La respuesta del público en la primera edición del Rock Imperium Festival ha hecho que dos tercios de las entradas disponibles ya estén agotadas.

La organización del evento ha agradecido "la increíble respuesta y las incontables muestras de cariño recibidas". Han hecho hincapié en que esta es la primera edición de un festival que "ha venido para quedarse en Cartagena, con la principal vocación de compartir y celebrar eso que tanto nos gusta: la música en directo".

El hecho de que el 65% de las entradas disponibles ya estén agotadas supone, en palabras de la dirección del Rock Imperium Festival, "un verdadero hito dado el enorme reto que implicaba anunciar el nacimiento de un festival de estas proporciones hace 9 meses, y augura un éxito sin precedentes para este milenario puerto".

Un cartel de altura

El nuevo festival cartagenero de rock y heavy metal internacional, el Rock Imperium Festival, contará con un cartel de nivel en su primera edición, que tendrá lugar el 24 y 25 de junio de 2022 en la Cuesta de El Batel.

Para el viernes 24 está previsto que pasen por el escenario del Rock Imperium Festival grupos de reconocido prestigio internacional como Avantasia, Black Label Society y Amorphis, además de Avatar, Leprous, Lacuna Coil, Sodom, Saurom, Dying Fetus, Rhapsody Of Fire, Belphegor, The Vintage Caravan, Midnight, Night Demon, Neonfly, Hitten Lándevir, Aversio Humanitatis, Injector y Turborider.

Un día después será el turno de que actúen en la Cuesta de El Batel: Scorpions, Whitesnake, Europe, Doro, Jinjer, Pain Of Salvation, Loudness, At The Gates, Jorn, Orden Ogan, Dry River, Eric Martin, Nervosa, Hjelvik, Celtian, 91 Suite, Silver Dust, The Dust Coda, Manticora, Eternal Storm y Scarecrow Avenue.