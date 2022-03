Miguel Ángel Berna: "Esta pieza es una forma de proyectarnos hacia el mundo desde nuestras raíces"

Él es la jota. La personificación de una de las danzas tradicionales más extendidas en nuestro país. Pero, en concreto, él es la vertiente aragonesa. Y desde allí –y, más concretamente, desde Zaragoza–, hacia el mundo. Ese es el objetivo: «Buscar desde lo local una visión más universal». Hablamos, por supuesto, de Miguel Ángel Berna, que a sus 53 años sigue siendo un referente internacional. Fundador de la compañía Danza Viva, ha viajado por medio mundo –de Japón a Cuba– y ha impartido clases magistrales en entidades de prestigio como el City Center de Nueva York. Pero a él lo que más le sigue motivando es crear, es subirse a las tablas y bailar (y eso que lleva más de cuarenta años sobre los escenario...). Asegura que los años pesan, pero la ganas permanecen intactas, y que seguirá danzando mientras el cuerpo aguante. De hecho, es de esa voluntad de seguir mirando hacia adelante desde donde nace el espectáculo que hoy presentan en la Fundación Mediterráneo de Murcia, y que ha bautizado con el sencillo nombre de Jota y Berna. Pero es que no hay mucho más. Quien espere artificio o una gran producción puede ir buscando otro espectáculo. Éste es esencia, minimalismo (en la tarima, solo el bailarín y un grupo de cuatro músicos), pero también vanguardia. Una pieza con la que evocar recuerdos del pasado y mirar con ilusión al futuro a través de las obras de autores clásicos como Liszt, Tárraga o Bretón. En definitiva, puro Berna.

Llega a Murcia con un espectáculo que, entiendo, es especial por multitud de razones. Para empezar –si nos fijamos en lo más evidente– porque esta vez estará ‘solo’ sobre el escenario. ¿Cómo es eso de lanzarse sin ‘apoyos’ sobre un escenario (en comparación, por ejemplo, con el show que preparó para celebrar sus cuarenta años en la profesión, en el que contó con 150 artistas)?

Pues como un volver a los inicios. Las circunstancias que estamos viviendo actualmente, unidas a la búsqueda de lo esencial, han hecho posible que podamos crear un espectáculo de música y danza aparentemente sencillo pero de gran profundidad y reflexión. Por cierto, cuando hablo de los orígenes es porque uno de los espectáculos más emblemáticos que hicimos en los años noventa fue Rasmia, que tenía un formato muy parecido.

En Jota y Berna todos los ojos están puestos en usted; no hay otra. Aunque lleve ya más de cuatro décadas en esto, ¿todavía impresiona un poco enfrentarse así al público, solo, o ya está ‘acostumbrado’?

Siempre impresiona enfrentarse a un público. Pero más que por ellos, porque realmente cuando saltas al escenario es para enfrentarte, no a los espectadores, sino a ti mismo. Por otro lado, sí, es cierto que en este espectáculo estoy yo solo bailando pero me siento muy arropado por los músicos con los que comparto todos mis proyectos. Así que esa sensación de soledad se hace mucho más llevadera.

Decía antes que este espectáculo es una especie de «vuelta a los orígenes». ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que le ha llevado a mirar atrás?

Aquí hay que hacer una aclaración: cuando hablo de orígenes, no me refiero a los míos, sino a los del propio género. Porque cuando empecé a bailar –en el año en que murió Franco [1975]–, la jota que bailaba y cantaba estaba muy influenciada por los tópicos de entonces, y también por los Coros y Danzas de la Sección Femenina. Y siempre me ha interesado saber que había antes de aquello, conocer las razones por las que se cantaba y bailaba así y cuál era su finalidad.

Este tipo de ‘viajes’ en el tiempo suelen ir acompañados de un proceso de ‘simplificación’, podríamos decir; de borrado del artificio que acompaña un montaje. Éste es un espectáculo aparentemente sencillo, minimalista, en el que quizá lo único que importe sea el baile. ¿A qué cree que se debe esta tendencia?

