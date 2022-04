Boria: "Ahora mezclo músicas sin tantos complejos, sin querer ser la versión española de otros"

El oasis (2022) es el segundo EP de Boria, proyecto en solitario del productor y multiinstrumentista murciano José Gálvez, que echó a andar en 2020 con una colección de singles autoproducidos y plasmados en formato físico en El tiempo (2021), primera entrega de una trilogía de la que El oasis es la segunda entrega. Boria muestra un sonido cristalino de guitarras y sintetizadores llenos de reverb inspirados por el dream pop y la nueva ola de bedroom pop americano (Wild Nothing, Mac Demarco, Men I trust, Gus Duperton...). Imposible negar su encanto. La lisergia vaporosa a base de guitarras sumidas en ecos y balbuceos vocales aterciopelados, cuidados arreglos instrumentales, y, sobre todo, las hermosas melodías de pop elegante y sofisticado demuestran el talento de su autor.

En El oasis, publicado por el sello discográfico de Gálvez, las letras son más crudas, aumenta la preponderancia de la voz y el uso desenfadado de moduladores, y colabora la cantante urbana Nebux en Alucinante. El disco, que gana con las escuchas, ha sido producido y grabado junto a Tommy Roch de Glas (ambos coincidieron en Adiós Nicole). Estaremos pendientes de las sorpresas que depare la tercera parte de la trilogía, pero hoy toca presentar el segundo en La Yesería. Le acompañarán Finde Fantasma, grupo alicantino de indie rock.

Supongo que estarás de enhorabuena: tu EP ya está en la calle.

Sí, muy contento. Sobre todo por lo que se viene ahora. Porque el primero salió en plena pandemia;a este le vamos a poder dar un poco más de giro.

Sales a actuar en directo.

Sí, ya había tocado un poquito con el anterior, pero estaba mucho más limitado, obviamente.

¿Estos discos están marcados por la pandemia?

Sí, aunque sea inconscientemente. El primero es más introspectivo: lo grabé yo solo en mi casa, casi no tenía feedback, la posibilidad de tocar en directo era casi nula... Eso, inevitablemente, te marca. Y este, que se grabó el año pasado, se ha retrasado un poquito para poder girar (con el otro, prácticamente hacía los temas y los subía); ha sido un lanzamiento más pensado, y creo que va a ofrecer mejores frutos por eso mismo.

¿Cómo te planteabas lanzarlo?

Pues, fíjate, el último tema es el que primero grabé. A eso me refería: he pensado más a la hora de seleccionar los singles.

Es curioso, porque se suele hacer al revés: lo último que sale se supone que es lo más reciente, lo más fresco. ¿Así despistas?

No, simplemente tenía ya las cuatro canciones grabadas y había que elegir. De todas formas, eso de enseñar las canciones es una de las cosas que he cambiado con respecto a El tiempo. Las de ese primer EP no se las puse ni a mis amigos; las subí directamente a Spotify y no quise recibir ninguna crítica externa (no quería sentirme influenciado de ninguna manera). Y las de El oasis las he puesto primero en fiestas, a ver qué tal; creo que es el feedback más sencillo de lograr a la hora de elegir bien los singles.

Está bien eso de «las he puesto en fiestas». Es muy descriptivo, porque estas canciones son como más festivas que las de El tiempo, a pesar de ser también reflexivas.

Exacto, mucho más. También porque esta vez he partido de los ritmos. Esta es otra de las novedades: en El tiempo componía con la guitarra y la voz, o con el teclado y la voz; aquí he partido de los ritmos en todas, excepto en Lo que había perdido.

La impresión al escuchar El oasis es que el dream pop (esos arreglos ensoñadores), se mantiene todavía, pero ha quedado un poco desplazado frente a otros ritmos quizás más urbanos.

Sí. Ha cambiado un poco la concepción que tenía del proyecto...

Ahora es algo menos Boria.

Sí, parece que el nombre tiene ahora menos sentido... Pero bueno, me alegro porque le va a dar vida en el proyecto. Al principio veía Boria como una manera de transmitir mis influencias más claras, o de las que más orgulloso me siento; ahora eso ha quedado en segundo plano, y pienso más en la música (lo que lo hace todo más divertido).

Has pasado de Slowdive y Marc DeMarco. Bueno, Marc DeMarco sigue ahí...

Ahora hay más amalgama de influencias: Marc DeMarco, Homeshake y todo ese nuevo bedroom pop americano sigue, pero me parece que ahora se mezcla con otras músicas sin tantos complejos, sin tanto fijarme en querer ser la versión española de otros artistas.

¿Boria es Pepe Gálvez solo?

Depende de en qué faceta. En este último EP, Tommy Roch está en todos los temas, y en el siguiente supongo que también. Y en la mezcla también hay un técnico: Antonio Montesinos de la Huerta, pero que es parte del equipo también. En directo hay otros tres chicos.

"El próximo EP mantendrá la esencia, pero habrá un giro estilístico. Es lo que me motiva ahora mismo a seguir. Si no, sería un aburrimiento"

Pero todo es un poco DIY: en tu propia casa, en tu estudio.

Sí, todo es grabado en mi home studio, pero lo mezclo con Antonio.

¿Y cuál es el papel de Tommy Roch, aparte productor y que haya sido el líder de Adiós Nicole, donde tú también estabas?

Depende del tema, pero normalmente hace los arreglos, o me ayuda en fases en las que yo me bloqueo un poco y necesito una opinión externa, sobre todo en cuestiones vocales, que es lo que domina.

Para eso era el cantante. ¿Adiós Nicole sigue?

