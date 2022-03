No estamos debidamente educados para el amor». Así lo resume el actor Javier Gutiérrez, que mañana llega al Teatro Capitol de Cieza encabezando el reparto de la obra Principiantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor?, la adaptación de Juan Cavestany –bajo la dirección de Andrés Lima– de uno de los relatos más conocidos de Raymond Carver.

El laureado intérprete astuariano, junto con Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo, hace un repaso por dos historias que hablan de amor para concluir que «es algo que nos interpela a todos, porque quién no se ha enamorado alguna vez, quién no ha perdido al amor de su vida, o ha dejado pasar un tren, o está con una persona a la que no ama», relata Gutiérrez, convencido de que «no sabemos gestionar el amor, no estamos educados para ello».

Por eso, la trama que representarán este sábado necesita de «un público de espectadores activos. Es una función que de alguna forma hace reflexionar a los espectadores a través de dos parejas: una más veterana con una relación más tóxica y otra pareja joven que vive la primavera de su amor». Un relato con el que «te das cuenta de que el amor es un terreno de inseguridades, de miedo, da igual que tengas veteranía o seas novato: siempre que llama a nuestra puerta lo recibimos con reticencia.