Jethro Tull, la leyenda de Ian Anderson continúa

Jethro Tull, la legendaria banda británica de rock progresivo liderada por el carismático Ian Anderson, está ya en España con motivo de su última gira. Este miércoles actuaron en Madrid y hoy ofrecen la segunda de sus cuatro fechas en nuestro país –las otras dos tendrá lugar en junio en Sevilla y Barcelona– en el Auditorio El Batel de Cartagena. Estarán presentando su nuevo disco, The zealot gene (2022), traducido al castellano como ‘El gen del fanatismo’ y editado el pasado mes de febrero. Es su primer álbum con canciones originales desde J-Tull Dot Com (1999), aunque Anderson ha editado por su cuenta algún otro en solitario, como Thick as a Brick 2 (2012) y Homo erraticus (2014).

Curiosamente, el 3 de marzo se cumplió medio siglo de la publicación del original Thick as a Brick (1972), quizá el trabajo más reseñado de la banda –junto a Aqualung, de 1971–, una epopeya del rock progresivo que alcanzó la primera posición de la lista Billboard de Estados Unidos y fue quinta en las listas británicas. Tenía la frescura de una broma, del afrontar las cosas de forma divertida y espontánea. El disco tuvo un tremendo éxito; impactó en todo el mundo por su originalidad y calidad. En su momento, Ian Anderson, líder de la banda, confesó que fue «una parodia de los discos de Yes y Emerson, Lake & Palmer». En cuanto al nuevo trabajo de Anderson y los suyos, The zealot gene rebosa calidad e inspiración, al gusto del fan de Jethro Tull de siempre. A nivel temático, el escocés ha dicho que este álbum comenzó con la idea de ofrecer canciones sobre emociones o rasgos humanos particulares, y se refirió a la Biblia como una referencia fundamental para criticar los extremismos. No es vano, Anderson, el flautista de la silueta más reconocida del rock, es uno de los personajes más curiosos e imaginativos que ha dado la historia del género. De hecho, si Jethro Tull siempre fueron por libre fue, fundamentalmente, debido al tremendo, poliédrico y polifacético talento lírico y musical de su líder. Y tal vez no fuera tan conocidos como los Stones o los Beatles, pero sus contemporáneos siempre lo vieron como el virtuoso del más alto nivel, el ‘poeta loco’ que convertía el barroco en rock adornado con poemas sobre Jack Kerouac y los beats; un tipo capaz de ser bufón y juglar sobre el escenario, uno de los pocos nombres del llamado rock progresivo que nunca se puso pesado, y además con una lengua viperina, irreverente y sardónica.