Hay que reconocer que la década de los ochenta en todas las artes fue un cúmulo de inventiva, descubrimiento y satisfacciones. El boom de las añoradas revistas de cómic, en nuestro caso, vio la llegada de obras y autores que eran un soplo de aire fresco en el nuevo panorama gráfico. Las publicaciones del editor Josep Toutain recogieron buena parte de esas firmas, una de ellas fue la de Richard Corben, por aquel entonces un joven americano que daba sus pasos en el underground pero con un excepcional potencial que vio, enseguida, el editor y, además, agente, captándolo para sus publicaciones con un encargo directo como fue este Mundo Mutante en el que con un dibujo redondito y amable y unos guiones sencillos creó todo un mundo apocalíptico por explorar. Pero fue el maridaje con Strand lo que hizo que la idea tomara fuerza y forma, otorgándole una fama inusitada entre los lectores lo que propició, tiempo después, una segunda parte bajo el título: Hijos del Mundo Mutante. Años después, la serie fue remasterizada y recoloreada para convertirla en lo que, el autor, tenía en mente pero el mercado le obligó a tergiversar con añadidos infumables y retoques vergonzosos. Esta es la recopilación que nos ofrece ECC en una cuidadisima edición con multitud de material extra y presentada en una funda de plástico rígido transparente. La obra definitiva de un recordado maestro del cómic tan humano como gran profesional.

El buen salvaje

El camino gráfico del buen y civilizado salvaje, por excelencia, del mundo Marvel sigue su curso en un nuevo volumen que recopila la mayor parte de esta serie datada entre 1982 y 1983. Tras una incursión en un mundo aún más interno y remoto que la propia Tierra Salvaje, ese oasis en la Antártida protegido por una barrera de energía creada por los extintos Atlantes, ahora le toca el turno de regresar al mundo de la civilización. Lo hará, no por su interés sino para ser curado de una bala alojada en su cráneo. Las aventuras se vuelven más Marvel con la aparición de Spiderman y algún villano de su entorno. No obstante el interés de estas historias radica en una mayor intensidad en cuanto a los elementos sentimentales donde veremos a Kazar y Shanna, su compañera, llegar a extremos críticos por culpa del aburrimiento que genera el tiempo de pareja, y eso en un lugar idílico y peligroso como esta tierra salvaje, y lo casquivano y huelebragas que resulta el tal Kazar que se tira tras cualquier fémina sin pensárselo mucho. Cosas de los guionistas que buscaban crear estereotipos estrambóticos para conectar con nuevos tipos de público lector. Los extras de este volumen son escasos aunque hay que alabar que se hayan respetado los fotomontajes humorísticos protagonizados por la redacción de Marvel poniendo cara a muchos de los autores y técnicos del momento como Chris Claremont o Bruce Jones. La parte gráfica recae especialmente sobre los hombros de Brent Anderson, Val Mayerik, Ron Frenz o Armando Gil.

Empíreo para millonarios

El mundo perfecto creado para el confort y la complacencia de los más pudientes, una isla flotante y artificial navegando por aguas internacionales del Golfo de México, donde los más ricos pueden hacer lo que les venga en gana. Pero, ojo, no basta con ser millonario, hay que ser mucho más o te quedas fuera y si los negocios se descuadran y la liquidez también, directo a la calle. Don dinero en estado puro. El resto de personal es de seguridad y servicios, estos últimos prescindibles y utilizables para cualquier capricho. No hay escapatoria porque, hasta los más desgraciados ven en la comodidad y los regalos un collar de esclavitud placentero. Y el más rico de todos, nada menos que un perro al que el dueño le dejó su inmensa fortuna y preside la isla, siendo su ladrido la dirección de esta sociedad. Cosa de locos. Pero todo tiene su antagonista y allí llega, con artes vengativas y suplantación de identidad, un tipo que pretende matar a la cúpula dirigente. La misión no pasa de la puerta y es detenido y torturado, parece que no existe pena y castigo para un billonario. Una metáfora muy crítica de nuestro mundo tan materialista, apegado al capitalismo más agresivo que convierte al hombre en lobo para el resto de hombres. Una fortaleza de la opulencia para segregarse de un mundo que está moribundo por causa de ellos mismos y que camina hacia el suicidio final de la raza sin querer ponerle freno mientras se embelesan con su cifra bancaria.