El mundo clásico, en todas partes

Esta semana insólitamente lluviosa en Murcia se iniciaba con el Día Internacional de la Poesía —pocas cosas más poéticas que la lluvia y más vivificantes que el agua, cuyo día mundial se celebró el martes 22, conmemoración a la que esta vez nos hemos unido de forma literalmente inmersiva— y terminará mañana con el Día Internacional del Teatro al que se ha rendido homenaje en la Universidad desde el lunes en el Festival Internacional Teatro Joven Murcia FESTUM, espacio de encuentro e intercambio que responde a las inquietudes y a la vocación internacional de las dos entidades organizadoras, la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y el Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, y que este sábado se se clausura en el Teatro Romea. También hoy, a las ocho, la compañía sevillana Tríade Teatro representa bajo la dirección de Miguel Cegarra en el Teatro Villa de Molina el monólogo teatral Casandra de la dramaturga murciana Diana de Paco Serrano, magníficamente interpretado por la actriz Marina Miranda.

El Instituto Cervantes celebraba el lunes su 31 cumpleaños, en una semana que en su día se significó con la incorporación a la RAE de dos poetas de reconocidísimo prestigio como fueron y son Antonio Machado (en 1927 fue elegido académico aunque debido a las circunstancias políticas nunca llegó a ocupar la silla V que le correspondía) y Ángel González, que sesenta años después, en 1997, tituló su discurso de ingreso «Las otras soledades de Antonio Machado» tributándole así merecido reconocimiento al que en su opinión fue el poeta español más importante del siglo XX.

También se ha cumplido un nuevo aniversario de la firma de la Real Orden que en 1915 daba inicio a la fundación moderna de la Universidad de Murcia, que, como recordábamos la semana pasada en la Jornada alfonsí en la UMU, tuvo sus inicios remotos, cuasi legendarios, hace 750 años, en 1272, como figura en el escudo de la Universidad, en la madraza de Al-Ricotí, su primer rector, a quien Alfonso X encomendó su organización. Precisamente un día como hoy en 1244 los reyes Jaime I y su después yerno, el antecitado Alfonso X, firmaron el tratado de Almizra para fijar de forma estable los límites del reino de Valencia, anteriormente violados por parte de una y otra corona, vulnerando los pactos precedentes tanto la de Aragón como la de Castilla.

Volviendo al presente, 778 después de aquel pacto de paz (valga la redundancia implícita), el 22 de marzo las tropas rusas han hecho prisionero a un español en la guerra que (perdón aquí por el oxímoron) se vive en Ucrania, violando unilateralmente toda legitimidad: Mario García Calatayud, valenciano jubilado de 74 años que desde hace siete se viene dedicando a labores humanitarias en dicho país.

Como demuestra a diario la Historia, a menudo retrocedemos, si no caminamos en círculos y con los ojos tapados, en un absurdo juego de la gallina ciega. No deja de ser curioso que, siendo así las cosas, se cuestione la utilidad de los estudios humanísticos. Las Humanidades, la Cultura, las Artes, sirven, y no me canso de decirlo, para construir desde el espíritu. Para contribuir a aportar estratos que nos proporcionen solidez y firmeza en medio de la destrucción de la que a menudo somos testigos. A que el horror no se adueñe de nosotros en medio de situaciones catastróficas y devastadoras de cualquier tipo, a veces inevitables, y con frecuencia ajenas a nuestra voluntad, y a que, cuando estas se dan, seamos capaces de reconducirlo convirtiéndonos en creadores o siendo capaces de apreciar actos creativos y a identificarnos con ellos, o a extraer lecciones que nos ayuden a mirar hacia delante, o incluso, por qué no, a evadirnos.

El Departamento de Filología Clásica de nuestra Universidad ha visto consolidadas dos plazas de profesorado contratado doctor esta semana en las personas de María Ruiz Sánchez y Josefa Fernández Zambudio, que desde hace años ejercen una impecable labor docente e investigadora en el mismo, en dos actos académicos que también han puesto sendas piedras blancas en mi calendario los días 21 y 22 de marzo.

