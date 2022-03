Bullicio, juerga y engaño

En 1856 se publica Dos húsares, una nouvelle de Lev Tolstoi que describe las andanzas del irresistible conde Turbín y, veinte años más tarde, las pausadas y tranquilas peripecias de su taimado hijo, muy alejado en el carácter a su intempestivo padre. El escenario de esta historia de dos húsares es una ciudad de provincias en la Rusia de principios del siglo XIX.

Tolstoi ha descrito al conde Turbín como un húsar a la vieja usanza, un individuo que adora el juego, el vodka y las mujeres, y que se rodea de soldados de su mismo temple. Las aventuras del conde se deslizan, como si se tratase de una tempestad, en el transcurso de una sola noche, mediante una serie de rituales. Son costumbres que distinguen a los húsares de la época: el juego, el baile y la fiesta. Estos rituales invocan, como algo familiar, usual, el cortejo de las damas. El conde, que parece dominar todos los terrenos, no tarda en conquistar el corazón de una joven, Anna Fiódorovna. Es una época, por lo demás, en que un húsar se desvive, y es capaz de dar el mundo entero, por besar a la amada: «Fuese capricho, amor u obstinación», escribe Tolstoi, «aquella tarde todas las fuerzas de su alma se concentraron en un solo deseo: verla y amarla». ¿Acaso no traduce esta obstinación del conde Turbín el propio anhelo del joven Tolstoi? ¿Acaso no da la impresión de que en Tolstoi todo, o casi todo, es autobiográfico?

La historia continúa veinte años más tarde. El protagonista es el hijo del conde Turbín. La presencia del joven, en el mismo lugar donde su padre conoció a Anna Fiódorovna es significativa porque tiene un alto carácter simbólico que permite comparar dos épocas distintas, dos generaciones de húsares entre las cuales se advierte el paso del tiempo.

Las peripecias duran, de nuevo, tan sólo una noche y se despliegan, otra vez, mediante una serie de rituales, costumbres que en este caso son bien distintas porque el espíritu de los húsares también ha cambiado. El té y la partida de naipes ofrecen la apariencia de que el ambiente es sosegado y relajado. Tolstoi ha elegido el acostumbrado cortejo de la dama para poner en evidencia el cambio de época. El joven Turbín acecha a la pura e inocente Liza, hija de Anna Fiódorovna. El círculo parece cerrarse y todo tiene un aire como de familia. Una incipiente decadencia lo envuelve todo, sin embargo. Incapaz de comprender los sentimientos puros que alberga el corazón de Liza, incapaz de cualquier tipo de generosidad, el joven Turbín no parece estar a la altura de su padre.

Reflejo de una sociedad de aristócratas en donde se perpetúa la juerga y el bullicio hasta el infinito o se juega con el engaño para atrapar la pureza de una dama, Dos húsares deslumbra cuando Tolstoi presenta el alma pura de Liza, en comunión con la naturaleza, ansiando la llegada de un ideal, en una noche en donde canta el ruiseñor y las nubes cubren parte de la luna plateada.

Entretanto, mientras se desliza el tiempo y las generaciones cambian, como los húsares, Tolstoi ha mostrado dos formas de estar en el mundo. La historia, bella y conmovedora, deja en el lector la extraña sensación, ineluctable, de que todo pasa porque tiene que pasar.