistas explican el inicio de una aventura en solitario como una plataforma con la que encontrar acomodo a canciones, estilos o incluso ideas que quizá no encajan con su banda (en su caso, AA Mamá). ¿Algo de eso ha pesado también a la hora de recuperar Hoonine? Porque quien se haya puesto el álbum notará que las diferencias son notorias...

Siempre he sentido una atracción por la música electrónica. Suponía que en algún momento iba a acercarme a ella, pero no sabía desde qué prisma. Y sí, el motivo de iniciar esta aventura está muy vinculado a eso que comentas: era difícil que este estilo encajase con las producciones de AA Mamá, y no hay nada peor en este mundo que meter un sonido con calzador. Así que me lancé a recuperar Hoonine y a llevarlo a mi terreno.

A todo esto, ya han pasado unos días desde la salida de Roca Roja y... no le voy a preguntar por el ‘feedback’ de los oyentes, sino por cómo ha recibido usted las buenísimas críticas del disco. Al menos yo solo he escuchado cosas muy positivas...

Pues he de confesar que viví este lanzamiento con algo de miedo; no tenía claro cómo la gente iba a recibirlo... Pero desde luego la respuesta ha sido más que positiva y sincera. Además, le doy mucho valor porque en estos tiempos que vivimos no es tan fácil que alguien escuche un álbum entero de un artista emergente. Y esto es clave porque creo (al menos, eso he detectado) que a cada persona le gusta un tema por un motivo u otro. Ese nivel de delicadeza y conexión es muy gratificante.

Creo que una de las claves es que suena distinto a lo que se viene haciendo en nuestro país; de hecho, casi que solo se me vienen a la mente referentes anglosajones... ¿Cómo definiría usted estilísticamente el proyecto?

Es una mezcla de pop, electrónica y música experimental. Escucho mucha música en castellano, pero ciertamente, la mayoría de origen latinoamericano: Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Humbe… Supongo que eso también afecta a todo el proceso compositivo.

¿Y cómo has trabajado el esqueleto de estas canciones? ¿Construyendo sobre un ‘beat’ y cerrando con las letras y algún arreglo?

He empezado siempre a partir de un sonido de teclado o sintetizador y seguidamente por el ‘beat’. Me gusta trabajar a partir de sonidos. La música que escucho me traslada a unos momentos y me transmite emociones concretas en las que escarbar. A partir de eso voy tirando del hilo, aportando conceptos que vinculen semántica y sonido.

"Me sentía muy atraída por la música electrónica, y era difícil que eso encajase con AA Mamá. Además, no hay nada peor que meter un sonido con calzador

Sobre esos arreglos (y la producción, que destacábamos antes), me llama muchísimo la atención la inclusión de sonidos acústicos o, al menos, más orgánicos (en un contexto puramente electrónico). ¿Esa mezcla es una de las claves del sonido de Hoonine?

Vengo de ahí, del pop de guitarras y la música americana, todo eso también forma parte de mí y no lo puedo negar. Y Roca Roja es un disco para explorar esos dos mundos, el analógico y el digital, sacar eso que he llevado tanto tiempo dentro y ponerlo en canciones. Para mi era clave en todo el proceso unir estas dos piezas y darle sentido, sí.

El día 21 se presenta oficialmente en Madrid. Días más tarde lo hará en casa, en el Warm Up. Todavía quedan unas semanas, pero creo que tiene ya muy pulida la puesta en escena de estas canciones... ¿Qué nos puede contar del show de Hoonine?

De momento puedo decir que va a ser toda una experiencia presentar estas canciones en directo junto a toda la banda. Hemos querido traer un nuevo prisma a lo que cuenta el disco, darles nuevos caminos a las canciones y que crezcan hacia otros formatos. Creo que va a ser increíble.

Por cierto, en gira le acompañarán tres musicazos: Alfonso de Miguel, Edu Meseguer y Maxi Caballero. Todo un lujo, ¿no?

Soy muy afortunada, siempre consigo rodearme de músicos increíbles. Los admiro y creo que suman una parte muy importante en el directo de Roca Roja.