"Nadie nos prepara para enfrentarnos al fracaso cuando el camino laboral que elegimos sale mal"

Nunca se han ido. Siempre han estado recorriendo la Región con sus montajes. Pero la compañía murciana Trama Teatro ‘regresa’ este jueves a la primera línea. Porque las escénicas son artes vivas y la novedad manda. ¿Acaso hace falta explicar por qué un estreno siempre es especial, más que cualquier otra proyección? Y más aún si las tablas que lo acogen son las de un templo con el Circo... Por eso Pepa Castillo y su equipo trabajan intensamente de cara a la primera función de Dirty dream (Todos tenemos un plan B), un texto de Juanma Soriano –el primero que sube profesionalmente a un escenario– que se construye en torno a la incertidumbre ya endémica del mercado laboral. Eso sí, aseguran que desde una perspectiva «fresca, cómica y catártica». Hablamos con su directora para acercarnos un poco más a esta nueva propuesta de cara al jueves.

El próximo jueves presentan en el Teatro Circo de Murcia una pieza en la que cuatro jóvenes «se enfrentan a la frialdad del mercado laboral» –señalan en la nota de prensa–, y, según tengo entendido... no es un dramón. ¿Cómo aborda Trama Teatro este tema tan peliagudo en Dirty dream?

Desde la cotidianidad, a través de situaciones que probablemente sean un tanto crueles pero que, vistas desde fuera, pueden llegar a hacer gracia al espectador (aunque vividas pueden generar un conflicto importante). Te diré que el trabajo de investigación que hemos hecho para este montaje sobre la expresión de las emociones a través del cuerpo nos ha permitido crear escenas profundas, pero, a la vez, muy reales y muy ligeras que, en algún caso, van a despertar carcajadas en el patio de butacas.

En parte, esta producción se desarrolla durante una residencia en el Centro Párraga, donde, efectivamente, Sophie Thirion y Gabriel Almagro –que vienen del teatro físico– tuvieron un peso importante en la evolución del montaje. ¿Qué le han aportado ellos a Dirty dream?

'Dirty dream' Fecha: Jueves, 20 horas. Lugar: Teatro Circo, Murcia. Precio: 10/12/15 euros.

Bueno, yo quería hacer algo diferente y ellos me han ayudado a conseguirlo. Aunque te confieso que inicialmente se incorporaron al equipo solo para la residencia de investigación... Lo que ocurre es que ambos son fantásticos y al final se han convertido en piezas esenciales para este proyecto: Sophie como asistente de dirección y Gabriel como parte del elenco.

Un elenco un tanto particular que trabajó –al menos, al principio– sin un papel fijo.

Sí. Cuando seleccionamos a los actores que representarían esta obra no sabíamos qué papel interpretaría cada uno. Principalmente porque creíamos que los cuatro serían capaces de encontrar y transformar a cualquiera de los personajes que intervienen en Dirty dream. Así que consideramos que necesitábamos buscar más allá del texto qué rol desempeñaría cada uno. Y la verdad es que esta estrategia fue un éxito, porque con su trabajo hemos conseguido llegar al fondo de los personajes, sentir con ellos y leer sus emociones a través de la expresión física. El que quiera comprobarlo , ya sabe: qué mejor que venir a vernos este jueves.

El concreto, el cast lo conforman: María Ortiz, que ya tiene un bagaje sobre los escenarios; el propio Gabriel Almagro; Elena Serrano, en un registro totalmente diferente al que nos tiene acostumbrados, y, sobre todo, Víctor Montesinos, que es prácticamente un debutante. A todos ellos les sacan –de una manera u otra– de su ‘zona de confort’. ¿Cómo están yendo los ensayos? ¿Cómo se han comportado estos meses?

