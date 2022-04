"Con 21 años, un puñado de singles y solo un disco no puedo decir que ‘he encontrado mi sonido"

La ‘Nueva ola’ del pop español ha llegado a las costas del mainstream nacional para arrasar con todo. La crecida llevaba algunos años avisando de un fenómeno que parecía inevitable, pero su arrollador efecto terminó por reventar las barreras de las radiofórmulas el año pasado. Y ahora es tiempo de consolidación, de asentarse en una industria que hasta hace no tanto a muchos de ellos quizá les parecía hostil. Sin embargo, hoy son ellos quien marcan el camino. Hablamos de Hens, de Funzo & Baby Loud... y de Ginés Paredes, un chaval de apenas 21 años que, tras convertirse con 17 en uno de los freestylers más prometedores del país, se alejó del rap en busca de un sonido que hoy crea escuela. Porque él es uno de los cabecillas –y pioneros– de esta gran revolución musical, forjada a base de hits (de singles). Sin embargo, su incontrolable curiosidad le ha llevado a probarse en el largo; a publicar un disco que, con tan solo unos cuantos días en el mercado, ya está dando mucho que hablar. Se llama Los niños del parque (2022), es un homenaje a su gente de Murcia y, sin duda, marca un antes y un después en su todavía corta pero intensa carrera. Hemos hablado con él para conocer de primera mano los detalles del proyecto.

¿Cómo está, Ginés? ¿Qué tal estos primeros días tras la salida de Los niños del parque?

Pues muy bien, la verdad; estoy supercontento y superilusionado. Es verdad que están siendo días de mucho trabajo −de promo, firmas de discos y demás−, pero estoy muy feliz con este proyecto, tío, por todo lo que no está trayendo y por todo lo que queda por venir.

Desde que inició esta etapa musical −tras su periodo como freestyler− se ha movido bien en el terreno de los singles, que es el que domina la escena en este momento. ¿Por qué lanzar entonces un álbum? ¿Qué significa para usted?

Bueno... A ver, esto es una opinión personal, pero yo creo que la capacidad real de un artista solo se demuestra en un disco. Quiero decir: en un single puedes hacer cualquier cosa, lo que quieras, pero para hacer un álbum completo tienes que crear un concepto −al menos, yo lo veo así−, desarrollarlo y lograr que se sienta como un todo, como un bloque. Eso es algo que he admirado y respetado, y me apetecía probarme.

De hecho, la sensación, una vez escuchado, es que con estas diez canciones ha logrado consolidar su sonido. ¿Lo siente así?

Lo que siento es que ahora mismo es cuando más a gusto me encuentro con la música que estoy haciendo, pero con 21 años, un puñado de singles y apenas un disco no puedo decir que «he encontrado mi sonido»; o, por lo menos, no me gusta pensar así. Porque a mí siempre me ha gustado indagar y probar cosas nuevas, y así seguiré haciéndolo en el futuro.

Por cierto, cualquiera hubiera pensado −especialmente cuando dejó la FMS− que su carrera se ajustaría más a los estándares del rap, pero pronto se separó de ese camino para probarse en otros estilos. ¿Por qué?

Porque realmente la música que estoy haciendo ahora es con la que más cómodo me siento, es la que escuchaba incluso antes de ponerme a rapear.

¿Y el rap entonces es una vía cerrada o no es descartable que Walls vuelva a las rimas?

Creo que soy muy joven como para andar ya cerrándome puertas. Insisto en que me gusta mucho cómo sueno ahora, pero..., bueno, respeto muchísimo el rap y todo lo que implica esa movida.

¿Qué queda en el nuevo Walls de aquella etapa? Porque es evidente, por su forma de escribir, que algo conserva de aquel chaval que la reventó en la Red Bull Regional de Barcelona...

Lo que tú dices: creo que en la cadencia, en el fraseo, se nota que vengo del free. Si escuchas con atención mis últimos temas encontrarás pequeñas pinceladas de aquella etapa. Pero, sobre todo (y más allá de lo puramente musical), de esos días conservo un montón de buenos recuerdo y a toda la pequeña que estuvo ahí y que conocí por el camino. Les tengo un cariño enorme.

