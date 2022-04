Martínez Mengual, Adrados, Kerouac, Javier Reverte, Paco Nadal, Moyano, Unamuno

Recién inaugurado abril, a las puertas de las vacaciones de Semana Santa y en el umbral de una primavera inusualmente lluviosa en estas latitudes del sureste español, que promete un despliegue floral apoteósico, me propongo hablar de viajes a propósito de algunas de mis últimas lecturas y de un delicado libro de evocador y sugerente título, Viaje a Grecia, una colección exquisita de pinturas y fotografías salpicada de sugerentes textos, imbuida de espíritu helénico como su autor, el pintor Antonio Martínez Mengual, que lo presentó la semana pasada, fantásticamente arropado por dos maestros de la palabra y el pensamiento, además de grandes viajeros: Alicia Morales, profesora de griego antiguo y moderno, y actualmente directora del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia, al que pertenezco, y el prologuista de la obra, el filósofo y esteta Paco Jarauta, amante de la vida y el arte, y extraordinario narrador y cronista de viajes, que el pasado febrero recibía el premio honorífico en reconocimiento a toda su trayectoria en el estreno de los premios de la Cultura Alfonso X.

En el mes de marzo que acabamos de dejar atrás han coincidido el centenario del nacimiento de dos personalidades de la magnitud de Francisco Rodríguez Adrados, que nos dejó hace apenas dos años, y de Jack Kerouac, fallecido prematuramente a finales de los sesenta.

El primero de ellos filólogo y helenista reconocido internacionalmente, catedrático de griego en las Universidades de Barcelona y Complutense de Madrid, traductor y autor de múltiples estudios en el ámbito de la lingüística indoeuropea y la literatura griega, entre otros, incansable defensor de los estudios clásicos ante distintos Gobiernos como presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en su día y a lo largo de los años (fue merecidamente nombrado presidente de honor vitalicio de la SEEC), miembro de la Real Academia Española, de la Real Academia de la Historia, de la Academia de Atenas y de la Academia Argentina de las Letras, honrado con el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2012, entre otras distinciones.

El de Moyano es un estilo tan privado de afectación e impregnado de poesía, con un lenguaje elegante, atinado y preciso y con descripciones tan vívidas que consiguen a los lugares que recorre con su palabra

El segundo, novelista estadounidense de raíces bretonas, catapultado a la fama por su novela On the Road, en gran parte autobiográfica, en la que relata en estilo experimental sus aventuras viajeras por Estados Unidos y México a finales de los 40 y que escribió en solo tres semanas, rechazada por varias editoriales hasta que Viking Press la publicó en 1957 tras importantes revisiones que exigieron la censura de pasajes del libro sexualmente explícitos o violentos. Una reseña publicada en The New York Times contribuyó a que fuera aclamado como la voz de una nueva generación, la denominada ‘generación beat’, de la que la novela se consideraría la obra maestra y el punto de arranque de un nuevo rumbo, rebelde y subversivo, contrario a las convenciones, en la literatura del siglo XX.

Pero no es solo el año de nacimiento lo que tienen en común Adrados y Kerouac, sino, como en el caso de los anteriormente citados (el pintor Martínez Mengual, y los profesores Morales y Jarauta), el hecho de ser grandes viajeros —doy fe de que hasta edad provecta lo fue el infatigable profesor Rodríguez Adrados—, y reflejarlo en sus vidas y obras. Como lo hace el periodista, escritor y viajero Javier Reverte, recientemente fallecido, en Paisajes del mundo. Las mejores crónicas y reportajes de un gran viajero I (La línea del Horizonte Ediciones, 2013), a quien he leído con agrado, particularmente su Corazón de Ulises (Plaza & Janés, 2006) o Canta, Irlanda. Un viaje por la isla esmeralda (Plaza & Janés, 2014), que, tal vez porque su madre era murciana, visitó Murcia con asiduidad. Grecia fue con frecuencia para él materia literaria y tema de sus ponencias, como es el caso de la charla El milagro de Atenas, incluida en el ciclo La herencia del Mediterráneo: el alma de sus ciudades que impartió en el Museo de la Universidad de Murcia en 2011.

