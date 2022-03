Fundamentales en el surgimiento de la música alternativa en nuestro país, Vancouvers regresan a los escenarios tras la cancelación de su vuelta en octubre, cuando Marta se fracturó el codo en una desgraciada caída. Recuperada ya, tocarán este viernes en Microsonidos junto a Bigote Chino. En estos conciertos (y sólo en los conciertos) estará a la venta la edición física en CD de Before you hit the ground, con las cuatro canciones nuevas que han registrado desde su retorno en 2019. Música alternativa (en el sentido anglosajón) a lo establecido, al mainstream. Siempre se ha dicho de ellos que llegaron «demasiado pronto», se adelantaron. Probablemente sea cierto, pero quizás también fueran demasiado pop para el punk y demasiado punk para el pop, porque se movían entre el punk de Hüsker Dü, The Saints o Replacements y el pop de Big Star o REM.

¿Cuándo? hoy, 23.00 horas ¿Dónde? Sala Spectrum, Murcia ¿Precio? 15/18 euros