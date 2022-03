Coque Malla: "Este espectáculo es como abrirle al publico una ventana a mi imaginación"

Mi nombre es Coque Malla. Una confesión musical es un show a medio camino entre el espectáculo teatral y el concierto en el que el cantante de Los Ronaldos repasa su trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han marcado su historia. Es el madrileño ante el peligro, en el escenario, frente al público –esta noche, el del Romea de Murcia–, como un Gary Cooper rockero, arropado únicamente por un diseño de escenografía, iluminación y videocreación extremadamente cuidado. Es un monólogo autobiográfico al estilo del Springsteen on Broadway, la confesión más íntima de Coque. Y solo podrá escucharse en diez ciudades, en recintos seleccionados y para aforos muy reducidos. Se trata, por tanto, de una oportunidad única para ver en directo a un artista que, tras El último viaje del astronauta gigante –su próxima gira–, iniciará un descanso indefinido, apartado de los directos. Un punto de inflexión en sus treinta y cinco años de carrera, en los que el escenario ha sido siempre su gran pasión.

Eso de Mi nombre es Coque Malla suena a James Bond...

Bueno, no; es mi grito de guerra. Siempre en los conciertos, desde hace muchos años ya, tengo esa especie de superstición o ritual –como lo queramos llamar– de recibir al público saludándole, dándole la bienvenida y diciendo: «Mi nombre es Coque Malla». Y en esta ocasión es una manera de anunciar que voy a contarle a la gente cosas que normalmente no suelo contar, más íntimas, más profundas, más personales, emocionales y psicológicas. Pero siempre con la música y las canciones como telón de fondo. De hecho, este espectáculo pretende también que los oyentes entiendan mucho mejor todo el proceso que me ha llevado hasta ellas [las canciones] desde que empecé hasta ahora. En definitiva, un recorrido bastante autobiográfico. Hay gente que escribe su biografía y la publica, y yo, en vez de escribirla y publicarla, la he convertido en un espectáculo.

¿Lo has preparado tú solo? Algo has debido aprender de tu padre...

He tenido su sombra presente todo el rato. Él era un director de escena muy potente, muy serio, y hacía teatro muy complejo, muy profundo, y claro... a veces me he sentido acomplejado. Pero creo que él estaría orgulloso; aunque, al mismo tiempo, era muy crítico y seguro que tendría algún apunte que hacer sobre el espectáculo. De todas formas, no se puede decir que esto sea un texto teatral –no tiene el peso de una obra–, pero sí la estructura, las exigencias técnicas, narrativas... Entonces, sí, es un reto muy bestia. Y sí, lo he diseñado yo, aunque está escrito en colaboración con mi mujer, que es guionista y, aparte, me conoce muy bien. Además, tiene muchísimo sentido del humor, mucha ironía, mucho sarcasmo..., y yo quería todo eso en este montaje. No quería que se convirtiese en mero autobombo y autocomplacencia, quería burlarme mucho de mí mismo y de mi mito, de mis hitos y de mis tonterías. Ella ha aportado cosas clave para que eso fuese así.

Barrunto que va a haber mucha más comedia que drama. Casi podrías haberlo titulado ‘Desmontando a Coque’.

Sí, totalmente. De hecho hemos hecho esa broma varias veces durante el proceso creativo [en alusión al filme Desmontando a Harry, 1997]. Pero mi autobiografía es mucho más amable conmigo mismo que lo que aquella era con Woody Allen, donde incluso era cruel con su propia figura.

Dices que este show es «Una confesión musical», pero ¿el público va a conocer realmente algo que no supiera de ti?

Sí, yo creo que muchas cosas. De hecho, muchas veces he mirado de reojillo la biografía que escribió Arantxa Moreno [Coque Malla, sueños, astronautas y gigantes, 2019], que me ha servido un poco de chuleta. Muchas veces me sirvió de ayuda para recordar ciertas cosas. Quien haya leído ese libro sabrá muchas cosas que no todo el mundo sabe, pero, quien no, va a descubrir muchas anécdotas, muchas historias, y sobre todo va a entender muchísimo mejor el porqué de muchas canciones, de muchos discos, del proceso emocional y vital que me llevó a acabar escribiendo según que temas. Creo que eso es lo más interesante del show. Ahora, no es un espectáculo rosa donde yo cuento mis amores, mis hijos no aceptados y cosas de esas. No va de eso. Va de entender mejor al artista, y por lo tanto entender mejor su obra. Yo no soy un personaje del mundo del corazón, no soy interesante en ese sentido. Creo que al final Mi nombre es Coque Malla es como una ventana a mi imaginación.

Contar tu vida a través de las canciones que consideras clave. Supongo que muchas de ellas recogidas en el disco El astronauta gigante. ¿Este espectáculo es la consecuencia lógica de ese disco?

Totalmente. Nació de ahí la idea... Bueno, nació de una necesidad y de una inquietud mía por hacer algo diferente. Porque yo llevo ya unos cuantos años en esto, y las cosas me van muy bien; nos podemos permitir espectáculos muy cuidados. Pero digamos que es una inercia que tengo ya muy dominada: hago el repertorio, me junto con los músicos, preparamos un show acojonante, luego me junto con el iluminador, hacemos unas luces acojonantes, y salimos de gira. Ese proceso es maravilloso, pero ya llevo unos cuantos años haciéndolo una y otra vez... Ya no supone ningún reto. Y este espectáculo, sí: desde escribirlo a estructurarlo, aprenderse el texto, todo el trabajo actoral que voy a hacer sobre el escenario... Y efectivamente era el momento perfecto: presentando Soy el astronauta gigante (2021), que no deja de ser un recopilatorio autobiográfico.

