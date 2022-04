El Jose: "Hay que estar en el mundo de forma activa, que lo injusto te duela"

El Jose, 31 años y seis en la música, llega este fin de semana a Murcia para deleitar al público de la Sala REM con su particular visión del mundo, pero también para agitar a esos mismos espectadores con su fina crítica social y su comprometida posición política. En este sentido, recuerda, a veces, a los míticos músicos de La Mandrágora, de los años ochenta y noventa, ya que lo hace todo sin renunciar a la ironía en canciones que toman sones del rock, la rumba y el folk. El granadino, del barrio de El Albaicín –en cuyas calles tocaba hace no tanto–, seguro que no deja indiferente a nadie.

Algunos de sus temas remiten a la escuela creada por los cantautores de La Mandrágora, ¿es una apreciación equivocada?

No, seguro que sí existe esa influencia. Yo he escuchado mucho La Mandrágora; desde que un amigo me pasó el disco, lo habré escuchado como unas doscientas veces. Aparte, soy muy fan de Sabina y Alberto Pérez ya por separado.

Sus letras van también en esa línea reivindicativa y descarada con lo establecido.

Eso es, la letra irónica, que viene un poco influenciada por la canción francesa, por Georges Brassens y toda esa gente.

Sorprende que alguien tan joven remita con su música a todos esos cantautores rompedores que comenzaron poco antes de la Transición, sobre todo en un momento en el que este tipo de música está un poco olvidada...

De alguna manera, son canciones que siguen teniendo vigencia. Cantautores como Aute y Paco Ibáñez son ‘actuales’, su música sigue estando de plena actualidad porque habla de problemas que todavía existen, desgraciadamente. Entonces, mientras esto no cambie, se seguirán escuchando y seguirán siendo influencia, al menos, para quienes nos gusta la música.

"Paco Ibáñez o Brassens tienen total vigencia porque hablan de problemas que aún existen"

Sus temas hablan de la marginación social, de la corrupción, de esa forma de estar en el mundo sin empatía.

Ya que estamos vivos, hay que estarlo de una manera activa y, cuando algo te parece injusto, está bien que eso te toque la fibra y poder reaccionar contra ello, sino ¿para qué estamos aquí, para estar de brazos cruzados? Yo no estaría a gusto si viera cómo pasan cosas a mi alrededor y no interfiero, no influyo ni dejo que esos problemas me provoquen. Pero hay que escribir tanto a los problemas como a los no problemas, ¿eh? También sobre el amor, por ejemplo. Hay que sumergirse en lo que ocurre a tu alrededor.

Una de sus canciones habla del feminismo como un movimiento al que debe unirse el hombre. Rechaza el término ‘feminazi’.

Jamás se puede comparar el feminismo con el nazismo. Ese término no tiene sentido, y además es injusto. El feminismo es muy necesario, ya que hoy día el hecho de ser mujer implica no tener las mismas oportunidades, el mismo juicio social que un hombre. Además, ser feminista no significa ser intolerante.

¿Temen algunos hombres perder esa prevalencia que le ha conferido el sistema?

Por supuesto, la queja y las reacciones al movimiento feminista vienen de ahí, de personas que no quieren renunciar a ciertas cosas que les permiten una posición privilegiada dentro de la sociedad, sean cuales sean. Si nos ponemos a hacer una lista es que no paramos, son muchas, desde el salario hasta cosas que parecen tonterías, pero que no lo son, como que una mujer no se pueda dejar crecer el vello en su cuerpo porque está sometida a un juicio social injusto.

¿De dónde tira para escribir canciones que conectan con públicos de diversas generaciones?

A nuestros conciertos vienen gente de todas las edades, desde niños a gente de 80 años. Nunca lo hemos buscado, pero nos encanta que lo que hacemos se convierta en algo universal. Nos siguen desde punkis a gente de otros estilos musicales, y nos gusta esa diversidad.

Comenzó a cantar en la calle, ¿ya percibía que su música interesaba a público tan dispar?

Sí. También al empezar en locales: venía muy poco público –igual dábamos conciertos para cinco o diez personas–, pero se iban contentísimas. Eso siempre nos ha motivado, pensábamos que ocurriría también a mayor escala, y así ha sido. Las personas no son tan distintas unas de otras, la gente se emociona con sentimientos que no tienen que ver con lo cultural, sino con algo más animal, incluso humano, una sensibilidad que compartimos y que nos lleva a parecernos mucho los unos a los otros.

Crecieron gracias al micromecenazgo, ¿siguen en ese mundo, fuera del circuito comercial?

Sí, y te puedo asegurar que ahí seguiremos.

¿Las redes sociales tienen tal dimensión que sobrepasan el poder de las grandes discográficas?

Más bien es el boca-oído lo que mejor funciona, que la gente que viene a verte recomiende tu música. Parece un método de publicidad muy arcaico, pero es lo que más tira. Las redes sociales son más engañosas de lo que parece... Existe una guerra de publicidad que lleva a que al público le lleguen más unas cosas que otras. Porque los algoritmos de también condicionan los contenidos que cada uno reciben en su red social... Si las usas de manera consciente puedes encontrar lo que quieras, pero ni de coña tenemos la misma repercusión que con discográficas.

¿Qué se echa de menos de tocar en la calle?

Lo bueno de la calle es que logras que gente que no tenía intención de escucharte se pare. Es muy difícil, por eso admiro a los músicos callejeros, que están ahí y siguen pese a tener una situación precaria. Echo de menos esa parte aventurera de no saber qué va a pasar y que te curte y te hace mejorar como artista porque tienes que conseguir enganchar al público.