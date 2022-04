Los últimos días de Miguel Hernández

El día en que escribo se cumplen los 80 años de la muerte de Miguel Hernández. Murió por desatención médica en la cárcel de Alicante. Sobre él pesaba la impronta de Almarcha, canónigo, obispo, etcétera: «Si no se casa por lo religioso, quede en su postración». Más o menos, fueron sus palabras. Su dictum. Ya antes lo habían abandonado sus poetas amigos, Neruda y Alberti los principales, comunistas como él. Murió de asco y tuberculosis, en prisión. No hay certeza de que haya justicia post-terrenal en el Más Allá, pero si la hubiera, habría que haber organizado un careo entre los susodichos y el poeta. Hay que pensar que el rencor, una potencia negativa del alma, no tendría lugar. Pero el remordimiento, sí que debe tener presencia en ese no sitio del Después.

No quiero ser el dramaturgo que imagine esa escena. Pero podría. Me basta con imaginarla, y dejar su realización a los lectores. Claro que la culpa del eclesiástico sería de mayor rango. La omisión de los otros, con ser muy dolosa, no llega al grado de supremacismo despreciativo por causa religiosa, contraviniendo las propias normas de caridad cristiana que debieron imperar en la mente y conciencia del mal cura. Alberti salió en barco. Sabemos que la última tierra hispana que vieron sus poéticos ojos fue la Sierra de Aitana. Nadie lo llamó al aeródromo de Monóvar, de donde salió el último avión de exiliados. Neruda, mejor superviviente que poeta, salió de naja en cuanto pudo, sin procurar un sitio para él en la embajada de Chile. Miguel anduvo hasta la portuguesa Moura, donde un joyero malaje le birló el reloj que Aleixandre le había regalado por su boda. A la joyería había acudido para cambiarlo por unos cuantos escudos. Los guardinhas cobraron sus cinco pesetas por entrega del fugado, y un guardia civil de Rosal de la Frontera, Salinas, casi paisano, de Callosa, lo reconoció. Fue al trullo, y allí escribió las Nanas de la Cebolla, mientras Almarcha cenaba en buena mesa mejor servida, y los poetas seguían su grata vida internacional de celebrados intelectuales. También habría que dar su parte en la escena que digo al joyero pervertido de Moura y al número de la GC, Salinas. Todos tendrían su declaración ante el juez pertinente del Trasmundo. Y no habría más condena que la asunción de las respectivas y proporcionales culpas por cada implicado. No es poco asumir culpabilidad y habitar el remordimiento ad aeternum. Miguel entraría y saldría con su cara de siempre, umbrío por la pena, casi bruno, y eso; ya saben.