Xtrafresh, sonido ecléctico para un sábado refrescante

El Festival Xtrafresh ya tiene el cronómetro marcha atrás contando las horas que faltan para celebrar su próxima edición en Murcia. Será este sábado en el Auditorio Parque de Fofó. A partir de las cuatro de la tarde comenzará un evento por lo que tiene como objetivo pasarlo bien y disfrutar de lo más ecléctico del panorama musical. Y es que por el escenario pasarán Ladilla Rusa, Samantha Hudson, Rocío Saiz, Perdón, Don Flúor, Sra Tarde, Dan Vidal, Nando Costa & Me and The Reptiles y FatGordon.

El Xtrafresh se iba a celebrar en diciembre del pasado año, pero finalmente se aplazó por la pandemia y llega con algun cambio en el cartel, ya que entonces contaba con la participación de Camela. ¿Cuándo? Mañana, desde las 16.00 h. ¿Dónde? Auditorio Parque de Fofó, Murcia ¿Precio? 18 euros Ahora llega con el dúo barcelonés Ladilla Rusa, formado por Tania Lozano y Víctor Clarés, dos amigos de toda la vida que han conseguido plasmar muchas de sus vivencias comunes en canciones improvisadas, compuestas entre birras, volviendo de fiesta o de resaca. Ellos mismos definen su sonido como «electropop costumbrista de extrarradio» o «rumba bakala». La modelo, cantante y actriz Samantha Hudson es otro de los platos fuertes del Xtrafresh, donde presentará Liquidación Total, un espectáculo que promete no dejar indiferente a nadie y en el que se mezclan estilos como el reggaeton, el pasodoble, eurodance con incluso algunos tintes de hyperpop y pcmusic. Con Don Flúor, uno de los DJ de referencia, la diversión también está asegurada para todos los espectadores que no falten a esta primera edición del festival, al igual que con el proyecto de indietrónica de Me & The Reptiles, toda una experiencia visual y auditiva.