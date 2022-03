La Sala Muralla Carlos III, en Cartagena, acogerá hasta el 24 de abril la muestra La hipersexualización del pecho de la mujer, de la artista multidisciplinar Sara Aroca Costa. Se trata de un proyecto artístico que reúne pinturas reivindicativas que representan «el control sobre esta parte del cuerpo y en lo que puede derivar», según explica la artista.

Cada obra está acompañada de un audio que recoge las opiniones y vivencias de unas 40 mujeres en relación a su pecho: complejos e inseguridades; tipos de censura o control; proceso de hormonación; decidir reconstruirse el pecho o no, tras un cáncer de mama; la lactancia, o, cómo naturalizar esta parte del cuerpo y liberarla de estereotipos y prejuicios, son algunos de los temas que se tratan en esta exposición.

«Vivimos en una sociedad hetereopatriarcal que exalta el físico de la mujer y las hipersexualiza; y lamentablemente, en los últimos años, esto ha incrementado. Esto se traslada en un control sobre el cuerpo de la mujer, que genera graves consecuencias para el desarrollo de las niñas y adolescentes, pues se da una gran autoexigencia física en las mujeres desde muy pequeñas que acaba en una distorsión de la realidad, inseguridades en diferentes ámbitos, complejos, baja autoestima», explica el concejal de Cultura, David Martínez.

«Estoy encantada de retomar este proyecto porque se expuso justo antes del confinamiento y la sala tuvo que cerrarse. Es una alegría no solo por mí, si no por todas las mujeres que participan en esta exposición. Esto lleva un trabajo de campo muy interesante. Son mujeres que se han prestado no solo a ser retratadas, también a ser entrevistas y contar su experiencia», comenta la artista Sara Aroca, que añade: «Las personas que vienen a ver esta exposición normalmente se sienten muy identificadas con esta exposición, porque la hipersexualización del pecho de la mujer, es un tema muy común».

«No es ni tápate ni exhíbete. En ciertas ocasiones quiero que estés de una manera u otra. Decido que un pecho en la calle para dar de mamar está mal, pero para un anuncio de cerveza o lencería está bien» es, por ejemplo, uno de los múltiples comentarios que acompañan a las obras.