En espíritu. Yo creo que no volverá como tal, pero la amistad que teníamos y el deseo de seguir haciendo música continúan. Tommy Roch, por ejemplo, también tiene su proyecto, y le estoy echando una mano. Al final es como si siguiera, pero de otra manera.

El primer EP se tituló El tiempo, y ahora vuelves con El oasis. ¿Qué significado tienen estos títulos?

El tiempo sí que hace claramente referencia a la temática de las letras, pero El oasis es más interpretativo. Sobre todo porque incluso para mí tiene varios significados: desde la persona a la que le hablas en algunas canciones hasta el momento de la grabación del EP, que para mí fue una liberación en una época un poco complicada.

También hay una historia de ‘escapar del desierto’ al lanzarte en esta aventura. Tú eras bajista. ¿Tenías experiencia como vocalista? ¿Cómo fue decidir seguir con estas canciones por tu cuenta y ser tu propio cantante?

Yo quería trabajar en un proyecto con mis propias influencias, ya fuera como bajista o como guitarrista. Porque la mayoría de grupos que me llamaban para tocar hacían cosas que en ese momento no me motivaban. Así que dije: «Voy a ponerme a componer y a ver si puedo reclutar a gente para hacer este rollo». Pero, de repente, me vi grabándolo yo todo, con las instrumentales listas y las letras escritas y me dije: ¿Por qué no las canto yo»

¿Cómo has evolucionado cantando? Al principio tendrías que vencer cierta resistencia.

Sí, claro. Cantar es lo que más cuesta. Al principio me daba un poco de vergüenza... Pero empecé a subir vídeos a Instagram haciendo versiones durante la pandemia y a la gente parecía que le molaba. Eso me ayudó mucho. Y, ahora, algo he mejorado, pero no creo que haya sido tanto en lo referente a la técnica vocal, sino en que ahora hago las canciones teniendo en cuenta mi registro. Esa es una de las cosas en las que más me ha ayudado Tommy, por ejemplo.

En cierto modo, en Boria encontramos cosas de lo que se denomina ahora como la ‘Nueva ola’ del pop español, que en la Región tiene un papel preponderante a nivel nacional con Walls, Trashi, Daniel Sabater…

No sé si estaría metido en esa hola... Quizás con Trashi sí me identifique un poco más.

Para desarrollar todo este proyecto te has montado incluso tu propio sello discográfico.

Sí, estamos en ello. Se llama Fantasía y Flores Records. Con él publico este nuevo EP de Boria. Pero la maquinaria del sello todavía no está funcionando. La cosa va arrancar con otro artista, pero me parecía lógico editar con ese sello mi trabajo.

¿Quién es el nuevo artista?

Tommy. Pero también estamos trabajando con otro chico más joven que no se ha estrenado todavía.

Por cierto, ¿te planteaste desde un principio la trilogía o surgió poco a poco?

Cuando terminé el primero, ya pensé en la trilogía. El siguiente vendrá el año que viene, pero no sé si será un EP o ya un álbum. Y tendrá otro estilo, seguramente.

¿Vas a dar un volantazo? ¿Hacia dónde? Empezaste en el dream pop, y ahora están con algo más urbano, aunque manteniendo siempre la esencia.

Sí. Y la seguiré manteniendo, pero habrá un giro. Es lo que me motiva ahora mismo a seguir. Si no, sería un aburrimiento.

¿En qué plan? ¿Qué tienes grabado hasta ahora?

Pues tengo tres temás pendientes de lanzamiento, pero no van a estar dentro de lo siguiente en la trilogía. Van a ser temas como de transición de aquí a después de verano, pero mi idea es grabar en los próximos meses el siguiente trabajo (no he empezado todavía). Quiero darme un poco de descanso para coger nuevas influencias y demás.

¿Y dónde queda el dream pop en tu obra?

En Boria sigue en los sintetizadores, en las guitarras; eso sigue siendo dream pop.

Luego están esos bajos realmente potentes.

Y en este trabajo, en El oasis, más. También hay bajos sintéticos.

Majestuosos. Va unido a la marca de la casa. Entonces, ¿el siguiente EP verá la luz el año que viene? Largo me lo fiáis...

Pero los primeros singles del siguiente EP los sacaré antes de 2023, y antes del siguiente trabajo tengo dos cosas preparadas para seguir lanzando.

¿También como Boria?

Sí, un remix de una de las canciones (Lo que había perdido) con DJ Suzukid, que saldrá en dos meses, y luego tengo una versión, que eso sí que no te voy a decir de qué canción es, porque creo que me la van a robar... De hecho, tengo miedo de que alguien haya tenido la idea antes. Es una versión de un grupo español muy conocido, de los noventa.

Disforia, otra canción del EP, se sale de lo habitual.

Sí, porque en 2021 me dio como… Ya había pasado esa época, pero volví a escuchar esa música, el ‘sad emo’ mezclado con urbana que hacen grupos como Nevver, de Elefant, no sé si los conoces.

Sí, acaban de publicar un sencillo esta misma semana.

Me alegro un montón, porque pensaba que no se oían. Pues lo que hacen ellos o gente americana tipo Lil lip. Me salió un poco improvisado; de hecho, pensaba no meterlo en Boria porque creía que no encajaba. Al final, con la mezcla, se nota el cambio con respecto a las otras canciones, pero tampoco desentona demasiado. Tenía otro que encajaba más, pero al final decidí meter este.

¿Este bolo te lo has buscado por tu cuenta o tienes una agencia que te mueva?

Todo por mi cuenta.

Agencia, de momento, también la tienes bajo tu signo.

Sí, la tengo, pero hay que crecer un poco más para meter cosas más grandes. La gira la estoy organizando yo. Al final, como uno mismo no lo hace ninguno.