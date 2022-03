Los alumnos del colegio bilingüe Monteagudo–Nelva de Murcia han recibido los certificados de los exámenes de Cambridge, títulos referenciados al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

El 75% de los alumnos de 2º de ESO han logrado el B1 o superior y un total de 23 alumnos de Bachillerato han obtenido el C1. En total, 459 alumnos del colegio Monteagudo-Nelva han logrado certificar su dominio del inglés: 104 títulos en el nivel A1 Movers, 79 títulos en el nivel A2 Key for Schools y 18 A2 Flyers, 100 títulos en el nivel B1 Preliminary for Schools, 135 títulos en el nivel B2 First for Schools y 23 títulos en el nivel C1 Advanced.

En el colegio Monteagudo–Nelva, explica el centro educativo murciano, el bilingüismo «forma parte de la vida del alumno» desde edades tempranas, en la etapa de Infantil.

Este aprendizaje se realiza a través de programas de innovación, desarrollados por Fomento, como Magic Dragon y Magic Talk!, donde el juego y la interacción tienen un papel muy importante. Los alumnos potencian sus habilidades orales y adquieren seguridad en el uso del idioma.

El colegio Monteagudo–Nelva también prepara a sus alumnos, a lo largo de las distintas etapas, para superar con éxito los exámenes oficiales de Cambridge.

Además, los alumnos tienen la oportunidad de examinarse en el propio colegio, ya que el Monteagudo-Nelva es centro examinador. Los buenos resultados obtenidos en esta prueba externa muestran el «buen nivel de inglés» de los estudiantes del colegio Monteagudo–Nelva, así como «el compromiso del profesorado con la formación de sus alumnos».