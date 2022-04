A fuerza de hacer kilómetros y publicar discos –llevan ya una docena entre álbumes de estudio, director, recopilatorios y rarezas–, los riojanos Zenobia han logrado hacerse un nombre en la escena metalera del país, especialmente gracias a un nada desdeñable grupo de fans acérrimos que se han encargado de mantener viva la llama. De hecho, su popularidad no ha hecho más que aumentar desde que, tras lanzar su elepé debut Luchando hasta el final (2005), se embarcaran en una gira por toda España junto a los abulenses Dünedain. Además, tras la salida del anterior guitarrista, Víctor de Andrés, se han consolidado como formación, quedando Jorge Berceo como vocalista, Mario Suárez y Marcos Lorente a las guitarras, Héctor Hernáez al bajo, Ernesto Arranz al teclado y Javier Herrero en la batería. Así llegan este fin de semana a Murcia –actuarán mañana en la sala Garaje Beat Club–, donde presentarán su último trabajo, VI (2020), el sexto que publican con nuevo material; en concreto, once cortes y una intro. Y la variedad vuelve a ser marca de la casa, dando una vuelta más de tuerca a su sonido, con nuevos y enriquecedores matices, entre el power metal más moderno que siempre les caracterizó y el heavy metal más clásico, con intrépidos doblados de guitarras distorsionadas. Les acompaña en esta gira los granadinos Knights of Blood, que también llevarán al directo los temas que componen su último disco, El lado oscuro, con aires orientales.