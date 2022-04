Después de dos años difíciles, las salas de conciertos de Murcia han vuelto a funcionar a pleno rendimiento. También los festivales, muchos de los cuales -como el Warm Up o el Rock Imperium de Cartagena- ya han desvelado el listado completo de bandas que compondrán su edición de 2022.

Pero, ojo, porque algunos como el Jazz San Javier o La Mar de Músicas todavía no han dado pistas de lo que sucederá en sus respectivos recintos el próximo verano. Vamos, que por propuestas no va a ser...

Y entre que llega el calor y vuelven los macroeventos -también estamos a la espera de otros más modestos como el B-Side de Molina de Segura o el Lemón Pop, estos ya para después de las vacaciones-, el Microsonidos se encarga de poblar la agenda cultural en la capital del Segura con actuaciones en La Yesería, la Sala REM, Musik y Spectrum, a las que hay que sumar las de Garaje Beat Club y las propuestas más intimistas de Café de Alba.

¡Ah!, y los conciertos de Las Noches del Malecón y el Murcia On, con una programación de infarto en la Plaza de Toros (Alejandro Sanz, Bunbury, Residente, Maluma, Serrat, Camilo, etc.). En definitiva, bandas y artistas para todos los gustos. Te detallamos a continuación las fechas para que puedas ir haciendo tus planes:

Marzo

24 de marzo, Mister Witt Café (Cartagena): Litus. - APLAZADO

24 de marzo, Café de Alba (Murcia): Daniel Higiénico.

24 de marzo, Garaje Beat Club (Murcia): Jamones con Tacones.

25 de marzo, Garaje Beat Club (Murcia): Astray Valley + We Exist Even Dead + A Dark Reborn.

25 de marzo, Sala Musik (Murcia): Litus. - APLAZADO

25 de marzo, Sala REM (Murcia): Funzo & Baby Loud.

25 de marzo, La Yesería (Murcia): Fernando Rubio & The Inner Demons.

25 de marzo, Café de Alba (Murcia): Neus Ferri.

25 de marzo, Sala Spectrum (Murcia): Vancouvers + Bigote Chino.

26 de marzo, Garaje Beat Club (Murcia): Corizonas.

26 de marzo, La Yesería (Murcia): Kokoshca. - APLAZADO

26 de marzo, Sala Musik (Murcia): Vermú + Karmento.

26 de marzo, Teatro Circo (Murcia): Chano Domínguez Trío.

26 de marzo, Café de Alba (Murcia): Fran Fernández.

26 de marzo, Sala Spectrum (Murcia): Metralla.

27 de marzo, Plaza de la Universidad (Murcia): O Sister! + Oliver Franc.

30 de marzo, Garaje Beat Club (Murcia): Geoff Tate + Darker Half.

31 de marzo, Sala REM (Murcia): Pieles Sebastian.

31 de marzo, Mister Witter Café (Cartagena): Marcos Cao.

Abril

1-2 de abril, Recinto Ferial de La Fica: Marearock GBC.

Viernes: Los Chikos del Maíz + Juantxo Skalari & La Rude Band + Talco + Kaótiko + Mafalda + Los de Marras + Shöck + Knibal.

Sábado: Tropa do Carallo + Lendakaris Muertos + Los Fastidios + Kaos Urbano + El Último Ke Zierre + Kop + Arpaviejas + Chorretón de Lefa pa tu Vieja.

1 de abril, Sala REM (Murcia): El Sótano del Doctor.

1 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): Lèpoka + Headon.

1 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Guadalupe Plata + Pelacats.

1 de abril, La Yesería (Murcia): Marcos Cao.

1 de abril, Sala Musik (Murcia): Elure + The Major Peaks.

1 de abril, Sala Revólver (Murcia): Funicular.

2 de abril, Auditorio Parque Fofó (Murcia): Xtrafresh (Ladilla Rusa + Samantha Hudson + Rocío Saiz + Don Fluor + Perdón + Nando Costa & Me & The Reptiles + Sra. Tarde + Fatgordon + Dan Vidal).

2 de abril, La Yesería (Murcia): Detergente Líquido + Aló Presidente.

2 de abril, Auditorio Víctor Villegas (Murcia): Dragon Ball Music Symphony.

2 de abril, Sala REM (Murcia): Dani Fernández.

2 de abril, Sala Gamma (Murcia): Nudo + Romeo + Ceniza del Edén.

2 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): Tributo a U2, Depeche Mode y The Cure.

