La banda femenina brasileña de thrash-death metal Nervosa conmocionó a la escena internacional en 2020 al anunciar la salida de la formación de Fernanda Lira (bajista y vocalista) y Luana Dametto (batería), hoy al frente de Crypta. Prika Amaral, guitarrista y líder de la banda, decidió seguir adelante con una renovada formación en cuarteto, compuesta por la bajista italiana Mia Wallace (ex Abbath), la baterista griega Eli Nota y la vocalista española Diva Satánica (Bloodhunter), y actualmente se encuentran envueltas en una gira que esta tarde llega a Garaje Beat Club, para presentar en Murcia su cuarto trabajo, Perpetual chaos (2021).

Además, les acompañarán las suecas Burning Witches, que harán lo propio con su último álbum,The witch of the North (2021); sus compatriotas Warfect, con Spectre of devastation (2020), y los exóticos Systemhouse33, que llegan a la capital del Segura desde la India para dar a conocer su álbum debut, End of days (2019).