El festival Warm Up Estrella de Levante anunciaba este jueves los disyoqueis del Escenario Dancefloor, informaban desde la organización. «Buffetlibre, Carrie Palmer, Don Flúor, La Résistance y Me & The Reptiles son algunos de los nuevos confirmados, que compartirán escenario con Krystal Klear o Pional, entre otros», indican en un comunicado.

Diez nuevos nombres que se suman al cartel del festival y que actuarán en los otros tres escenarios, como Bastille, Izal, Digitalism, Fangoria, Lori Meyers, Miles Kane, Rigoberta Bandini o Mura Masa, entre otros. «A falta de un mes para la apertura de puertas, las entradas de día y los abonos de dos días están a punto de agotarse con menos de 1.000 unidades a la venta», detallan los impulsores del evento.