2 de abril, Sala Musik (Murcia): Ana Guerra.

2 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Select + Lady Tattoo + Las Wonder.

2 de abril, Sala Revólver (Murcia): Rock y 4.

3 de abril, Sala REM (Murcia): Dani Fernández.

3 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Mr. Goliath + Reverxo.

7 de abril, Sala REM (Murcia): Ángel Stanich.

8 de abril, La Yesería (Murcia): Impacto Vudú + Meseta.

8 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Cromo + Finale + Podium.

8 de abril, Sala Gamma (Murcia): Bloodclock + Mind.

8 de abril, Sala REM (Murcia): Rufus T. Firefly.

8 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): Jorge Salán.

8 de abril, Sala Musik (Murcia): Las Bajas Pasiones.

8 de abril, Sala Revólver (Murcia): Dunaviva.

9 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): Zenobia + Knights of Blood.

9 de abril, Sala Musik (Murcia): Sienna.

9 de abril, La Yesería (Murcia): Boria + Finde Fantasma.

9 de abril, Sala Gamma (Murcia): Bella Bestia + Jolly Joker + Alae Noctis.

9 de abril, Sala REM (Murcia): El Jose.

9 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Sudores de la Muerte.

9 de abril, Sala Revólver (Murcia): Dr. Lobo.

10 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Under Cold Sun + Rais.

13 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): The Exploited + Lion’s Law + Rat-Zinger.

14 de abril, La Yesería (Murcia): Yugoslavia + Avi.

14 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): El Altar del Holocausto.

14 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Fuckop Family + Xpresidentx + 90ds.

15 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Red12 + Crise la Sosa + DHN.

15 de abril, Sala Revólver (Murcia): Cooper Age + Horizon.

16 de abril, Sala REM (Murcia): The Murcia Finest.

16 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Velo Misere + Aversio Humanitatis + Orthodoxy.

18 de abril, Teatro Circo (Murcia): Miss Caffeina.

18 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): The Toasters + Buster Shuffle.

18 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Carrión.

20 de abril, Auditorio Parque Fofó (Murcia): Los Pica Pica.

21 de abril, Teatro Circo (Murcia): Sweet California.

21 de abril, Teatro Romea (Murica): Los Parrandboleros.

21 de abril, Auditorio Parque Fofó (Murcia): Zoo.

21 de abril, Sala REM (Murcia): Cruz Cafuné.

21 de abril, Auditorio Víctor Villegas (Murcia): Pablo Alborán.

22 de abril, Auditorio Víctor Villegas (Murcia): Pablo Alborán.

22 de abril, Teatro Circo (Murcia): Pol Granch.

22 de abril, Plaza de Toros (Murcia): Efecto Pegatina (La Pegatina y Efecto Pasillo).

22 de abril, Auditorio Murcia Parque (Murcia): Pignoise + Bombai.

22 de abril, Auditorio Parque Fofó (Murcia): Ilegales.

22 de abril, La Yesería (Murcia): Llueve, Capullo! + Barrio Dinamita.

22 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Arlanda + Lamot + Maenoba + Belona.

22 de abril, Sala Revólver (Murcia): Austin Slack.

23 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): Tributo a Nirvana.

23 de abril, Sala REM (Murcia): Marc Seguí.

23 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Lepanto + Las Blondes + DenisDenis + Iris.

23 de abril, Sala Revólver (Murcia): Estenopeica.

28 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): Blaze Bayley + Absolva.

28 de abril, Sala Revólver (Murcia): Goblin Circus.

29-30 de abril, Recinto Ferial de La Fica: Warm Up - Estrella de Levante.

Viernes: Bastille + Digitalism + Fangoria + Lori Meyers + Rigoberta Bandini + Sen Senra + La Femme + Maria Arnal i Marcel Bagès + Cupido + Ginebras + Krystal Klear + Samantha Hudson + Arde Bogotá + Confeti de Odio + Maren + Rakky Ripper + Mavica + Hoonine + Flash Show DJ’s.

Sábado: Izal + Miles Kane + Mura Masa + The Vaccines + Trentemøller + Zahara + Ojete Calor + Alizzz + Georgia + Shinova + ElyElla + Pional + Triángulo de Amor Bizarro + La La Love You + Nunatak + Morreo + Pájara Rey + Irenegarry + Yana Zafiro.

29 de abril, Garaje Beat Club (Murcia): Cantando por un sueño (Funicular + Inma Serrano + Boubon Rockers + Marta Esparza y Paco Tormos + Felipe Bayona + Boria + Inma López + Noa Caleo + Ángela Molina).