Dejando aparte la garantía de continuidad necesaria que supone para nuestros estudios la ratificación de su incorporación estable, estos actos, en los que me congratulo de haber participado, han sacado a la luz el admirable cursus honorum de sus respectivos curricula y, con el acierto de los temas y enfoques elegidos para ponerlo de relieve (nada más y nada menos que Virgilio y Ovidio), evidencian una vez más que el mundo clásico no está muerto, sino que se encuentra en plena efervescencia, y que el adjetivo ‘antiguo’ no es limitador ni peyorativo, como muestra su innegable actualidad, pues forma parte de la savia de todas las artes sin excepción y les da sustento desde su misma base.

Las candidatas apuntalaron en sus brillantes intervenciones esta realidad incuestionable, que contrasta con lo injustificado del progresivo arrinconamiento de los estudios de latín, griego y cultura clásica en la educación secundaria.

La Leda de rhapsodyca (Aida Garrido) me mira de soslayo desde la inmovilidad a que la obliga la pintura mural que la retiene, y me habla mientras me dirijo el miércoles al aulario de la Merced bajo la lluvia persistente que provoca a su vez una perfumada nevada de flores de azahar a mi paso. Allí me espera una docena de alumnos de cuarto curso del Grado en Filología Clásica dispuestos —aunque aún no lo saben— a enfrentarse al Séneca más trágico, el que da voz a la filicida Medea, titubeante mientras trama la atrocidad del crimen contra sus propios hijos. Cor pepulit horror (el horror ha conmovido mi corazón), comienza diciendo en el pasaje seleccionado. El ser humano es contradictorio en esencia.

Vuelvo a pensar en la omnipresencia de nuestros referentes clásicos, y concluyo que su utilidad radica precisamente en su condición de espejo, en su facultad de proporcionarnos claves para avanzar, para no reincidir en los errores, o para darnos cuenta de que lo hacemos cuando es el caso. No son un lastre que nos ata, sino un instrumento de libertad. De nosotros depende extraer las enseñanzas que nos hagan progresar como seres humanos.

La doctora Carmen Sánchez Mañas, nuestra benjamina en la plantilla del profesorado, ofreció el lunes a los alumnos (a mí entre ellos) una excelente lección de Historia de Grecia. En apenas dos horas condensó magistralmente los hechos más célebres que jalonaron el período helénico clásico, y nos introdujo en el fragor de las batallas que enfrentaron a griegos con persas en las guerras médicas, y a griegos con griegos (atenienses y espartanos, con sus respectivos aliados) en las del Peloponeso, auxiliada con imágenes que nos situaban en el contexto geográfico y con el apoyo de los conocimientos y el entusiasmo que destilaban sus palabras certeras y precisas, clarificadoras. Un auténtico regalo.

De la raíz indoeuropea *pak-, que significa ‘unir’ derivan tanto ‘paz’ (pax), como ‘pacto’ (pactum). Paciscor, por su parte, significa literalmente ‘hacer un trato’ y tiene que ver semánticamente con ‘acordar’, esto es, sintonizar los corazones para confluir en el entendimiento preciso para alcanzar el trato amistoso.

Cor pepulit horror, escribe Séneca. Y doce corazones al unísono se sumergen en los versos latinos de su Medea para escuchar lo que nos sigue diciendo el filósofo cordobés que tan bien conoce el alma humana y que pese a todo será víctima de su ilustre pupilo, el nefasto emperador Nerón, con quien llegará a su fin la familia Julio-Claudia, primera dinastía imperial romana, en un diálogo permanente mientras el mundo continúa girando.

Casi 2000 años después la doctora Diana de Paco, profesora del Departamento de Filología Clásica de la UMU, nos trae a Casandra para que el público participe de su tragedia y se solidarice con su grito de inconformismo y libertad. El mundo clásico es un tesoro, sí, pero no oculto en el fondo de un arcón. Está ante nuestros ojos undique. En todas partes.