Pues mira: en general, no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo. Porque creo que todos –no solo ellos– hemos salido de nuestra zona de confort con Dirty dream. Pero bueno, sobre ellos te diré que su comportamiento está intachable, entregándose interpretativamente y aportando al montaje desde del primer momento. Con especial alusión a esa parte del trabajo físico, en la que, como decías, han estado guiados por Sophie y Gabriel. Es una disciplina en la que yo me estreno y con la que estoy encantada, la verdad, porque hasta ahora venía trabajando una vertiente más tradicional o clásica y esto ha supuesto un soplo de aire fresco, un nuevo reto. Y también hay que mencionar a Juanma [Soriano], que ha estado siguiendo muy intensamente todo el proceso para hacer las adaptaciones que han ido surgiendo durante la etapa de desarrollo creativo del montaje.

Juanma es el autor del texto. De hecho, esta será su primera obra en ver la luz como un montaje escénico. Y si esto es así es porque supo cómo vendérsela, ¿no? ¿Cómo o con qué le convenció?

[Ría] Esta pregunta te la podría responder mucho mejor él. Coincidimos con Juanma en un bonito trabajo que surgió de la unión de la Asociación de Dramaturgos de la Región (DREM) con la asociación de directores de escena (DEmurcia) bajo el lema #ElTeatroContinúa. Era una campaña lanzada durante los primeros días de pandemia dentro de la cual me tocó dirigir un texto suyo, POV [en vídeo]. Y, después de aquello, fue cuando empezamos a hablar de Dirty dream, primero con una lectura sin segundas intenciones –nosotros acabábamos de estrenar Amor y locura– y, posteriormente, ya con algo más de intención. Principalmente porque fuimos enganchando al proyecto que nos planteaba, porque la evolución de su propuesta nos fue despertando ideas para su puesta en escena... Y aquí estamos.

¿Qué es lo que más le llamó la atención del texto a la hora de plantear montarlo?

Me motivó mucho poder visibilizar unas historias tan actuales y de tanto alcance social, tratar temas universales como la valía personal, la valentía, el esfuerzo, el conformismo, la aceptación, la frustración y el fracaso desde una perspectiva laboral y humana, como reacciones a situaciones que puede afectar a cualquier persona independientemente del camino profesional que haya elegido.

Porque los protagonistas de Dirty dream son un escritor, una actriz, una investigadora y un emprendedor; vamos, que tenemos prácticamente para todos los gustos. Aunque los millennials nos creamos a veces que esto es una cosa generacional, de la incertidumbre no escapa nadie...

No... Pero habría que aclarar una cosa: la incertidumbre es un sentimiento muy fuerte que en ocasiones también puede proyectarse con emoción positiva, con muchas ganas, con valentía y con fuerza. En Dirty dream, Juanma Soriano la refleja por medio de cuatro jóvenes –ya no tan jóvenes– de la llamada por algunos ‘generación de cristal’, a la que se le ha insistido para que se forme con la garantía de un futuro prometedor y, ahora que el futuro ha llegado, se ha dado cuenta de que la única garantía es el fracaso. Entonces, en la obra vemos cómo esa incertidumbre se torna en desconfianza, agotamiento o inseguridad; cuestiones que afectan a más generaciones y profesiones de las que a veces se cree... Eso sí, en esta pieza hacemos especial hincapié en que, si el sueño prevalece, hay que seguir intentándolo, por mucho que el trabajo sea, al fin y al cabo, trabajo.

Ese es otro de los puntos clave de la obra: desmitificar esa idea de ‘elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida’. Más allá de que eso de ‘elegir’ un trabajo lleva hoy día más asteriscos de nunca, ¿pecamos a veces de romantizar el trabajo? ¿Es eso, en cierto modo, una ‘trampa’?