30 de abril, Sala Spectrum (Murcia): Bloom.

Mayo

1 de mayo, Sala REM (Murcia): Soto Asa.

1 de mayo, Sala Revólver (Murcia): Fauces.

3 de mayo, Garaje Beat Club (Murcia): Deicide + Krisiun + Crypta.

6 de mayo, Recinto Ferial de La Fica (Murcia): Fito & Fitipaldis + Morgan.

6 de mayo, Sala REM (Murcia): Tu Otra Bonita.

6 de mayo, La Yesería (Murcia): Solo Carmen + Atientas.

6 de mayo, Sala Spectrum (Murcia): Luck + Noah y Garfio R + María Colt y Guanche + Barder.

6 de mayo, Sala Revólver (Murcia): Sevilla Distorsión.

6 de mayo, Teatro Romea (Murcia): Second.

7 de mayo, Teatro Romea (Murcia): Second.

7 de mayo, Teatro Bernal (El Palmar): Bolero Jazz Band.

7 de mayo, Garaje Beat Club (Murcia): Vesania Metal Fest (Morphium + Darknoise + Minos + Scarecrow Avenue + Phoenix Rising + Anhedonia + Maleek).

7 de mayo, Plaza de Toros (Murcia): Melendi.

7 de mayo, La Yesería (Murcia): Los Giros.

7 de mayo, Sala Gamma (Murcia): Kuarembó + Mez-K.

7 de mayo, Sala Revólver (Murcia): Sarajevo 84.

8 de mayo, Auditorio Víctor Villegas (Murcia): Miguel Poveda.

13 de mayo, Garaje Beat Club (Murcia): Toundra + Le Mur.

13 de mayo, Sala Musik (Murcia): Travis Birds.

13 de mayo, La Yesería (Murcia): Bosnio.

13 de mayo, Sala REM (Murcia): Reincidentes.

13 de mayo, Sala Gamma (Murcia): Maldito Duente & Pedro Andreo (homenaje a Héroes del Silencio).

13 de mayo, Sala Spectrum (Murcia): Fragiles.

13 de mayo, Sala Revólver (Murcia): Dusty Shoes.

14 de mayo, Sala REM (Murcia): Kaydy Cain.

14 de mayo, La Yesería (Murcia): AlexanderPlatz.

14 de mayo, Sala Spectrum (Murcia): Evadne.

14 de mayo, Sala Revólver (Murcia): Tangerine Flavour.

17 de mayo, Garaje Beat Club (Murcia): God is an Astronaut.

20 de mayo, Teatro Romea (Murcia): Ismael Serrano.

20 de mayo, La Yesería (Murcia): Diamante Negro + Alavedra.

20 de mayo, Cuartel de Artillería (Murcia): Beret.

20 de mayo, Sala Spectrum (Murcia): Vultture + Azul Klein.

20 de mayo, Sala Revólver (Murcia): Frank Suz.

20 de mayo, Auditorio Víctor Villegas (Murcia): Amaia.

21 de mayo, Sala REM (Murcia): Flavio.

21 de mayo, La Yesería (Murcia): Xenia + Pichón.

21 de mayo, Garaje Beat Club (Murcia): Gigatrón.

21 de mayo, Auditorio El Batel (Cartagena): Café Quijano.

21 de mayo, Estadio Enrique Roca (Murcia): St. Woods.

21 de mayo, Sala Spectrum (Murcia): Kaelis.

21 de mayo, Sala Gamma (Murcia): Metal Up Your Ass + Los Bastardös + Bleeding Sabbath.

21 de mayo, Sala Revólver (Murcia): Furya.

27 de mayo, Garaje Beat Club (Murcia): Green Covers (Muse).

27 de mayo, Sala REM (Murcia): Boikot.

27 de mayo, La Yesería (Murcia): Pedriñanes 77 + Disonaurios.

27 de mayo, Sala Spectrum (Murcia): Dunaviva + Garbí + Barrio Dinamita.

27 de mayo, Sala Revólver (Murcia): The Golden Lips.

28 de mayo, Plaza de Toros (Murcia): Malú.

28 de mayo, Sala Spectrum (Murcia): The Parrots + Cuello + Shaman Shaman.

28 de mayo, Sala Gamma (Murcia): Ama... + Pardaos (tributo a Extremoduro y Los Suaves)

28 de mayo, Estadio Enrique Roca (Murcia): La Habitación Roja.