Por cerrar la cuestión del estilo, y aunque efectivamente Los niños del parque suena bastante compacto, es un álbum con diferentes registros. Complicao, por ejemplo, se amolda bastante bien a los cánones de la ‘Nueva ola’, pero Yo quería ser bueno es una canción de pop más clásico, con guitarras. ¿Cómo has trabajado el apartado musical?

Pues igual sí, pero fíjate: yo creo que todo el disco tiene ese rollo de la ‘Nueva ola’. Es verdad que en Yo quería ser bueno hemos metido esas guitarras y quizá por ahí sí se puede acercar más al pop clásico, pero el tratamiento, la cadencia de las frases, la producción vocal..., creo que todo eso es muy de la ‘Nueva ola’. Y, por cierto: si eso es así es gracias a Pablo Rouss [productor principal de Los niños del parque], el hombre que ha estado detrás de todo esto.

¿Tiene referentes claros?

Siempre hay referencias. Al final, en la música ya está prácticamente todo inventado y es muy difícil hacer algo completamente nuevo. Lo importante, según yo lo veo, es intentar encontrar un estilo con el que te encuentres cómodo y, eso sí, darle siempre tu toque personal.

¿Algún artista en el que se fije especialmente o que sienta como una influencia clara?

Pues me gusta mucho toda la movida americana, desde el pop al punk, pasando por el rock. Pero bueno, si tuviera que citar a uno, me atrae mucho lo que hace gente como Post Malone.

Volviendo al álbum propiamente dicho, el binomio amor-desamor se impone en el apartado lírico, pero quizá son las canciones que se salen de ahí las que ofrecen más claves sobre Walls. Una de ellas es Tan vacío. ¿De qué habla esta canción?

Esa la hicimos con Hens directamente en el estudio. Tiene un punto bastante nostálgico, la verdad... Habla de lo superficial que puede ser esta vida y de cómo hay veces que echas de menos la autenticidad de los días de cuando eras más pequeño, de cuando todo era más verdadero. De hecho, diría que, aunque sea tangencialmente, este es uno de los temas que atraviesa todo el disco.

¿Cómo está llevando eso de, de repente, salir de gira y llenar salas con su música? Y, casi más importante: ¿Cómo está llevando el haberse convertido en un personaje público?

Tampoco considero que sea una figura extremadamente conocida. Pero bueno, sí, ya hay mucha gente que está pendiente de mí, de lo que hago. E intento llevarlo con la máxima naturalidad posible. Para ello intento apoyarme siempre en la gente a la que quiero y que me quiere, en las personas que no me juzgan, que están ahí, conmigo, de verdad. Y lo de salir a la carretera y llenar salas... eso es lo más gratificante y la parte más bonita de este curro, sin duda.

Otra canción especial es, por supuesto, la que da título y cierra el disco. Tengo entendido que es el eje sobre el que ha pivotado este proyecto. ¿Qué pretendía con ella? ¿Se puede entender como un pequeño homenaje a su gente?

Pues sí, totalmente. Aunque Los niños del parque no sean diez canciones hablando directamente de ellos [de su amigos], sí que es un disco que está repleto de anécdotas que he vivido con mis colegas o incluso de sentimientos que tengo o que he tenido y con los que sé que Los niños del parque se siente identificados; o, al menos, de los que hablo sabiendo que al menos ellos me entienden. Así que sí, se puede entender como un homenaje a mi gente y, consecuentemente, a mi ciudad. Es la típica que cuando estemos de fiesta y la pongan ‘rockearemos’ todos juntos.

Supongo que ahora tendrá planes de llevar estas canciones al directo. La última vez que le tuvimos tocando por aquí −hace unos pocos meses en la REM− no le fue nada mal... ¿Hay planes de volver por casa para presentar este disco ante los suyos?

¡Desde luego! No sé cuándo lo vamos a anunciar, pero quiero hacer una fecha en Murcia, claro. Y te adelanto una cosa: va a ser totalmente épica.

Por último: ¿Qué han dicho los niños del parque de este álbum?

¡Buah! Les ha molado mucho, tío. El día del estreno me mandaron un montón de mensajes felicitándome. De todas formas, muchos de ellos ya lo habían escuchado, obviamente: son mis amigos y es la gente con la que comparto siempre mis canciones incluso antes de que vean la luz. Pero bueno, la verdad es están supercontentos con cómo ha quedado el disco. ¡Y yo también!, porque eso era precisamente lo que buscaba: hacer que se sintieran orgullosos.