«Adivina quién acaba de regresar: aquellos chicos de mirada perdida que han estado fuera. No han cambiado nada», cantaban Thin Lizzy en aquel gran himno que fue The boys are back in town. Pues con esa vibra vuelven mañana a la REM Fenómenos Extraños, una banda que seguía la línea marcada por Ramones, Siniestro Total y Los Nikis. Ahora llevan una vida ordenada, se nos muestran en sus quehaceres domésticos, pero mantienen su pasión por el fútbol (la simbiosis música-fútbol y la literatura austrohúngara es su receta). Pero se puede esperar cualquier cosa de ellos; son sencillamente geniales. Los Fenómenos eran chavales de instituto con los que llegó a grabar Manu Chao, pero no lucían imperdibles ni candado de bicicleta; vestían zaragüelles, enarbolaban banderas murcianistas y no hacían demasiado caso a la consigna del ‘No Future’. Ni una fisura en su contagioso entusiasmo, tan necesario en estos tiempos. Ante todo mucha calma.

¿Cuándo? Mañana, 22.15 horas ¿Dónde? Sala REM, MURCIA ¿Precio? ENTRADA LIBRE