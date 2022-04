Lord Byron en llamas

Lord Byron concibió su poema dramático Manfredo en Suiza durante el húmedo y anómalo verano de 1816. El poeta se reunió en la Villa Diodati, adonde había huido de los escándalos que su vida privada había provocado, con John Polidori, Percy Shelley y la futura esposa de este, Mary, todavía con los apellidos Wollstonecraft Godwin. Entre largas discusiones sobre elevados temas, y bajo la influencia turbadora de una naturaleza enloquecida en la que los días de lluvia se sucedían ininterrumpidamente, los integrantes de tan peculiar sociedad se entretenían con la elaboración de historias sobrecogedoras de terror. La fama cuenta cómo de aquellas veladas surgieron obras inmortales: El vampiro, de Polidori, y Frankenstein, de Mary Shelley. Estos fueron los astros bajo cuyo signo nació Manfredo.

Lord Byron cuenta la historia de un hombre extraño, torturado por penas desconocidas, que prefiere la soledad de las altas cumbres de los Alpes suizos antes que el trato con la masa anónima de la humanidad a la que desprecia. Lo encontramos primero recluido en su torre y entregado a los estudios de ciencias prohibidas y olvidadas, para verlo después invocando la presencia de demonios y espíritus, a los cuales domina y doblega con inusitado poder, hasta el punto de no rendir pleitesía a ninguna de las potestades del infierno o del destino. La razón de su conducta reside en su naturaleza titánica, su ansia de infinito y el amor por el abismo, unido a su desafección por los hombres, cobardes criaturas de un día. A ello hay que añadir un terrible mal que le aflige desde hace tiempo: una muerte, un amor perdido a causa de una terrible transgresión. Que evoque el recuerdo de una mujer que es perfecta compañera, en todo semejante a él, deja entrever que se trata de la sombra del incesto; y por tanto, es una alusión a la vida personal de Lord Byron.

Su trato con los espíritus, sin embargo, es infructuoso, pues estos no pueden concederle la disolución de la memoria, la erradicación de la huella del pasado, en definitiva, el olvido de sí mismo que Manfredo exige. Tampoco la presencia de la sombra fantasmagórica de su amada, invocada por los espíritus a instancias del trágico héroe, logra en momento alguno apaciguar el infierno abierto que se abre dentro de su corazón. Hijo de nobles padres, Manfredo labra la perdición de su nombre porque todos le suponen cercano a las potencias infernales y a las fuerzas oscuras que se ocultan en el aire, en las aguas o en las cuevas y simas de las montañas.

Lejano y apartado de todos, ya en cimas impracticables y deshabitadas, pisando nieves de glaciares milenarios jamás hollados por pies humanos, ya contemplando la caída del agua descendiendo en torrente por abruptos cortados y formando cascadas tan magníficas que parecen haber salido de las edades juveniles de la tierra, nadie, en definitiva, logra aproximarse a él, a excepción de un cazador solitario, admirado de encontrar otra figura humana entre paisajes desolados, y un abad tan ignorante como santo que pretende salvar, ingenuamente, el alma de Manfredo. Pero todo es en vano y nada consiguen; pues el soberbio no quiere, no necesita, ni ayuda ni perdón.

Nada importa y no hay remordimiento en Manfredo, todo lo soporta, de nada se arrepiente, no implora piedad. Si no hay olvido, llegará la muerte. Manfredo es el poema de la inmoralidad convertida en monumento y una obra profundamente personal.

Para un hombre como Byron, igual que para Manfredo que es su creación más fiel, no existe el pecado ni el perdón. Para una personalidad libre y singular tales cosas son cadenas vulgares forjadas en la costumbre. La fuerza del hombre genial es indomable y nada tiene que ver con su sentido moral, su naturaleza es sobrehumana, y se opone al mundo entero. La potencia de su espíritu amenaza con desgarrar su cuerpo. Su sangre es precioso licor que no puede contener vaso alguno; su alma es luz cegadora consumida por su propia llama. Lo llamamos grandeza.