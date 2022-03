Ambkor, un viaje emocional por la mente de Óscar de la Torre

El rapero barcelonés Ambkor (‘Con corazón’, en catalán), AKA de Oscar de la Torre, inició su gira XFIN en Madrid, y recientemente volvió de México (en otoño estará girando también por Latinoamérica) para seguir presentando por España su nuevo disco, Nudos (2022), un álbum muy trabajado que reivindica nuevamente el rap de sentimientos, más allá de los clichés recurrentes importados del hip-hop estadounidense. Hoy estará en la Sala REM de Murcia.

Ambkor siempre ha reivindicado las emociones y la salud mental. De hecho, se ha convertido en apoyo para miles de fans a este y el otro lado del Atlántico. Sus letras no hablan de drogas, de coches caros, de oro o de chicas en bikini; no lo han hecho nunca en lo casi veinte años de carrera del catalán. Y Nudos no iba a ser una excepción. Es un disco que te lleva en un viaje emocional por los paisajes y claroscuros de la mente de Óscar (imposible diferenciar el personaje de la persona, por la intimidad y profundidad del álbum), y lo hace haciendo gala de una gran variedad musical que transcurre entre el clásico boom bap, baladas a piano o ukelele y canciones pop a guitarra, siempre con una instrumentación épica que da cohesión y hace imprescindible la escucha.

¿Cuándo? Hoy, 22.30 horas ¿Dónde? Sala REM, Murcia ¿Precio? 15 euros

Sensible, delicado y emotivo, el rap de Ambkor hurga en las cicatrices, reinventa el rap poético con una perspectiva muy personal, arriesgando, de una manera sobria, elegante, con un cuidado exquisito por las melodías, y letras que son dardos.