28 de mayo, Sala Revólver (Murcia): King Sapo.

29 de mayo, Sala REM (Murcia): Álvaro de Luna.

Junio

1 de junio, Teatro Romea (Murcia): Pablo und Destruktion.

2 de junio, Teatro Romea (Murcia): Guitarricadelafuente.

3 de junio, Sala REM (Murcia): Capitán Cobarde.

3 de junio, La Yesería (Murcia): Monteperdido + Valdivia.

3 de junio, Sala Revólver (Murcia): Quinto Elemento.

4 de junio, Plaza de Toros (Murcia): Raphael.

4 de junio, Auditorio Murcia Parque (Murcia): Medina Azahara.

4 de junio, Recinto de Fiestas de Primavera (Pozo Estrecho): Festival Ventepijo (Homenaje a Mari Trini + Atientas + Jim Morrisound + Bigote Chino + Kutxu + Aixa...).

4 de junio, Sala Spectrum (Murcia): Rock para 4 + Fernando.

4 de junio, Sala Revólver (Murcia): Barrizal.

7 de junio, Plaza de Toros (Murcia): Joan Manuel Serrat.

8 de junio, Plaza de Toros (Murcia): Joan Manuel Serrat.

8 de junio, Auditorio Murcia Parque (Murcia): Destripando la Historia.

8-11 de junio, Recinto de Cartagineses y Romanos (Cartagena): Cartagena Suena.

Miércoles: Kaze + Raúl MC.

Jueves: Elure + Taao + Los Recortables + Noa Caleo + Sin Tregua + Claudia Vergotti + Hombretuerca.

Viernes: Arde Bogotá + Yarea.

9-11 de junio, Recinto Ferial de La Fica (Murcia): Animal Sound (Borgore + Delaossa + C.R.O + Miss K8 + Dubvision + Chelina Manuhutu + B Jones + David Penn + Don Fluor + Hard GZ + Javi Boss + Luna Ki + Mandy + Shoda Monkas + Soge Culebra + Yeyo...).

10 de junio, Sala REM (Murcia): Tributo a The Doors y Creedence Clearwater Revival.

10 de junio, Plaza de Toros (Murcia): Manolo García.

10 de junio, Sala Spectrum (Murcia): Knockout + Fearless Veterans + Stalingrad42 + Odio Krónico.

10 de junio, Sala Revólver (Murcia): Lady Tattoo.

11 de junio, La Yesería (Murcia): Monte Terror + Pau From Marc.

11 de junio, Sala Spectrum (Murcia): Gsus Beard.

11 de junio, Sala Revólver (Murcia): Los Sex.

12 de junio, Auditorio Murcia Parque (Murcia): Israel Fernández y Diego del Morao.

15 de junio, Teatro Romea (Murcia): María Rodés.

17 de junio, Auditorio Murcia Parque (Murcia): M-Clan.

17 de junio, Sala Revólver (Murcia): Reciclaje.

18 de junio, Plaza de Toros (Murcia): Andrés Calamaro.

18 de junio, Garaje Beat Club (Murcia): Awakate + El Tío de la Careta.

18 de junio, Auditorio Murcia Parque (Murcia): Nil Moliner.

18 de junio, Sala Spectrum (Murcia): Somas Cure.

18 de junio, Sala Revólver (Murcia): MILK.

22 de junio, Teatro Romea (Murcia): Marhands.

24-25 de junio, Parque de El Batel (Cartagena): Rock Imperium Festival (Scorpions + Whitesnake + Tobias Sammet's Avantasia + Europe + Black Label Society + Doro + Amorphis + Avatar + Jinjer + Leprous + Lacuna Coil + Sodom + Pain of Salvation + Saurom + At the Gates + Loudness + Jorn + Eric Martin + Raphsody of Fire...).

24 de junio, Plaza de Toros (Murcia): Madness.

24 de junio, Auditorio Murcia Parque (Murcia): Iván Ferreiro.

24 de junio, Sala Revólver (Murcia): Madame Babilonia.

25 de junio, Plaza de Toros (Murcia): Wilco.

25 de junio, Sala Revólver (Murcia): Vengativa.

29 de junio, Teatro Circo (Murcia): The Sey Sisters.

30 de junio, Auditorio Murcia Parque (Murcia): Juanes.

Julio

1 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Residente.

