El cantautor Ángel Stanich, juglar del siglo XXI y azote «con retranca» de la crónica social, revisa los discos que marcaron su vida en Polvo de Batiatto (2021), un álbum incardinado en el sonido del año en que nació, 1987, y en referentes como el citado músico italiano o Bob Dylan. Lo presenta esta noche en la Sala REM de Murcia.

El disco tiene su origen en el «recogimiento forzoso» de la pandemia. «Profundicé en cosas que me gustaban, discos que no oía desde hacía mucho tiempo, por lo que fue como una vuelta a casa por dentro», cuenta, antes de enumerar esos trabajos: «Tango in the Night, de Fleetwood Mac; Tunnel of love, de Bruce Springssten; La canción de Juan Perro, de Radio Futura, y Nómadas, de Franco Battiato». Eso, añade, le devolvió «a los sonidos e historias con un punto naif, pero a la vez muy irónicas, con retranca». «A historias y melodías familiares, con un punto infantil, que es algo que pasa en la música de Battiato», apunta el músico cántabro, que en este trabajo combina ese papel de juglar del siglo XXI que hace crónica social «entre la acidez y el absurdo», con temas «más personales que miran para dentro».