Tras cinco discos, ¿necesitabas parar y poner un poco de orden a tu vida artística, hacer balance, pasar a limpio todo material desperdigado?

Sí. También la situación pandémica mundial ha tenido que ver... Digamos que me ha dado la oportunidad de poner la obra en orden y organizarla para presentársela al público; ofrecerles una cajita tan bonita como esta y decirles: «Mirad, este soy yo desde el principio hasta ahora», incluyendo por fin a Los Ronaldos, sin complejos. Porque yo durante mucho tiempo tenía como que defender mi obra frente a la sombra de Los Ronaldos... Ahora eso ya no ocurre, porque mi obra es fuerte por sí misma, y hay un equilibrio estupendo entre la nostalgia del grupo y lo que despiertan mis canciones de ahora. Además, es perfecto para hacer después un buen parón. Vamos a terminar en diciembre en el WiZink de Madrid y en el Club Sant Jordi de Barcelona y después estaré un tiempo apartado del foco. Llevo tres años sin parar de tocar, y necesito descansar de los escenarios (y el público un poco de mí). También tener tiempo por delante para preparar el siguiente disco.

La ruptura de Los Ronaldos debió ser un golpe duro, aunque te hizo dueño de tu destino, «capitán de tu alma», como dice aquel poema, Invicto. Además, os quitasteis la espina volviendo a reuniros. ¿Es una etapa cerrada?

Sí, yo creo que sí. Me parece absurdo decir y firmar con sangre que jamás en la vida, por nada del mundo, me voy a volver a juntar con ellos. No se sabe. Pero, desde luego, yo no lo siento por ningún lado, ni por ganas nuestras ni por la demanda del público. Además, acabamos de hacer un ejercicio de nostalgia muy grande con este proyecto, y por lo que me muero es por hacer cosas nuevas, por buscar sonidos nuevos y de hacer un disco diferente.

La selección para los cinco discos de El astronauta gigante debió ser complicada. Lo habéis estructurado muy bien.

Sí. Pero en esta vida hay que reconocer las cosas, y el arquitecto de este disco –por supuesto, bajo mi supervisión– ha sido David Bonilla, de Warner. Es un tipo que ama la música, un loco del mundo discográfico, y hace su trabajo como hay que hacerlo. Además, es un gran amigo, y fan de Los Ronaldos y mío desde que empezamos, con lo que era la persona adecuada para darle forma a un proyecto así. Y le agradezco muchísimo el currazo porque me ha hecho un regalo fantástico: un álbum de fotos musical brutal y que voy a guardar ahí para toda la vida.

Uno de los discos contiene ciertas rarezas, entre ellas, At the movies, una canción que hiciste en colaboración con nuestra querida Alondra Bentley para el aniversario de Teatro Circo de Murcia. ¿Te vas a lanzar próximamente al cine? Como actor sí que has interpretado algunos papeles...

Sí. De hecho, estuve rodando en octubre una comedia dirigida por David Marqués, guionista de Campeones (2018), la película de Javier Fesser por la que me dieron el Goya a la Mejor Canción. David es además un gran amigo, y todo el rato me decía: «Tienes que hacer cine otra vez. Voy a escribir un guión y te voy a guiar». Y cumplió su palabra. Un día me invitó a un estreno de su película inmediatamente anterior, El club del paro (2021) –que me encantó: me pareció fresca, irreverente y poco habitual en la comedia española de estos tiempos– y me dijo: «En una semana termino el guión nuevo y te lo mando». Me lo mandó: En temporada baja, y me flipó. Acepté su oferta feliz. Comparto reparto con Antonio Resines, Edu Soto, Fele Martínez..., ¡nada menos! Debe estar a punto de estrenarse. La idea era llegar al Festival de Málaga, pero Antonio [Resines] nos dio un susto tremendo... Es un tipo fantástico y le hemos cogido un cariño brutal. Estuvimos comiendo todo el reparto poco antes de que le ingresaran, y el otro día nos dieron la fantástica noticia de que le habían dado el alta. La cosa quedó en un susto gordo.

Un susto, con un montón de días debatiéndose entre la vida y la muerte. Se ha debatido mucho sobre si los artistas deben hacer lo que el público espera o si el escenario debe ser un lugar de libertad total. ¿Tú te cansas de que te pidan No puedo vivir sin ti?

No. Puede llegar a cansarme que, por la calle, una señora cualquiera o un tendero lo único que conozcan mío sea No puedo vivir sin ti, pero los conciertos son otro mundo... La gente no está llenando las salas, los teatros y los auditorios por una única canción, sino por una obra completa: por El último hombre en la tierra, Revolución, La hora de los gigantes… Esos discos y las canciones que los conforman han generado este éxito del que gozo actualmente, y es ahí donde realmente me mido con el público.

Este recopilatorio quíntuple no parece que sea ni mucho menos tu antología definitiva, aunque con aquel comunicado que mencionaba lo de ‘apartarte’ de la música pasó un poco como con Siniestro Total...

¡No, no! A veces a tus compañeros periodistas les gusta dramatizar más de la cuenta. Yo expliqué claramente en un post que publiqué en Instagram (porque la página de Facebook nos la han quitado) que me tomaba un descanso, sin más; indefinido, eso sí, porque no tengo claro cuándo voy a terminar el siguiente disco ni qué va a pasar en este tiempo. Pero es un descanso, no una retirada; ni mucho menos. Lo que va a pasar es que terminamos la gira en el WiZink en diciembre y durante el año siguiente, con mucha calma, empezaré a preparar el próximo disco. Y ya veremos cuándo sale y cuándo volvemos a la carretera.