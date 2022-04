Alfredo Dávila: 40 años dando la murga

Me encuentro con Alfredo Ávila Sánchez en el gran almacén de La Murga, en Pozo Estrecho. Actor, productor, director y profesor de teatro, todo un grande que está exultante porque su compañía cumple 40 años llevando la marca ‘Cultura de Cartagena’. La nave está llena de decorados, vestuario, atrezzo y magia, y al cruzar la puerta siento que me adentro en un mundo lleno de maravillas y de historia, en el que no me es difícil encontrar distintos rincones en que hacerle la fotografía. Pese a su larga trayectoria de actor, en los últimos años se ha centrado en la dirección y en la docencia en la Escuela Municipal de Teatro y se pasma cuando le digo, en broma, que quiero que se ponga solo una túnica, que lo voy a sacar como un romano de Cartagonova en plena bacanal celebrativa del aniversario.

Alfredo ya destacaba de niño, no solo por ser inquieto, inteligente y pelirrojo, sino porque además de jugar a contar coches desde el balcón, se escapaba para ir a la Casa de Cultura a ver obras de teatro. Pronto empezó a escribir y dirigir obras y, siendo un adolescente, fundó con unos amigos La Buhardilla Teatro y después Antígona Teatro, con Enrique Escudero. Con el tiempo fundaron otro grupo llamado Los Tinieblas, que en 1982 pasó a llamarse La Murga. Uno de los primeros y mayores triunfos de la compañía fue Aspirina para dos, de Woody Allen, con la que llegaron a hacer casi 300 representaciones: «Aquello fue la locura, yo tenía 17 años y la gente me pedía autógrafos por la calle y cuando entraba a los bares me aplaudían como si fuera una estrella. He de reconocer que en aquel entonces me sentí profeta en mi tierra, mucho más que el mismísimo Isidoro Máiquez, que tuvo que ir a triunfar fuera porque aquí lo abucheaban», me dice con gozo indisimulado. Desde entonces, La Murga, la compañía profesional más antigua de la Región, ha hecho más de 100 montajes de toda índole y para todas las edades, y el incombustible Alfredo no ha parado un instante y así sigue, siempre activo en todos los aspectos del arte escénico, comprometido con la cultura de su ciudad y dejando su impronta polifacética que le ha llevado a hacer radio, montajes de las Fiestas de Cartaghineses y Romanos e, incluso, cortometrajes cinematográficos.

Quizás fue Ay Carmela, de Sinisterra, la obra que catapultó a la compañía a nivel nacional. En la actualidad, el grupo continua con varios montajes en sus giras, con diversas obras de carácter infantil y obteniendo grandes éxitos en importantes teatros españoles con Tic, tac, Poe, de Miguel Galindo, un impresionante montaje con una inquietante atmósfera de miedo y terror, una sorprendente puesta en escena y una dirección que delata a Alfredo Ávila como todo un maestro en la plenitud de su madurez profesional.

Las celebraciones se le agolpan porque ahora se cumplen 22 años de pasión teatral y vida compartida con la increíble Raquel Torres, una actriz inmensa y persona tan bella por fuera como por dentro y, por si fuera poco, también hace 25 años que Alfredo se empeñó en conseguir el apoyo municipal para poner en marcha una Escuela Municipal de Teatro «cuando nadie creía que fuera a funcionar. El concejal de cultura de entonces, José Cabezos, no estaba muy convencido, me decía que los padres solo apuntaban a sus hijos a fútbol y ballet y ahora tenemos más de 300 alumnos, entre niños y adultos, y hemos abierto sedes en algunas diputaciones como Pozo Estrecho y El Algar. De nuestra escuela han salido actuales docentes de teatro y actores profesionales que están triunfando en importantes series nacionales», y añade: «Esta es una labor de la que me siento muy orgulloso y muy agradecido con todo mi equipo, en la actualidad formado por nueve profesores».

Como todo el mundo tiene un pasado, poca gente recuerda que Alfredo Ávila tuvo unos años de militancia política y llegó a presentarse como candidato al Ayuntamiento de Cartagena. Aún conserva una foto que salió en Interviú de la Fiesta Anual del PCE, en la que se le ve en Madrid con Pepa Flores. Muchos años después, hoy le gusta decir que «las gentes de la cultura hemos de trabajar con la administración sin mirar ideologías ni partidos, colaborando y reivindicando cuando sea necesario, gobierne quien gobierne».

El tiempo se nos pasa volando en una conversación que va de aquellos tiempos en que era un niño que se divertía machacando tizas de colores y amasándolas con agua, a aquellos otros de su adolescencia, cuando creó con los amigos ‘el purgatorio’, un refugio para sus fiestas, con luces de colores, música y nevera para las bebidas. Y terminamos hablando de la actualidad, de los estragos de la pandemia en la cultura y el teatro y de lo positiva que ha sido la creación de la Unión de Empresas Teatrales de Cartagena, que en colaboración con el Ayuntamiento ha puesto en marcha un necesario circuito de actuaciones. Pero como la insatisfacción es el secreto de todos los avances, me dice: «La sociedad está adormecida, aún estamos tocados, necesitamos una revolución cultural y hemos de implicarnos todos. Las ayudas tienen que venir también a la cultura, no solo al gasoil. La cultura genera riqueza, cuando la gente sale al teatro echa combustible, se compra ropa y va a los bares». Y me cuenta que está muy esperanzado con que el Nuevo Teatro Circo sea por fin un teatro municipal, y coincidimos en la importancia de apoyar la cultura de base, no solo los grandes eventos emblemáticos. Y me cuenta varias de las actividades que van a organizar para celebrar el 50 aniversario de La Murga: «Cosas pequeñas y sencillas, pero necesarias y entrañables».