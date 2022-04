Dionisia García: Palabra poética convertida en sucinta reflexión

Dionisia García (Fuente Álamo de Albacete, 1929) ha frecuentado a lo largo de su dilatada trayectoria literaria el género del aforismo, en el que es considerada la primera mujer aforística española ya que cultiva el género en el siglo XX y en el siglo XXI, desde 1987, nada menos, hasta el presente. Por eso es un acontecimiento literario que aparezca un nuevo libro con sus últimos aforismos, con el título de Vuelo hacia dentro, que ha publicado en su colección Altoaire la editorial cántabra Libros del Aire en Boo de Piélagos. Ni que decir tiene que es un libro excepcional y que sus 582 sentencias y reflexiones ponen de relieve la estatura intelectual y la intensidad psicológica de Dionisia García en plena actividad creadora.

Es muy cierto que cada aforismo posee su argumento y las breves líneas que lo constituyen articulan pensamientos que revelan diversidad, aunque todo el volumen está cohesionado por la propia naturaleza subjetiva, intensamente personal, de un género como el aforismo, variedad que supone riqueza y que deviene en amenidad y sobre todo que exige al lector atenciones constantes sobre multitud de intereses que finalmente son comunes a cualquier lector atrapado por la intensa palabra poética de Dionisia García convertida en sucinta reflexión.

Consuelo Ruiz Montero, filóloga clásica, catedrática de Griego, en el excelente prólogo del libro, tras situar el aforismo de Dionisia como género en su historia, destaca el diálogo sustancial de estas sentencias con la naturaleza, pero por encima de todo su ingenio «calidad intrínseca del género de este libro» que se plasma en «agudísimas sentencias», que en algunos casos llegan a originar «pequeños relatos». Y lo cierto es que no solo reflexión y pensamiento se suceden en el volumen, sino que también comparecen personas (Ramón Gaya, Ginés Aniorte, Andrés García Cerdán, un nieto Pablo, un Miguel y otros muchos ocultos bajo sugerentes iniciales), que protagonizan momentos que permanecen indelebles sobre el tiempo y que en algunos casos recuperan diálogos y encuentros.

Vuelve Dionisia García a crear una obra nueva que revela su vitalidad y su esperanza en el mundo, visto desde luego desde su personal atalaya

Algunas reflexiones son evidentemente metapoéticas como no podía ser de otro modo, y plantean con severidad el papel del poeta y de la poesía en el mundo, los escollos y los peligros que la acechan y que tanto inquietan a quien ha dedicado décadas de su vida a la escritura, como pueden ser la vanidad, la falacia enmascarada, el engaño de la inautenticidad. Recuerda Dionisia al buen Cervantes que en tres ocasiones se inquietaba ante la delicadeza de la poesía y lo maltratada que podría llegar a estar… A cambio, Dionisia palpita emocionada ante el milagro de la creación, ante la pasión por la escritura, ante el fruto bien logrado. Por eso algunos pensamientos y muchas sentencias retienen lecturas y surgen del aprecio ante los admirados y de la crítica ante lo censurable: Borges, Shakespeare, Antonio Machado o Virgilio…

Irónica e incluso sarcástica se muestra nuestra autora ante la pedantería de los intelectuales falsos y de pacotilla. Y si se duda de que así es, reflexione el lector ante Montaigne y lo que de él escribe Dionisia. Surge también la rebelde que roza la iconoclastia, sobre todo en dos sectores en los que es inflexible y severa, y que no se salvan de su mirada rigurosa: política y religión. Siempre en busca de la verdad y de lo auténtico, sin artificios vanos, sin alambiques, llamando a las cosas por su nombre. Y, desde luego, la trascendencia domina todas las sentencias, sobre todo cuando se reflexiona sobre la vida, la muerte, el destino, la permanencia sobre el tiempo, e incluso, por qué no admitirlo, la inmortalidad: los poetas no mueren, se relevan… la muerte nos unifica…

En todo caso, vuelve Dionisia García a crear una obra nueva que revela su vitalidad y su esperanza en el mundo, visto desde luego desde su personal atalaya, examinando con serenidad distante reacciones humanas que a ella misma le sirven de lección de vida y le ayudan a sobreponerse ante las dificultades del mundo. Una mente limpia y clara, enriquecida por una experiencia vital excepcional, muestra el lado más humano de su estilo, de su forma de escribir, desde la naturalidad que prodiga en su obra poética, aunque en el cultivo del aforismo surge un idioma distinto y un lenguaje sintético y conciso, en los que la imagen o la metáfora adquieren, como en la greguería ramoniana, un poder decisivo para atrapar la realidad con agudeza e ingenio. Y todo en el ámbito de un proyecto argumental que se revela en el título del libro, un vuelo hacia dentro, con la levedad que requiere esa acción, pero penetrando en lo más hondo del alma para alumbrar reflexiones que atrapen irremediablemente al lector.