1 de julio, Estadio Enrique Roca (Murcia): Sunsetland Festival (Jhay Cortez + Duki + Morad + Arnau Griso + Aron Piper + Camin + Lennis Rodríguez + Yago Roche).

2 de julio, Recinto Ferial de La Fica (Murcia): Marc Anthony.

5 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Juan Luis Guerra.

8-9 de julio, Recinto Ferial de Los Alcázares: Kostarock (The Locos + artistas por confirmar).

15 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Sebastian Yatra.

16 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Camilo.

16 de junio, Auditorio Murcia Parque (Murcia): God Save The Queen.

19 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Carlos Vives.

21 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Maluma.

22 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Alejandro Sanz.

23 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Alejandro Sanz.

28 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Bunbury.

30 de julio, Plaza de Toros (Murcia): Simple Minds.

Agosto

3 de agosto, Plaza de Toros (Murcia): Sting.

5 de agosto, Plaza de Toros (Murcia): Passenger.

Septiembre

7 de septiembre, Garaje Beat Club (Murcia): Mono + A.A. Williams.

9 de septiembre, Sala Spectrum (Murcia): Trapers.

10 de septiembre, Sala Spectrum (Murcia): Subcultura.

16 de septiembre, Sala Spectrum (Murcia): Trallery + Murdery + Void's Legion + Nohmad.

16-17 de septiembre, Recinto Ferial de La Fica: VisorFest (James + The Waterboys + Teenage FanClub + Mudhoney + Lightning Seeds + New Model Army + Lagartija Nick + Australian Blonde).

17 de septiembre, Garaje Beat Club (Murcia): Nuevo Catecismo Católico.

17 de septiembre, Sala Spectrum (Murcia): Alimañana + Knibal + Kostra.

18 de septiembre, Garaje Beat Club (Murcia): Stop Stop.

23 de septiembre, Garaje Beat Club (Murcia): Johnny Burning + Atraco.

24 de septiembre, Cuartel de Artillería (Murcia): Estopa.

24 de septiembre, Recinto Ferial de La Fica (Murcia): Metro Urban Fest (Funzo & Baby Loud + Ptazeta + Beny Jr. + Pole + Nikone + Ezvit810).

24 de septiembre, Sala Spectrum (Murcia): Murcia Subcultura.

29 de septiembre, Sala Spectrum (Murcia): Kadec Santa Anna.

30 de septiembre, Sala REM (Murcia): Shoda Monkas.

Octubre

1 de octubre, Sala REM (Murcia): ElyElla + Karavana.

1 de octubre, Plaza de Toros (Murcia): Dani Martín.

1 de octubre, Sala Spectrum (Murcia): Gruesome Stuff Relish + Atrexial + Fecal Addiction + Mixomatosis + Barbarian Prophecies + Nasty Surgeons + Irredemption + Vaginal Kebab.

7 de octubre, Garaje Beat Club (Murcia): American Rock Punk Reloaded.

7 de octubre, Sala Spectrum (Murcia): La China Lina + Funicular + Azul Klein.

8 de octubre, Sala Spectrum (Murcia): Eskobula.

8 de octubre, Sala REM (Murcia): Ginebras.

11 de octubre, Plaza de Toros (Murcia): María Becerra.

13 de octubre, Garaje Beat Club (Murcia): Vektor + Cryptosis + Comaniac + Algebra.

14 de octubre, Garaje Beat Club (Murcia): Rafael Lechowski.

15 de octubre, Plaza de Toros (Murcia): Hombre G + Taburete.

15 de octubre, Sala REM (Murcia): Mr Kilombo.

28 de octubre, Garaje Beat Club (Murcia): Itaca Band.

Noviembre

3 de noviembre, Garaje Beat Club (Murcia): Booze & Glory + Etxale Apio!!!

4 de noviembre, Sala REM (Murcia): Amatria.

5 de noviembre, Sala REM (Murcia): Cepeda.

9 de noviembre, Garaje Beat Club (Murcia): Sonata Arctica + Eleine.

19 de noviembre, Sala Spectrum (Murcia): Toxikull.

Diciembre

3 de diciembre, Garaje Beat Club (Murcia): Mosh + The Broken Horizon.

7 de diciembre, Sala Spectrum (Murcia): Iron Savior + Airborn.

9 de diciembre, Garaje Beat Club (Murcia): The Quireboys + Pölisong.

10 de diciembre, Sala Spectrum (Murcia): Endermity + Reverxo + El Último Eco.

30 de diciembre, Garaje Beat Club (Murcia): Barón Rojo.