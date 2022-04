A finales de junio, los días 24 y 25, en Cartagena se alinearán los astros para ofrecer el mayor espectáculo de rock que se haya visto nunca en la Región: el Rock Imperium Festival.

Un evento que será difícil de repetir en el futuro: Juntar en los mismos escenarios a Doro, Scorpions, Black Label Society, Whitesnake, Europe, Avantasia o Leprous no es sencillo. Nos veremos allí (no sabemos si nos escucharemos, porque los decibelios prometen ser muy altos).

Pero antes, para calentar motores, para afinar las cuerdas, queremos saber si te mereces estar en el Rock Imperium Festival, si debes estar en primera fila, en el backstage o sobre el escenario.

“Porque a decir verdad no soy auténtico”, decían los Leño, “he engañado al personal, y es muy polémico”. Queremos saber si eres auténtico, si el metal se funde por tus venas. No nos engañes. Ponte a prueba: Resuelve este Quizz, demuestra que no eres un rockero de boquilla, saca pecho y compártelo en las redes

Y saludos al dios del metal. Ya lo dijo Panzer: “En el octavo día Dios hizo el rock”.

Nos vemos en el Imperium Rock, el 24 y 25 de junio en Cartagena.

Más sobre el Rock Imperium Festival

Fechas: 24 y 25 de junio

Lugar: Parque El Batel · Cartagena

Web: https://www.rockimperiumfestival.es/es/

Venta de entradas: https://www.rockimperiumfestival.es/es/entradas/