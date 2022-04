Aló Presidente: "Es más interesante siempre hablar en las letras de lo que hay en el borde y en el margen"

El festival Microsonidos de Murcia presenta esta noche en La Yesería a los murcianos Aló Presidente en un doble cartel junto a Detergente Líquido, banda gaditana de pop luminoso y sin artificios, guitarras limpias y melodías frescas y pegadizas. Aló Presidente arrancaron motores en 2019 bajo el nombre de Viva Honduras. Vuelven a la carga un año después de su debut (¿Qué tal, mortal?) lanzando un nuevo EP con el que se han estrenado en el sello Grabaciones Vistabella: Sucede porrazo (producido por Paco Loco), precedido por el single La hiperconectividad (según San Juan), una canción de power pop sobre un marginado que, en clave mesiánica y por diversos avatares del destino, acaba convirtiéndose en ídolo de masas. Vistabella es Olympia, y Calvin Johnson se pasea por la plaza de los Patos. La Opinión habla con Juan y Rodri, dos de los componentes de la banda sobre su nuevo trabajo.

¿Qué tal? ¿Hiperconectados? Menudo temazo. Ya lo presentasteis en febrero, y marca el inicio de una nueva etapa del grupo.

Juan: Sí, nació en un momento crítico, creo yo, bastante sintomático de lo que somos.

¿Cómo surgió este avance de vuestro nuevo EP?

J.: Es bastante curioso, porque yo creo que está desde el principio, de cuando empezamos. De hecho la tocamos en el primer concierto que dimos, en el primer CreaMurcia en que participamos, y por entonces Rodrigo estaba viviendo en Alemania, y el resto de la banda estábamos aquí en Murcia, y la fuimos componiendo a distancia básicamente. Teníamos los acordes, la melodía, la letra, y en el ensayo fuimos haciendo la canción. Rodrigo hacía los arreglos de guitarra a distancia. Fue aterrizar de Alemania, probarla, ver que funcionaba, y la tocamos al día siguiente. Desde entonces la hemos seguido tocando en todos los conciertos, y es de las que mejor respuesta tiene. Yo creo que ha quedado muy guay.

Este EP se abre con una fantástica introducción, Che la festa cominci, dando paso a Mamá, sin dientes, que abre propiamente el disco. ¿Cuál era la idea?

Rodri: Esa intro nació de las canciones que nacen en el local en el momento de la improvisación. Nos gustó mucho lo que sucedió, y pensamos que era una muy buena forma de empezar, que anunciaba un concepto de algún modo, como un abrirse el telón. Estábamos grabando, y Alicia, que habla muy bien italiano, se estaba leyendo un libro de un autor que le gusta mucho [Niccolò Ammaniti] que se llama Che la festa cominci. Nos faltaba algo, estábamos pensando qué hacerle a la canción, y a alguien se le ocurrió la idea de que Alicia leyera en italiano. Nos pareció genial y así lo hicimos. Creo que quedó muy bien.

En Sucede porrazo subís el tempo. Muestra de ello es Inesperadamente crujiente. ¿A qué alude la canción?

J.: Cuando llegó al estudio tenía otro título: Toy story, y es que cambió radicalmente. Lo que tiene respecto a la idea primigenia es la letra y más o menos la melodía. Se hizo necesario buscarle un título nuevo, y fue casi improvisado. No nos poníamos de acuerdo, y de repente a Paco Loco le salió un anuncio de un agua, y el slogan era ‘Inesperadamente crujiente’. Y así le pusimos; fue una canción que se cambió por completo allí, en cuestión de un día. Aunque no lo parezca, es una canción muy Beatle en todos los arreglos. La guitarra de Rodrigo no puede ser más Harrison, los teclados también tienen una especie de crescendo. Los arpegios finales son muy Quimi Portet, parece un poco El último de la fila. Particularmente, creo que es mi favorita por la cantidad de arreglos que tiene y por lo sorpresivo que fue encontrarnos con esa canción.

Parece que se ha perdido un poco el equilibrio entre la psicodelia, el punk y el dreampop; os habéis escorado más hacia lo primero.

R.: Sin embargo, el estilo del dream pop, sin encasillar el sonido necesariamente, creo que es un barniz general de esta banda. El hacer de los 90 en general.

Lo que sí que no se pierde es el punto de acidez, de ironía, de mala leche en vuestras letras.

J.: Esta canción concretamente es un poco surrealista porque es una historia en la que no hay una relación causa-efecto, simplemente van sucediendo acontecimientos, y el que lo está contando no termina de entenderlo. Tomaba como referencia las canciones estas más narrativas que tiene Dylan, que empieza a hablar y hablar y no tiene principio ni final. Son cosas que van sucediendo y no tienen lógica. Es un poco también la perspectiva de todo el disco. El disco, ahora que lo veo a toro pasado, tiene un hilo conductor, y es una posición en el mundo ajena a lo que sucede. Particularmente me parece más interesante siempre hablar de lo que hay en el borde, en el margen, que en el centro, y eso es el común denominador del disco.

Parece que habéis optado por la fórmula de ir publicando EP periódicamente, pero todavía no os habéis enfrentado a un LP. También parece que los tiempos lo marcan en ese sentido.

J.: Es verdad, yo soy un romántico del disco y me gustaría hacer un LP, pero las condiciones son las que son; no nos dedicamos por desgracia a esto, es difícil compaginar la vida personal y laboral con el grupo, entonces nosotros hoy por hoy no somos capaces de componer más de 4 o 5 canciones al año. A mí me encantaría sacar 10, pero es lo que hay. Sí que es verdad que los tiempos están cambiando, y aunque sean solo 5 canciones, no tengo la sensación de que sea un disco aperitivo. Es un EP con vocación de disco.

¿Cómo es esa perspectiva después de haber terminado de grabar, esperar a que el disco salga adelante? Solo habéis ofrecido un anticipo, La hiperconectividad, hace aproximadamente un mes.

R.: Es complejo. Por un lado está bien porque te permite analizar lo que has grabado con la mente fría. En el subidón del estudio estás demasiado cerca, y los árboles no te dejan ver el bosque. También, a mí me pasa que cuando estamos en el estudio quiero seguir en el estudio eternamente; grabaría cada mes.

El título de Sucede porrazo, con todo lo que tiene de ‘punch’, de aguerrido, se ajusta muy bien al contenido de estas cinco canciones, y habéis publicado un nuevo videoclip.

J.:Sí, el de la última canción (Los pajarillos).

R.: Musicalmente, a mí es posiblemente de las que más me gustan. Tiene unas partes que hemos conseguido hacer que vaya in crescendo todo el rato, y de algún modo, en el sonido y en la progresión armónica, es una buena canción.