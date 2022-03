24 de febrero de 2022

Antes de que saliera el sol del día 24 de febrero de este año 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba el principio de una operación especial sobre Ucrania. En realidad se trataba de una guerra unilateral contra el país vecino, y también contra la libertad y la democracia, pero él, manipulando las palabras, sirviéndose del engaño y de la fuerza, ha llegado al extremo de expulsar a la prensa internacional de su país por medio de la censura (prohibiendo entre otras el empleo de la palabra ‘guerra’, sustituida por el eufemismo de ‘operación especial’) y otros procedimientos coercitivos como la privación de la libertad por medio del encarcelamiento y el miedo a las medidas de represión propias de los tiranos en todo tiempo y lugar, también en pleno siglo XXI.

Es llamativo el hecho de que precisamente ese día coincidieran distintas efemérides de signo igualmente funesto: en la antigua Roma se celebraba el 24 de febrero la fiesta conocida como Regifugio en la que se conmemoraba la expulsión de Tarquinio el Soberbio y la supresión de la monarquía. El 24 de febrero del año 391 el emperador Teodosio promulgó un edicto por el que se prohibía el ejercicio público de los cultos paganos, y ese mismo día en el año 304 Diocleciano dictaba en Nicomedia su célebre edicto contra los cristianos ordenando la destrucción de los edificios de culto, la incautación de los libros sagrados y la prohibición de reuniones.

Inicié ese día un diario personal de la guerra donde plasmar mis impresiones junto a una crónica sintética, pero la segunda semana me sentí sobrepasada por el horror y la sensación de que esta guerra iba a ser peor de lo esperado. El domingo pasado el fotógrafo estadounidense Brent Renaud resultó muerto, y su compañero, el reportero Juan Arredondo, fue herido en Irpín, donde hace unos días cayeron una madre y sus hijos y sus dos mascotas, reconocidos por el padre de familia por una maleta abierta junto a ellos, testigos delatores de la desgracia que exponía obscenamente su contenido. Esta semana moría también Pierre Zakrzewski, camarógrafo de la cadena estadounidense Fox News, junto a la joven periodista ucraniana Oleksandra Kuvshynova, y hasta el momento se cuentan al menos tres periodistas muertos y 35 heridos.

La tercera semana de la guerra ha comenzado con un cielo extraño que a mediodía se tiñe poco a poco de un color ambarino por la calima del polvo sahariano, que por momentos parece arder y acaba fijando en una foto sepia nuestro presente incierto, que se torna así ucrónico, además de distópico. Los perros aúllan, los pájaros sobrevuelan el cielo en círculos perdiendo la guía y buscando cobijo ante la lluvia inminente que trae la borrasca Celia. Desde mi balcón al fondo veo desfilar despacio por la carretera nacional un convoy de camiones pitando en forma de protesta, una manera de manifestarse en huelga por la subida del precio del combustible. Se cumple el segundo aniversario del primer confinamiento, que nos introdujo en una etapa oscura en todo el mundo, trufada de símiles bélicos que ahora salen de la metáfora para encarnarse tristemente en la realidad.

Al rechazo a la violencia machista que no cesa, y la solidaridad con las víctimas en el seno de la familia se suma la de esa otra familia formada por nuestros hermanos de Ucrania. La violación de las leyes internacionales da lugar a un cóctel de estupor, dolor e impotencia, ante esas personas que huyen sin dejar de mirar atrás sabiendo que todo ha cambiado para siempre. Irina se despide de su casa destruida por una bomba que cayó cerca, tocando en su piano blanco intacto en medio de las ruinas mientras su hija graba la extraña escena, una especie de oasis fugaz en mitad del infierno. Desde el sábado pasado la Ópera de Odesa canta el himno de Ucrania en las calles de la ciudad rogando que se cierre el espacio aéreo sobre Ucrania para que no sea masacrada por Putin.

El acceso al Mar Negro está bloqueado y es imposible desde el país. Los ataques contra infraestructuras civiles son continuos por todos los frentes. No se respetan los corredores humanitarios. En la puerta de un supermercado una bomba provoca una matanza, y días más tarde son tiroteados un grupo de personas que hace cola para comprar pan en Chernihiv. Hospitales, guarderías, zonas residenciales, son bombardeados indiscriminadamente. También un teatro en la castigada Mariúpol que se usa como refugio ante el cual puede leerse дети (niños) escrita en el suelo. De la acción criminal se acusan mutuamente los países en litigio mientras los muertos han de enterrarse en fosas comunes. Las criaturas vienen al mundo pasando de la protección del útero materno a los brazos de las enfermeras que se refugian con ellos de los ataques mientras las cámaras las graban, como lo hacen con los soldados en lo que parece un videojuego o una película bélica más que la cruda realidad. En Rusia se detiene a todo el que protesta, incluso quien lo hace con un papel en blanco, como una simbólica bandera de paz. 15.000 personas se calcula que se enfrentan hasta a 15 años de prisión. Las cifras de fallecidos varían según la fuente y el bando. El flujo de mujeres, niños y jóvenes exiliados no cesa, en un éxodo terrible de personas desesperadas para escapar del genocidio. Algunos no lo consiguen. Entre ellos, los huérfanos.

Cada vez es menor, hasta desaparecer, la esperanza en una negociación para lograr el cese de las hostilidades y mayor la determinación a luchar, sin miedo, por la libertad, de jóvenes en la flor de la vida. Una madre acogida con sus hijos por una familia moldava dice que su alma nunca estará en paz porque sabe que no volverá a su país, y enjuga con una mano las lágrimas silenciosas de su pequeña hija. Quien la acoge tiene a su lado a un adolescente de rostro serio y pensativo, que parece buscar en su interior para poder poner color a su mirada.

Memes contra Putin, vídeos en los que se aprecia su aislamiento, cómo se rechaza una mano que probablemente solo encuentre sentido en la amenaza, tal vez como represalia. Razones oscuras para un comportamiento enigmático, pero no insólito. Temor ante una actitud homicida y despótica.

Mi hija me muestra preocupada una deep fake difundida por piratas informáticos rusos en la que supuestamente Zelensky pide a Ucrania la rendición.

La vieja y maltrecha Europa debe entonar su himno, el de la alegría, hoy más necesaria y más lejana que nunca, tanto como cercanos parecen peligrosos precedentes bélicos de mal recuerdo que la eclipsan confundiéndola en el inevitable temor que provoca la imposición de la fuerza y el estrépito ensordecedor de las armas. El arte, la música, la poesía, la belleza de la vida, la bondad, se mantienen en pie, resistiendo invencibles. Porque su poder es superior al de la fuerza y la violencia, como el de la vida lo es al de la muerte.