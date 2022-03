Steve Vai y Vintage Trouble protagonizarán la edición más guitarrera del Jazz San Javier

Tras una edición eminentemente nacional y marcada por la covid –la pasada, la vigésimo tercera–, el Festival Internacional de Jazz de San Javier regresa este verano (en concreto, para las tres primeras semanas de julio) y lo hace con todo: con las mismas o incluso más fechas que los programas prepandemia; sin, a priori, restricciones de aforo ni sanitarias (aunque habrá que estar pendientes de la normativa vigente en cada momento), y con un cartel a la altura de la leyenda de una cita que es referencia del género en nuestro país. Al menos, eso se desprende del avance que la organización (el Ayuntamiento de la localidad costera) hizo público este miércoles durante una rueda de prensa celebrada en el Museo Municipal. Y es que el director del festival, el también concejal David Martínez, adelantó la que va a ser, sin duda, una de las ediciones más guitarreras de la historia del festival; un planteamiento que estará avalado con la presencia sobre el escenario del Parque Almansa de nada menos que Steve Vai, para muchos, «uno de los diez mejores guitarristas del rock». El neoyorquino regresará cinco años después de su última visita a San Javier para presentar su nuevo disco, Inviolate (2022).

Pero el estético músico estadoudense no será el único encargado de defender las seis cuerdas sobre el escenario del festival (del que La Opinión es medio oficial). En el emblemático audiotorio al aire libre de la localidad también actuará este verano la formación angelina Vintage Trouble, una banda definida por su propio cantante (Ty Taylor) como lo que ocurriría si James Brown cantara con Led Zeppelin. «Una mezcla de soul, rock and roll y blues muy bailable que seguro protagoniza una de las noches más divertidas del festival», añadió Alberto Nieto, histórico director del Jazz San Javier que, tras veintitrés años al frente del proyecto, se echó a un lado para la edición de 2021 con motivo de su jubilación. Sin embargo, su ausencia no ha durado mucho... «Alberto morirá con las botas puestas», bromeó David Martínez. Y es que el veterano programador ha ejercido nuevamente de asesor y, consecuentemente, fue él el encargado –como es tradición– de desgranar ante la prensa el resto de propuestas del festival.

Eso sí, de momento, y a fin de mantener la sorpresa, solo se han desvelado cinco conciertos (incluidos los de Steve Vai y Vintage Trouble). Así, y siguiendo la tónica de los anteriores –aunque, en esta ocasión, desde una vertiente más puramente jazz–, también figurarán en el cartel de esta edición los guitarristas norteamericanos Peter Berstein y Mark Whitfield, que serán protagonistas de una de las producciones exclusivas del festival. La idea –explicó Nieto– era poner frente a frente a dos de las grandes figuras del género en Estados Unidos con la misión de recrear «el ambiente que se creaba en los tríos de Wes Montgomery», el más recordado entre los guitarristas de jazz. El concierto, de hecho, se ha titulado Todos recordamos a Wes, en alusión a una canción de Stevie Wonder.

Terell Stafford estará acompañado por el Bruce Barth Trio y la joven vocalista británica Sara Dowling

Por otro lado, el otro gran instrumento de esta edición será el piano, y Nieto reconoció que, con esta otra vertiente del programa, ha cumplido con un viajo anhelo: traer a España al joven Emmet Cohen. «Iba a venir a la edición de 2019, pero se nos quedó por el camino...», lamentó el exdirector del Jazz. Sin embargo, este verano le verá por fin sobre las tablas del Parque Almansa haciendo gala de su capacidad para «recoger toda la tradición musical de los Estados Unidos, con el boogie-woogie de Fast Waller y, al mismo tiempo, el jazz clásico de los años sesenta y setenta. Os digo esto y pensaréis que tiene 80 años –añadió Nieto–, pero tiene 31. Es un fuera de serie», insistió el técnico, quien recomendó la escucha de su álbum en directo Dirt in Detroit (2018), «especialmente el último tema de despedida».

Y como tampoco puede faltar un gran trompetista norteamericano en el Jazz San Javier, el último nombre del cartel (de momento) es el de Terell Stafford, uno de los tres grandes herederos de Wynton Marsalis (junto con Nicholas Payton y Roy Hargrove). «Teníamos muchas ganas de tenerlo por aquí y, por si fuera poco, estará acompañado por un grupo de lujo, el Bruce Barth Trio», explicó Nieto, quien también adelantó que durante este concierto se contará como artista invitada con Sara Dowling, una joven cantante británica que actuará en la última parte del show.

Una edición con «sorpresas»

En cuanto al resto de bandas y artistas que compondrán el cartel definitivo, David Martínez anunció un festival «cargado de sorpresas. Pero no solamente en relación con la programación principal, sino también en lo referente a las actividades paralelas», explicó el director. En este sentido, el principal responsable del Jazz San Javier confirmó, un año más, los conciertos de calle (en el centro de la localidad, pero también en La Manga del Mar Menor y en Santiago de la Ribera), así como la inclusión de «un nuevo producto de música en zonas ajardinadas del municipio» que dará especial protagonismo al Conservatorio y a artistas locales como la vocalista Dora Helena.

Entre las actividades paralelas, se ha previsto un ciclo de actuaciones en zonas ajardinadas del municipio

Por su parte, el alcalde, José Miguel Luengo, mostró su satisfacción ante la posibilidad de anunciar una edición con la que el festival «vuelve a la normalidad» después de dos años «muy complicados». «Pero San Javier siempre ha estado ahí. Y en momentos recios, duros, difíciles, como los que hemos vivido, este municipio ha seguido apostando por las artes escénicas», recordó el regidor. «Porque creemos firmemente –añadió el primer edil– que la cultura es medicina para una sociedad que necesita abrir el foco, elevarse», y qué mejor que a través de un festival que fue declarado de Interés Turístico Internacional.

El cartel

El acto también sirvió para desvelar la imagen de esta vigésimo cuarta edición del Jazz San Javier, cuyo diseño ha corrido a cargo del vallisoletano Juan Pablo Celestino, mejor conocido en el mundo de la ilustración como Dr. Juanpa. Según desveló David Martínez durante la rueda de prensa, la Concejalía de Cultura contactó con él tras conocer su trabajo para la última gira de The Jayhawks, que abrieron el festival el año pasado. «Tenía experiencia previa en cartelería relacionada con el jazz –he hecho cosas para algún club de Nueva York, para el ciclo ‘Black is Back’ de Madrid–, pero esto suponía dar un gran salto», explicó el creativo, quien se refirió a esta cita como una de las más «importantes» del panorama e insistió en su voluntad de «hacer algo a la altura». Así, el artista castellano, con un estilo cartoon perfectamente reconocible –con claras influencias de la animación de los años sesenta y setenta–, ha apostado por construir una estampa clásica del festival: una vocalista negra vestida –en homenaje a grandes voces como las de Ella Fitzgerald y Nina Simone– protagoniza la escena junto con un percusionista y el clásico contrabajista de jazz. Todo ello, sobre un fondo azul estrellado en referencia a las noches de concierto en el Parque Almansa.