Bueno, si ahondamos en la tradición lo realmente difícil es la sencillez, y, conforme se va madurando, uno tiende a buscar el gesto sin artificios. En este sentido, este espectáculo es bastante minimalista, pero está pensado no solo desde el baile sino en un dialogo entre la música y la danza.

Cierto. Decía yo antes que en este show lo único que importa es el baile, pero mentía: también importa la música. ¿Por qué la jota? ¿Es una pequeña reivindicación?

La música es una parte fundamental de mis espectáculos. De hecho, mi proceso de creación incluye también una parte de composición que desde hace décadas comparto con un conjunto de músicos brillantes, dirigidos por Alberto Artigas. Y sí, efectivamente en mis espectáculos hay mucho de jota porque es el estilo del que yo provengo, pero el conjunto de las músicas que incluye esta pieza recorre otras tradiciones musicales de Aragón. Así que podemos decir que, más que una reivindicación (que también), es una revalorización de todas nuestras tradiciones con una visión actual.

La tierra tira..., ¿no?

Las raíces siempre influyen. Pero el objetivo es buscar desde lo local una visión más universal, una forma de proyectarnos hacia el mundo desde nuestras raíces.

Antes les ha mencionado, pero creo que es de recibo incidir en el equipo que le acompaña, ya que, si bien baila solo, habrá cuatro músicos en el escenario. Hábleme de ellos y de su trabajo.

Son fundamentales... Todo mi proceso creativo pasa por ellos. Además, la gran mayoría de los integrantes de este equipo me acompañan desde hace más de una década. En concreto, en Jota y Berna cuento con el núcleo de este grupo: Alberto Artigas es el compositor de casi todas las músicas de mis espectáculos, además un virtuoso de la bandurria. Tiene una visión muy actual de la jota y de la tradición. De hecho, ha dirigido, entre otras cosas, la música de la película Jota (2016), de Carlos Saura. Por otro lado tenemos a Miguel Ángel Fraile, multinstrumentista y otra de las piezas clave del equipo. Cuenta con una trayectoria musical que abarca la tradición y, a la vez, sus nuevas reinterpretaciones, y una capacidad increíble para, con sus instrumentos, hacernos viajar por todo el territorio de Aragón. Por su parte, Josué Barrés es el percusionista, y llevo trabajando con él desde el año 2000; casi nada... Hemos establecido una relación de profunda compenetración en el escenario. Y, por último, tenemos a Lorena Palacio, una de las voces más emblemáticas de la jota. Ha colaborado conmigo en varios espectáculos aportando una gran calidad vocal y, en este caso, representa también lo femenino en escena.

Ya lo ha dejado caer, pero, por si queda alguna: aunque todo esto de la vuelta a los orígenes y de la jota pueda sonar a ‘ortodoxia’, este espectáculo no está anclado ni mucho menos en el pasado; hay vanguardia, cierta experimentación..., modernidad.

Desde mis comienzos en el baile he buscado nuevos códigos coreográficos a través de la experimentación. Pero el pasado siempre está presente como un elemento de inspiración. En este sentido, me gustaría destacar la colaboración en Jota y Berna de Cesc Gelabert, que ha sido sumamente enriquecedora. Su particular visión sobre una jota tan clásica como es la de Listz ha dado como resultado una coreografía en perfecta sinergia entre lo clásico y lo contemporáneo.

Ya ha hecho alguna presentación de este espectáculo. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Lo está disfrutando?

Lo disfruto mucho porque, a diferencia de otros espectáculos en los que participan más bailarines y músicos, este montaje me permite centrarme más profundamente en mí mismo.

¿Y el futuro cómo se presenta para Miguel Ángel Berna? ¿Con ganas de seguir bailando?

No creo que nunca me falten las ganas de seguir bailando, pero es cierto que los años pasan y que la situación de la danza en este país no es muy prometedora de cara al futuro... En cualquier caso, seguiré bailando mientras pueda. Y disfrutando con ello. Espero que sea durante unos cuantos años más.