A ver, yo lo que creo es que no hay verdades absolutas; eso y que cada uno tiene que perseguir sus sueños. Piensa que yo me dedico al teatro..., y te aseguro que disfruto de mi profesión cada segundo. Siempre será mejor tener un trabajo que te satisfaga y con el que te sientas realizado, obvio (es algo a lo que al final le dedicamos una gran parte de nuestra vida). Pero esto no siempre acaba como uno se imaginaba inicialmente... Y aquí es a donde nosotros queremos llegar: el coste de esa ‘elección’ a veces es demasiado elevado, y para eso nadie nos prepara... Por ejemplo, mis hijas (una arquitecta y la otra investigadora): llevan años viviendo fuera de España para poder tener una retribución que se corresponda con su desempeño. No han vuelto porque aquí probablemente aún estarían trabajando por un sueldo de becarias...

Antes hacía alusión a aquello de ‘perseguir tus sueños’. Pero en Dirty dream también pretenden concienciar sobre las dificultades (y las altas dosis de esfuerzo, frustración y fracasos) que entraña el famoso ‘follow your dreams’. Supongo que los que se dedican al teatro saben bastante de qué va esto, y como no todo es tan bonito como parece..., ¿no?

[Ríe] Efectivamente. Es una profesión maravillosa, pero también es terriblemente estresante; especialmente si hablamos de compañías pequeñas como la nuestra. ¡Es que tenemos que saber hacer de todo! Porque, como en cualquier empresa, me gustaría tener a alguien que se encargue de la contabilidad, de las ventas, de la comunicación, etc. Sin embargo, con lo difícil que es mover una pieza fuera de la Región y los presupuestos y competencia que manejamos para movernos dentro de ella (y para crear y para mantener un equipo), es prácticamente imposible contratar gente para desempeñar ese tipo de tareas. Y, aún así, la supervivencia de las compañías casi siempre va ligada a que todos sus integrantes tengan un segundo o tercer trabajo. Esto es algo que tenemos que mejorar y por lo que estamos luchando a través de las asociaciones de profesionales del sector.

Entonces, me temo que Dirty dream, más que ofrecer respuestas, imagino que simplemente pretende hacer reflexionar al público, ¿no?

Ojalá pudiéramos dar respuestas..., ¡ya nos gustaría! La obra ofrece la oportunidad de empatizar con las situaciones que viven las personas que nos rodean. Destapar un tabú y permitir que fluya la comunicación sobre un tema que está muy presente y muy oculto al mismo tiempo.

Y, para ello, además de con el citado elenco y el trabajo de Sophie y Gabriel, cuentan con algún que otro colaborador más. Un nombre especialmente destacado entre el equipo técnico es el de Joaquín Talismán, que ha creado una canción específicamente para el espectáculo: Plan B. Nadie suele descuidar el apartado sonoro, pero en Trama Teatro lo tratan siempre con especial cariño... ¿Por qué la música es tan importante en todos sus montajes?

Porque somos amantes de la música y del cine. Para nosotros, la música de la obra es la música interior de nuestros personajes, y en algún momento nos gustaría poder sincronizarla (pero, siendo honestos, es muy difícil) [Risas]. En cuanto a Joaquín Talismán, es un gran amigo y un gran músico. Cuando le contamos la idea, su incorporación al proyecto fue inmediata. Ha compuesto una canción muy pegadiza que fácilmente resume la obra; es muy representativa. Nos sentimos muy afortunados.

Además, también apuestan por incluir proyecciones en vídeo –a cargo de Juan Alcaraz– que participan en el desarrollo de la obra. Lo de Trama ‘Teatro’ empieza a quedarse un poco corto..., ¿no? ¿Qué concepto tiene Pepa Castillo de ‘teatro’?

[Ríe] El teatro es arte, y al final todas las disciplinas conviven. En Trama trabajamos junto a profesionales de las artes escénicas, la música, la literatura, el cine, etc., gente que trabaja permanentemente en la búsqueda de la calidad y la excelencia, pero siempre a disposición de la puesta en escena. El encuentro con el público creo que es algo que nos mueve a todos. De todas formas, en Dirty dream el trabajo cinematográfico ha pasado por diferentes etapas y digamos no estará tan presente como por ejemplo en La perrera; obra que, por cierto, está programada para el 25 de Marzo en el Auditorio de Guadalupe.