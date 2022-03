Grison Beatbox & Jaime Caravaca

Grison, el hombre orquesta de La Resistencia, hace tiempo que, cuando llega el fin de semana, abandona a Broncano y compañía para echarse a la carretera con un show propio cargado de beatbox y su particular sentido del humor. Pero no lo hace solo. Siempre le acompaña el murciano Jaime Caravaca, que durante un tiempo fue el cómico residente del programa de Movistar+; entre otras cosas, por ser posiblemente el humorista más rápido en crear comedia improvisada interactuando con el público. En ese sentido, ambos se parecen, y no es difícil de entender que estas dos bestias hayan congeniado sobre el escenario. Hoy darán buena prueba de ello sobre las tabla sdel Teatro Circo de Murcia.

¿Cuándo? Domingo, 19.00 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 16 euros