El Canijo de Jerez: "Un garrapatero no mira por encima del hombro a nadie y es feliz con lo que tiene"

Constelaciones de humo (2020) es el cuarto disco en solitario de El Canijo de Jerez; un álbum compuesto por trece temas escritos durante las madrugadas más oscuras de los años 2018 y 2019, antes de la pandemia, pero que sin embargo adivinan la que se nos venía encima con la covid-19, vislumbrando esta nueva normalidad que tan poco nos gusta. Porque esta vez, más que nunca, el inquieto músico andaluz se esfuerza en contagiar al oyente con su alegría, esperanza y optimismo, un antídoto perfecto para toda crisis (incluso para las de identidad). El vocalista, guitarrista y compositor de Los Delinqüentes –sin ‘ex’ por delante, porque si uno es garrapatero lo es para toda la vida–, que lleva más de veinte años haciéndonos bailar con su rumba canalla, regresa este sábado a Calasparra empeñado en seguir disfrutando –y haciendo disfrutar– con su música.

Lo primero de todo: ¿qué tiene preparado para quienes acudan este sábado al concierto que ofrece en el Auditorio Cine Rosales de Calasparra?

Pues principalmente voy a presentar las canciones de mi último disco, Constelaciones de humo (2020), que, aunque salió hace ya algún tiempo, con el tema de la pandemia no hemos podido girarlo en condiciones hasta ahora... Pero es verdad que los conciertos de este tour suelen tener varios ‘momentos’, porque también hago un recorrido por canciones emblemáticas que me han acompañado a lo largo de mi carrera, especialmente con Los Delinqüentes, que era mi anterior grupo. Vamos, que los garrapateros de Calasparra pueden estar tranquilos: tocaremos Primavera trompetera, El aire de la calle y todos nuestros grandes éxitos. Serán más de dos horas de concierto para vibrar y para pasarlo bien.

Porque ese espíritu de Los Delingüentes sigue todavía vivo en Constelaciones de humo, un álbum con trece temas nuevos, compuestos en 2018 y 2019 –antes de la pandemia–, que contagian la alegría, algo que tanto necesitamos en estos momentos...

Sí. Yo bebo mucho de la alegría. De hecho, diría que mi fuerte es mi capacidad para pasarlo bien y ser feliz; quizá sea porque vengo del sur de Andalucía, donde hay mucho cachondeo y mucha gracia. Así que sí: en estos tiempos tan chungos que corren, qué mejor antídoto que la música del Canijo de Jerez, que es puro buen rollo y alegría. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de pasarlo bien y divertirse, ¿no?

"Siempre está por ahí revoloteando la idea de volver a hacer algo con Los Delinqüentes, pero es un tema que llevamos con tranquilidad"

¿De dónde viene su apodo, ‘Canijo de Jerez’?

Me lo puso mi compadre ‘Migue’, compañero de Los Delinqüentes. El pobre se nos fue en 2004... El caso es que yo era muy delgadito, desde pequeño, y, aquí en Cádiz [donde vive], ‘delgado’ es ‘canijo’. Y, claro, él se pasaba todo el día llamándome así, y hasta que se me quedó [Risas]. Luego, más adelante, yo mismo le añadí lo de ‘de Jerez’, en homenaje a cantaores flamencos como El Torta de Jerez o El Capullo de Jerez.

Por cierto, a Miguel le dedica un tema en este nuevo disco, Resplandor. Porque, aunque se marchó aquel 6 de julio de 2004, como bien dice, «vive para siempre en el recuerdo, en una estrella en forma de cicatriz».

Eso es. Mi compadre me acompañará siempre. Esta canción es un pequeño homenaje, una cosa que realmente me ha salido del alma. Porque él está conmigo siempre, todos los días, y me inspira cuando escribo, así que qué menos que hacerle una canción; desde luego, se lo merecía.

También incluyes en esta nueva colección de canciones una colaboración con el Zatu, de SFDK, y Morodo.

Es que a mí siempre me ha gustado rodearme de gente buena, de personas capaces de aportarme cosas, de enseñarme. Y, en el caso de estos dos, es gente con la que compartimos camerinos en un montón de festivales, con que llevamos años coincidiendo cada poco. Además, creo que han hecho una participación estelar en este disco.

Antes se refería a los ‘garrapateros de Calasparra’. Para el que ande un poco despistado: ¿Qué es un garrapatero?

Es una especie de hippy castizo, que se aleja de los lujos, que no mira por encima del hombro a nadie y que es feliz con lo que tiene. Y a la que además, como a mí, le gusta la música garrapatera de Triana, Los Chichos, Pata Negra y Camarón.

Una curiosidad: a la hora de componer –por lo menos en los últimos tiempos–, se dice que es más de trabajar de madrugada...

Soy bastante noctámbulo, sí. Pero a mí me gusta mucho inspirarme con la guitarra, y realmente estoy todo el día con ella. Siempre que se me ocurre un acorde o una frase, sea la hora que sea, cojo la guitarra e intento sacarle partido a esa idea.

Es bueno saberlo, porque el concierto del sábado comienza a las seis de la tarde, una hora un poco atípica...

Pues, fíjate, para mí es una alegría, porque me gusta mucho la tarde y el solecito, así que solo espero que el tiempo nos acompañe y la gente se acerque con ganas. Yo, por mi parte, estoy preparado para coger mi guitarra y cantar mis coplillas garrapateras a cualquier hora del día.

Y no será la primera vez que lo haga en Calasparra, donde ya actuó en 2018. El público le espera con ilusión...

¡Si! Además, estuve compartiendo cartel con El Kanka; fue un conciertazo increíble... Además, aparte de dar su concierto, aprovechó que estaba por allí y se subió al escenario durante mi actuación para cantar conmigo El aire de la calle, un momento que tengo guardado para siempre. Pero que no se preocupe la gente porque esta vez también queremos que sea especial y hemos preparado un repertorio acorde.

A todo esto, ¿cómo esta siendo el regreso a los escenarios?

Pues para mí está siendo una alegría constante porque estamos llenando todas las salas, allá por donde vamos. Estoy viendo un cariño y una participación del público increíble; se nota que ellos también tenían ganas de volver... Después de dos años muy complicados con el tema del virus, ahora es cuando todos estamos recogiendo los frutos de todo ese periodo de trabajo en la sombra. Por lo tanto, es momento de disfrutar y salir con la banda a tocar, que es lo que más me gusta de esta profesión.

Por último: ¿Algún nuevo proyecto en marcha?

Lo cierto es que sí. Durante la pandemia me dio tiempo a componer un nuevo disco y mi intención es grabarlo cuanto antes, así que espero poder sacarlo en 2023. También siempre está revoloteando la idea de hacer algo con Los Delinqüentes, pero no depende solo de mí... Además, es un tema que queremos llevar con tranquilidad porque entendemos que puede ser un proyecto muy bonito para todos.