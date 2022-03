Rubén Darío: Bajo la luz espectral de los astros

Rubén Darío fue un poeta delicado que descendió del Parnaso a la tierra sin perder la memoria de su origen celestial, un forjador de versos pitagóricos, amante de símbolos esotéricos, discípulo predilecto de las musas. En sus poemas los centauros filosofan en inspirado coloquio mientras descorren el velo del misterio, y se diría que son capaces de escuchar la música que desprenden los astros cuando describen sus órbitas.

Como escritor sensible al enigma, también Darío percibe los pliegues ocultos e inquietantes de la realidad, y sabe bien que vastas regiones, iluminadas bajo una luz espectral, se abren cuando los párpados se cierran. Admirador de Edgar Allan Poe, dedica un ensayo a los sueños en la obra del poeta norteamericano. Es ahí donde trata la idea de un mundo oculto a la vida diaria, poseedor de una existencia real y auténtica aunque solo la percibamos parcialmente durante nuestra existencia onírica, o en medio de arrebatos alucinatorios bajo la influencia de opiáceos y alcohol.

Si el espíritu humano desarrollara y mejorara sus capacidades sensitivas, lo más probable es que en un momento futuro de la historia de la humanidad, esta pudiera acceder a arcanos hasta ahora ignorados, simplemente porque ahora nuestra capacidad sensorial se encuentra aún adormecida, como a la espera de una voz que la despierte. Sería esta la voz del descubridor de un nuevo mundo pleno de reinos desconocidos, cuya visión solo nos es posible ahora en los breves momentos en que sucumbimos bajo arrebatos de locura (si la locura no es una forma máxima y depurada de inteligencia), o en momentos de éxtasis y exaltación.

Si el espíritu humano desarrollara y mejorara sus capacidades sensitivas, lo más probable es que en un momento futuro de la historia de la humanidad, esta pudiera acceder a arcanos hasta ahora ignorados.

Darío vierte en la prosa de sus relatos las fantásticas imágenes fugaces de ese mundo oculto que, como un anticipo, nos brinda mientras no llegue otro Cristóbal Colón para ese nuevo continente. En relatos como Huitzilopoxtli, nos muestra dónde se esconden seres demoníacos, protegidos por las creencias de pueblos antiguos que no han aceptado el yugo de la civilización cristiana y dónde han ido los viejos dioses expulsados de sus altares, cómo comparecen ante sus fieles demandando el regreso de los rituales a sus templos; en estas narraciones extraordinarias nos enseña a monstruos sin rostro que habitan en la noche y asustan a los jóvenes que, incautos y despreocupados, buscan calaveradas y aventuras galantes en La Larva; nos hace ver las imágenes esenciales de vicios y maldades que atormentan, en una suerte de psicomaquia, a las mentes más sensibles y perceptivas en La pesadilla de Honorio; otras veces son malvados nigromantes quienes se rodean de difuntos a los que no se les ha permitido morir para convertirlos en sirvientes y hasta en esposas, como ocurre en Thanathopia. En la visión de Darío, ciencia y magia no tienen por qué excluirse mutuamente. Antes bien, la ciencia busca que la humanidad rompa sus barreras, y puede, de hecho, que la curiosidad científica haya sido inspirada por fuerzas diabólicas. El deseo de contemplar algo que, o bien nos está vedado por un designio antiquísimo, o a lo que simplemente no podemos acceder por nuestras limitaciones terrenales, se aborda en la historia titulada Verónica, cuando Fray Tomás de la Pasión, inspirado por el Diablo, se inclina a las ciencias de la materia olvidando la liturgia. Llevado por la magia tecnificada de los rayos X busca echarse a la vista aquello que no debe; un día el malhadado monje roba del altar una sagrada forma y la somete a la acción escrutadora de los rayos. La mirada del sacrílego se cruza así con el fulgurante rostro divino. La profanación del monje que quería mirar cara a cara a Dios termina fatalmente.

Pero siempre es el permanentemente visionario el único que puede ver mucho más que aquellos que sueñan, solo y exclusivamente, cuando están durmiendo. Rubén Darío saca a la luz los rincones falsamente familiares del mundo, muestra una cartografía aún imprecisa (porque a mayor ambigüedad, mayor es el terror) donde se alzan las elevadas cumbres del enigma sobre las llanuras de los sueños. Proclama que cualquier forma de lo visible es, en realidad, un signo del misterio de la existencia. Pues, en definitiva, la forma no es sino un gesto que aún está por descifrar.