En YouTube se puede ver un interesante programa de 2017 del Cornellá Creació Forum, laboratorio de ideas que apuesta por la creación y la difusión del saber en el que bajo el título Face to face dialoga con un murciano con vocación cosmopolita, el escritor, periodista, fotógrafo y guía de viaje Paco Nadal, que abandonó la química para dedicarse a la pasión que nos contagia con su verbo fluido en su programa semanal sobre viajes en La Ventana de la cadena SER, en redes sociales —con más de 32.000 seguidores en twitter—, o en su blog (‘el blog de viajes de Paco Nadal’ en El País). Como un cicerone de lujo, Nadal nos hizo el honor de participar en la edición de este año del II Curso El Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en Murcia con su ponencia Un viajero de hoy en el Mediterráneo de ayer, mezclando en su prosa ágil e impregnada de entusiasmo y poesía interesantes historias con prácticos y útiles consejos para el viaje. Desde que iniciara el camino confluente del viaje y la literatura en El cuerno del elefante (National Geographic-RBA 2001, reeditado en 2014 por La línea del Horizonte ediciones) —que en verdad es a un tiempo viaje interior y la crónica del viaje que cambió su vida— y Pedro Páramo ya no vive aquí (RBA 2010), la simbiosis entre estas dos aficiones que conforman su forma de vivir y que para tantos resulta irresistiblemente atractiva, no ha dejado de estar presente en su día a día, como lo estuvo para Javier Reverte, quien en el año de su fallecimiento dio a la luz su último libro de viajes Suite italiana. Un viaje a Venecia, Trieste y Sicilia, obra póstuma en la que invita a descubrir Venecia, Trieste y Sicilia, combinando paisajes con historia y literatura (en sus páginas encontramos referencias y evocaciones a Thomas Mann, James Joyce, Rilke, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Hemingway, Shakespeare, Byron, Henry James, Roger Crowley, Mark Twain, Josep Pla, Magris…).

Por último quiero referirme al último libro de Manuel Moyano, cordobés de nación y molinense de adopción —perteneciente a la llamada ‘orden del meteorito’—y recientemente laureado con el XVI Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes 2021, publicada por RBA bajo el título La Frontera interior. Viaje por Sierra Morena. En su estilo tan privado de afectación e impregnado de poesía, con un lenguaje elegante, atinado y preciso, y descripciones tan vívidas que consiguen trasladarme a los lugares que recorre con su palabra y que ya me había cautivado en otras obras de su fecunda producción, tiene en común con Travesía americana (Nausíkaä, 2013) —Kerouac y tantos otros están también en ella— y Cuadernos de tierra (Menoscuarto, 2020), el estar impregnada de un tan irreprimible como genuino espíritu viajero (por Estados Unidos y el sureste de la península ibérica respectivamente) y ser sede de escritores y obras que en ella encuentran cobijo, como es el caso de Alejandro López Andrada, por poner un ejemplo que para mí ha resultado especialmente grato.

En 2021, cuando aún apenas podíamos pensar en franquear nuestras fronteras patrias, coincidieron la conmemoración de tres de las road movies más importantes de la historia del cine: el 80 aniversario de Los viajes de Sullivan (1941), el 50 aniversario de Carretera asfaltada en dos direcciones (1971), y el 30 aniversario de Thelma y Louise (1991), así como el 120 aniversario del nacimiento de Oldsmobile Curved Dash (1901), considerado el primer vehículo producido en cadena de la historia.

Este 2022 tímidamente nos va devolviendo el gusto por vivir intensamente, algo que encuentra en el viaje el ingrediente principal para hacerse real. Entre tantos lugares a los que viajar, Nápoles espera de nuevo la ocasión de materializarse en el que será mi cuarta visita a la ciudad nueva donde mi apellido es tan común como en España lo son López o García. Y en tanto no lo hago, recurro a cualquiera de los libros y autores que he apuntado en estas líneas, o a mi ultimisísima adquisición: Viajes y paisajes. Antología de Crónicas de Viaje, de otro filósofo español, máximo representante de la generación del 98, el versátil y prolífico escritor Miguel de Unamuno (La línea del Horizonte ediciones, 2014). Porque también se puede viajar con la imaginación, y volar a bordo de palabras, tal y como podrán comprobar si se animan a acercarse a cualquiera de ellos. El disfrute está asegurado. Prueben si no.