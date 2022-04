Dani Fernández: "Nosotros no podemos hacer más que intentar dar visibilidad al ‘no a la guerra’, porque estamos horrorizados"

Dani Fernández está viviendo un gran momento. Su segundo disco, Entre las dudas y el azar, compuesto a medias con Yarea, que también es su pareja, fue número 1 en ventas en la primera semana de su publicación (actualmente se mantiene en el top 20). Embarcado en la gira Plan fatal llenando recintos y con todo ‘sold out’, pasará por las principales ciudades españolas, entre ellas este viernes y sábado en la sala REM de Murcia. Se trata de la gira más ambiciosa en cuanto a aforos y producción, y le acompaña su banda al completo.

Hola, Dani, ¿que tal? Supongo que encantado de la vida.

Pues, mira, estoy muy feliz. No sé si será mi mejor o mi peor momento, pero lo que sí sé es que estoy muy tranquilo, haciendo las cosas con mucha cabeza y mucho corazón, que yo creo que la mezcla es lo mejor para que te vaya bien en esta carrera tan difícil que es la música, así que estoy contento y feliz.

Tú siempre con las dudas. No sabes si es tu mejor momento, pero ¿te lo esperabas?

No me lo espero. Cuando saqué un disco, cuando saqué esta gira, a la venta se ponen muchísimas entradas, y teníamos unas expectativas de por lo menos pasárnoslo bien y disfrutar de la gente que viniera. Nunca pensamos que lo íbamos a agotar todo. Se han agotado todas las ciudades, y eso a mí y a todo el equipo nos da un plus de energía para seguir currando, pero yo creo que es muy importante no tener unas expectativas tan grandes y luego no conseguirlas, porque eso también hace que las cosas no sean tan especiales. Nosotros nos vamos poniendo metas que nos va sorprendiendo; eso hace que tengamos esta energía.

Dentro de ese equipo está también Yarea, que ha compuesto contigo el disco, y participa también en algunas canciones. ¿Cómo ha sido trabajar juntos?

Desde el principio nos adaptamos muy bien a la hora de componer; ella sabe muy bien lo que yo quiero. Empezamos al principio de forma que no estaba pensado, por así decirlo, y a lo tonto está coescribiendo todos los temas conmigo, y es que ella me entiende muy bien, a nivel de letra se expresa my parecido a mí, y cuando tienes a alguien cerca que es capaz de poder leerte la mente prácticamente, lo tenemos que aprovechar, y por eso yo le agradezco todo el trabajo que hace a mi lado.

Este segundo disco, Entre las dudas y el azar, ¿de qué trata?

Tiene un poquito más de luz que el anterior. En el anterior estábamos en un momento complicado de mi vida cuando me puse a escribir, y yo creo que era cuando peor estaba a nivel emocional y profesional. Ahora nos encontrábamos en un punto diferente, a nivel personal y profesional. Habla de historias que nos pueden pasar a todos: de amor, desamor, desgaste, inseguridades, pero es muy importante dejarte llevar por lo que realmente quieres contar a la gente y que tenga mucha verdad. Habla de la verdad, de todo lo que yo he sentido en algún momento de mi vida, y lo he dejado llevar.

Cuando acabó Auryn llegaste a tener dudas de si te ibas a seguir dedicando a la música.

Sí, pasé por un momento muy delicado de mi vida. Prácticamente tenía ya una vida formada, con mi trabajo, con mi pareja de entonces, y todo termina. Mi vida en lo personal y en lo profesional se tambalea, y entonces tengo que sacar fuerzas de cualquier forma, y llegué a dudar si esto volvería otra vez a lo mismo, porque la música es muy difícil. No puedes bajar los brazos en ningún momento. Me llené de dudas e inseguridades, y seguimos luchando con ellas actualmente, pero de una forma diferente.

¿Fue muy difícil de gestionar la ruptura de Auryn?

