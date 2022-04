Los ubetenses Guadalupe Plata -un premio Ojo Crítico, otro Impala y varios de la Música Independiente-, autores de seis álbumes llenos de blues crepitante, psychobilly lisérgico y surf de ciencia ficción, llevan desde 2007 actuando en todos los sitios imaginables. Han girado por Reino Unido, Europa, Sudamérica y EE UU, y son capricho confeso de Iggy Pop. Su música suena en series de televisión como Shameless y How to Make it in America, y su nuevo disco, The devil can’t do you no harm (2020), lo comparten con el cantante estadounidense Mike Edison -que formó parte de The Raunch Hands junto a Mike Chandler y Mike Mariconda, sobrevivió a GG Allin y a Kike Turmix, y es íntimo de Jon Spencer-.

Ya hicieron algo así con el armonicista Walter Daniels. Devil can’t do you know harm se resume, según ellos, en una frase que dicen los alfareros en Úbeda cuando cierran el horno: «Que el señor te quite lo que te sobre y te ponga lo que te falte». ¿Cuándo? Hoy, 23.00 horas ¿Dónde? Sala Spectrum, Murcia ¿Precio? 15/18 euros Así se cocieron los oscuros espirituales de Mike Edison, barnizados con ecos de Hound Dog Taylor, Captain Beefheart o Bo Diddley. Comparten cartel con Guadalupe Plata los murcianos Pelacats -Tigre Suave y Ocelote de Amor, alter-egos de Javi (MDH, Pedriñanes 77) y Nacho (Pepsicolos, Llueve, capullo!)-, un dúo punk murciano que destaca por la fiereza de sus composiciones y la mordacidad de sus letras. Sus himnos valen para cantar borracho, poguear y en general cualquier cosa que no sea estarse quieto. Grabaciones Vistabella les reeditó su primera referencia.