Yo creo que, sobre todo por la edad, ese tipo de cosas fueron difíciles, porque te llegan de repente, y ya tenía un proyecto de vida en mi cabeza y tenía las cosas claras ya. Tenía una hipoteca… En ese momento llegué hasta a casi quedarme sin ahorros, y es muy difícil gestionar qué quieres a nivel profesional, por dónde quieres ir, qué música quieres hacer y, sobre todo, que tenga verdad, porque soy una persona que se mueve mucho con el corazón, y que intenta siempre dejar lo que tiene dentro en sus canciones. Necesitaba encontrar mi sitio perfecto, y eso fue lo más difícil.

¿La fama cuesta? ¿Hay que pagar un alto precio por ella? ¿Hay cosas de las que no te sientas orgulloso?

En muchas cosas sí. En lo personal hay que pagar bastante precio. Cuando viví todo lo que viví con mi grupo, aprendí mucho de qué es lo que tenías que enseñar de tu vida, porque tenemos familia, amigos, gente a nuestro alrededor que no tiene nada que ver con tu vida profesional, y lo tienes que dejar a un lado, y nosotros por ejemplo en la banda mostrábamos demasiado de nuestro día a día, y aprendí mucho de eso. Por eso ahora en todo lo que son redes sociales, mi vida privada intento mantenerla lo más alejada posible.

Ahora me imagino que tú, vosotros, habréis podido recapacitar sobre ello.

Sí, ha pasado mucho tiempo, y con eso aprendes muchas cosas. Una de ellas es saber qué es la música que quieres, o por lo menos saber que a partir de ahora ya va a ser todo lo que tú quieres lo que vayas a hacer, que no haya factores externos que intenten convencerte. Claro, como empezamos muy jóvenes, nos hemos dado cuenta de muchas cosas en el camino, y creo que eso le ha pasado también a mucha gente, aunque no haya sido en una banda. Con el tiempo vas sabiendo gestionar muchas cosas que antes no sabías.

Volviendo al último disco, también has incluido un homenaje a Supersubmarina. ¿Qué te vincula a ellos?

Admiración total. Soy y he sido muy fan. Es mi grupo favorito. Lo que me motivó a ello es la impotencia que yo creo que comparten los aficionados y los fans de Supersubmarina conmigo de saber que ya no pueden tocar y que les echamos mucho de menos en los escenarios. Empecé a ver una posibilidad de hacer un homenaje a Supersubmarina, a todo lo que han conseguido, y desde el respeto, desde el cariño, quise hacer una versión. En el directo cuando la estoy tocando es como si fuera parte de ellos, y no sé, es una canción muy especial.

Creo que tienes un vínculo especial con Murcia. ¿Tienes muchos amigos aquí?

Un montón; parte nosotros vivimos en Cartagena habitualmente. Cuando tengo que trabajar vivimos en Madrid, pero ya nos hemos quedado en Cartagena porque para mí es una ciudad increíble, un clima, una gente increíble, y tengo un montón de amigos músicos que son de Murcia: Funambulista, Trashi, Arde Bogotá, que son de Cartagena como nosotros, Viva Suecia… Hay un montón de músicos. Yo siempre he dicho que Murcia es tierra de músicos y de gente que le gusta mucho la música, así que yo en mi salsa.

También lo es el concierto en el que vas a participar el 6 de abril: Unidos por la paz, Ucrania en el corazón. ¿Cuál es tu posición respecto a la guerra?

Por supuesto estoy totalmente en contra de todo tipo de violencia, de guerras, y desde nuestra posición estamos muy horrorizados de todo esto. Yo creo que no aprendemos del pasado. Nos ha sorprendido. También, claro, nosotros no podemos hacer más que intentar dar visibilidad al ‘no a la guerra’, que ya cuando yo era pequeño lo vi como un movimiento muy grande de todos los españoles, y eso es lo que tenemos que hacer, dar visibilidad al no a la guerra, no a la invasión, no a la violencia. Las cosas se tienen que solucionar hablando y no de esta manera. Hay que parar este tipo de cosas. No soy capaz de creerme que lleguemos a estos momentos, a estas cosas.